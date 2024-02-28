Похороны Навального состоятся 1 марта на Борисовском кладбище

Отпевание Алексея Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском Марьине. Похороны пройдут на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Накануне соратники Навального рассказали, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. По словам Ярмыш, в некоторых организациях им заявили, что помещение занято, в других отказали в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера.
Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей поставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии есть участок.
- Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима «Полярный волк» в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Другие подробности не приводятся. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в штрафной изолятор. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.