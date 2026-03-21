Politico: Кремль предложил США сделку по разведданным для Ирана

Кремль предложил Вашингтону сделку, по которой Россия перестанет предоставлять Ирану разведывательную информацию об американских военных на Ближнем Востоке, если США перестанут предоставлять разведданные о России Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ходом американо-российских переговоров. В публикации говорится, что Белый дом отклонил предложение.

По информации собеседников Politico, предложение американской стороне передал на прошлой неделе спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он контактировал со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание отмечает, что хотя США отклонили предложение Москвы, сам факт его появления вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов. Они опасаются, что таким образом Кремль пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.

Позднее в пятницу Кирилл Дмитриев, реагируя на публикацию в Politico, сказал, что это сообщение по разведданным не соответствует действительности. «Фейк», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала ранее, что Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников для содействия Тегерану в нанесении ударов по американским войскам в регионе. Пресс-секретарь российского президента Владимира путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил о множестве «информационных вбросов».

Ранее в марте издание The Washington Post писало, что согласно информации источников редакции, российская поддержка помогла Ирану совершить недавние удары по американским радарным системам на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник, 17 марта, в ходе визита в Лондон в британском парламенте, заявил, что у Киева есть «четкие доказательства того, что иранские беспилотники «Шахед», которые используются на Ближнем Востоке, содержат российские компоненты».

Разведслужбы США отказались публично комментировать сообщения о передаче Россией информации Ирану для ударов на Ближнем Востоке. А президент США Трамп отмечал, что не располагает данными о том, что Россия поддерживает Иран.

