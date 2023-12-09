Объем оптовой торговли в Северной Осетии на конец сентября вырос на 74% по сравнению с прошлым годом, сообщается в официальной российской статистике. По словам опрошенных редакцией экспертов, на это в том числе повлияли и релоканты в Грузии, которые продолжают пользоваться российскими маркетплейсами и ездить во Владикавказ на шопинг. Сможет ли такая динамика положительно отразиться на экономике небогатого северокавказского региона?

За молоком и яйцами – во Владикавказ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину появилось несколько перевозчиков, которые доставляют товары с российских маркетплейсов в страны, где такие площадки не работают, например в Грузию. По оценке министра экономики Грузии Левана Давиташвили, на конец 2022 года в стране оставались около 60 тысяч россиян и как минимум 20 тысяч граждан Украины. Многие из них пользуются российскими площадками.

Работает это так: покупатели заказывают товары онлайн, затем их доставляют на склад во Владикавказе, откуда покупки забирают посредники и привозят в города Грузии.

Гражданка Украины Яна (имя изменено) чаще всего заказывает в маркетплейсах книги на русском языке, товары для рукоделия и электронику. По ее словам, из-за падения курса рубля товары в России стали доступнее для тех, кто получает зарплату в других валютах, а выгода перекрывает стоимость доставки.

"Грузия – страна маленькая, со своими устоявшимися потребительскими привычками. Здесь сравнительно небольшой ассортимент товаров, и потому приезжим комфортнее делать закупки в зарубежных маркетплейсах, например в российских", – рассказала редакции Кавказ.Реалии Яна.

Покупаем все: продукты, лекарства, одежду, обувь

Многие украинцы в Грузии намеренно отказываются от покупки российской продукции, однако Яна считает, что "войны товаров" никак не относятся к реальной борьбе с кремлевским режимом и его агрессией. К тому же, по ее мнению, большинство вещей, продающихся на маркетплейсах в России, завозят из Китая.

"Даже во время войны сама Украина продолжает торговлю с Россией и транзит российского газа. О каком бойкоте продуктов в Грузии можно всерьез говорить? Режиму Путина это никакого убытка не принесет, а мне лично на ровном месте создаст проблему поиска альтернативы", – говорит Яна.

Некоторые эмигранты в Грузии предпочитают не пользоваться услугами посредников и сами ездят во Владикавказ. Одни из них покупают во Владикавказе редкие товары, которые не производят в Грузии (например, икру). Другие берут предметы первой необходимости.

"Покупаем все: продукты, лекарства, одежду, обувь. У товаров грузинского производства очень плохое качество, у товаров российских или турецких, которые продаются в Грузии, неадекватная цена. В России и с ценами, и с качеством дела обстоят гораздо лучше", – говорит россиянка Оксана.



Ее семья имеет доход в рублях, поэтому ей проще совершать "шопинг-туры" в Россию. Однако Оксану ограничивает страх не вернуться в Грузию: иногда россиян при попытке пересечения границы не пускают в страну без объяснения причин.

Редакция Кавказ.Реалии обратилась за комментариями к российским маркетплейсам, чтобы узнать, насколько возросла розничная торговля в Северной Осетии. Ответили нам только из Ozon: представитель пресс-службы Дмитрий Миронов заявил, что рост продаж более 100% будет в любом регионе, не только в Северной Осетии. Проверить, связано ли это с развитием доставок в другие страны, по его словам, сложно.

Параллельный импорт

Согласно официальной статистике, Северная Осетия является одним из самых бедных регионов России. В числе других республик СКФО, она занимает последние места в рейтингах по уровню зарплат, материального благополучия, обеспеченности жителей накоплениями, по объему банковских вкладов и доступности аренды жилья.

С января по июнь этого года товарооборот между Россией и Грузией вырос на 75,7%, сообщили в Национальной службе статистики Грузии. Такому росту товарооборота двух стран мог поспособствовать "параллельный импорт" – ввоз товаров без согласия производителя, а не "экономический туризм" во Владикавказ, считает экономист Сергей Жаворонков. К идее этого "туризма" он относится скептически, ведь траты на бензин и время преодоления границы делают его невыгодным.

"Ситуация простая. Через Кыргызстан и Грузию в Россию ввозят многие виды товаров, прямая поставка которых сегодня запрещена. Для этого прибегают к услугам фирм-посредников. Рост товарооборота невозможно объяснить никакими иными соображениями", – считает Жаворонков.

Выгода для Владикавказа, по мнению эксперта, заключается в том, что город может стать "хабом", где товары скапливаются, а затем распределяются по регионам с военно-промышленными комплексами, нефтедобычей и другими производствами.

Опыт "низового", горизонтального взаимодействия с Грузией уже был, однако проходил он по маршруту через Цхинвал, столицу самопровозглашенной Южной Осетии, напомнил политэкономист, эксперт по Южному Кавказу Александр Караваев.



"С середины 1990-х до войны в августе 2008 года основной поток частной торговли между Грузией и Северным Кавказом пролегал через Эргнетский рынок недалеко от Цхинвала. В 2004 году объем торговли оценивали в 101–133 миллиона долларов. Часть этого потока составляла централизованная контрабанда топлива, организованная властями Южной Осетии. Но в целом рынок был источником дохода для тысяч осетин и грузин, торговавших в одном месте. Сейчас в некотором роде ситуация повторяется", – считает Караваев.



По словам эксперта, в потоке новоприбывших россиян в Грузию есть много предпринимателей, готовых организовать низовые коммуникации в новом формате.



"В нынешних условиях, когда сравнительно хорошо налажены платежные системы онлайн, могут появиться своеобразные маркетплейсы по широкому кругу товаров: от автозапчастей до продовольствия и техники. Да и успешный опыт завоза западных иномарок в РФ через Грузию показал, что возможны любые новые схемы", – рассуждает Караваев.

Экономистка Марина Лифшиц отметила еще один фактор, который может косвенно указывать на существование параллельного импорта, – это рост оптовой торговли в Северной Осетии на 74% в 2023 году. Такие данные приводит Северо-Кавказстат за январь-сентябрь 2023 года.

Запад собирается бороться с лазейками для поставок подсанкционных товаров

Лифшиц считает, что деятельность предпринимателей, которые занимаются мелкооптовыми поставками из России в Грузию, отследить сложно, поскольку их бизнес не всегда прозрачен. Несмотря на положительные показатели, она сомневается, что нынешние перемены смогут стать точкой экономического роста для Северной Осетии.

"Запад собирается ужесточать санкции, чтобы бороться с лазейками для поставок подсанкционных товаров. Поэтому, возможно, эффект экономического роста краткосрочный. Люди пользуются моментом, но завтра окно возможностей может закрыться", – считает Лифшиц.

Республики Северного Кавказа остаются аутсайдерами среди российских регионов по размеру пенсий.

Зарплата научных сотрудников в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане почти в три раза меньше, чем в среднем по стране, – это следует из данных Росстата за первое полугодие 2023 года.

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Северная Осетия оказались в числе лидеров по возросшему интересу компаний к женским резюме. Если в среднем по стране спрос на них к концу сентября увеличился только на 3%, то в некоторых республиках он вырос более чем на 15%, говорится в исследовании крупнейшей рекрутинговой онлайн-платформы России HeadHunter. Эксперты связывают это с мобилизацией.

Кавказ.Реалии