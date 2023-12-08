Politico: ЕС передал Китаю список компаний, обходящих санкции

Глава Европейского совета Шарль Мишель во во время саммита ЕС-Китай в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина немедленно разобраться с компаниями, которые участвуют в поставках в Россию товаров двойного назначения в обход санкций. Об этом пишет Politico.

По информации журналистов, в поле зрениях ЕС находятся не менее 13 базирующихся в Китае компаний, которые, как подозревают в ЕС, «играют определенную роль в обходе санкций», введённых в ответ на российское военное вторжение в Украину. При отсутствии конкретных шагов от Пекина, ЕС уже на следующей неделе обсудит возможные санкции в отношении этих компаний, не исключил Мишель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отвечает за разработку предстоящего пакета санкций, заявила, что попросила Си Цзиньпина «предотвратить любые попытки России подорвать воздействие санкций».

В сообщении китайского государственного агентства «Синьхуа» не говорится , как отреагировал на эти призывы Си Цзиньпин, но процитированы слова председателя КНР о том, что Пекин и Брюссель должны «усилить взаимопонимание и должным образом разрешать разногласия путем конструктивного диалога».

По сведениям американской разведки, Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. Так, к весне 2023 года Китай поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов.

Ранее Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта.

В октябре президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Китай, где Си Цзиньпин приветствовал «их глубокую дружбу».