Песков: переговоры по Украине пройдут на следующей неделе в Женеве

Следующий раунд переговоров о завершении войны в Украине пройдёт 17-18 февраля в Женеве. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также сказал, что российскую делегацию возглавить помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Песков уточнил, что речь пойдёт о трёхсторонних переговорах с участием Украины и США. Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил, что переговоры пройдут в Женеве. Пока не ясно, кто возглавит украинскую делегацию и кто будет представлять США.

Ранее издание Politico писало, что переговоры состоятся на следующей неделе. В качестве возможных площадок источники Politico называли Абу-Даби или Майами. Женева не упоминалась. Российские власти ранее заявляли, что сомневаются в нейтральном статусе Швейцарии.

По данным издания Politico, мирный процесс застопорился из-за территориального вопроса: Россия настаивает на уступках, а США дали понять Киеву, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Москва и Киев не достигнут договорённости о прекращении боевых действий.

Один из собеседников Politico отмечает, что территориальная тема остаётся «главным камнем преткновения», но допускает возможность сдвига.

Неназванные американские чиновники считают, что во время следующего раунда переговоров можно будет добиться прогресса. При этом источники Politico указывают, что занятость спецпосланника США Стива Уиткоффа переговорами по Ирану осложняет «челночную дипломатию» между Россией и Украиной.

Также Politico пишет, что Вашингтон ясно дал понять Киеву: соглашение о гарантиях безопасности не будет подписано до достижения договорённости о прекращении конфликта. При этом, по словам одного из источников, президент США Дональд Трамп не использует этот вопрос для давления на президента Украины Владимира Зеленского.

В январе и феврале прошли два раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. В отличие от более ранних переговоров в Стамбуле, российскую делегацию возглавлял не Мединский, а глава Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков.