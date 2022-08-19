Госдепартамент не хочет признавать Россию спонсором терроризма

Госдепартамент США опасается включения России в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о вывозе зерна из украинских черноморских портов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепартаменте убеждены, что "нет никакой гарантии", что Россия продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства.

По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепартамента сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Сенат поддержал эту инициативу в конце июля, Конгресс уже подготовил соответствующий законопроект. МИД России заявил, что это приведет к разрыву отношений между двумя странами.

Кроме того, внесение в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой дополнительные санкции. Это повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам, пишет Politico.

При этом, как отмечают в Госдепартаменте, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагает включение в список стран-спонсоров терроризма.

Киев и некоторые страны Запада призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм, из-за ее агрессии против Украины. Сейчас США считают таковыми только четыре государства мира: Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею.