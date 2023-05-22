Пророссийский политик предложил выдвинуть премьера Грузии на Нобелевскую премию 

Прокремлевский политик, председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия предлагает выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии на Нобелевскую премию мира. По словам Кварацхелия, роль Ираклия Гарибашвили в спасении мира во всем регионе неизмерима, «он грудью встал перед провокаторами» и заслуживает быть номинированным на Нобелевскую премию за «этот особый вклад».

Как пишет СОВА, политик заявляет, что «опасность войны никуда не делась, наоборот, обостряется. Поэтому главной заботой является поддержание мира». Правительство Грузии «борется» за то, чтобы война не произошла и не перекинулась на весь Кавказ, говорит он.

«Можно без преувеличения сказать, что роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили неизмерима не только в Грузии, но и во всем регионе. Он грудью встал перед провокаторами, действующими за пределами или внутри нашей страны, и, рискуя своей жизнью и своей семьей, пытается и даже добивается сохранения мира, тем самым внося огромный вклад в гуманную работу по предотвращению глобальной войны для человечества. Я думаю, грузинский народ должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на высшую международную награду — Нобелевскую премию мира», — сказал Кварацхелия.

Пророссийский политик активизировался после того, как президент РФ отменил визовые ограничения для граждан Грузии и снял ограничения на полеты. Кварацхелия был среди пассажиров, которые прилетели из Москвы в Тбилиси самолетом авиакомпании «Азимут» в день возобновления авиасообщения. В международном аэропорту Тбилиси он заявил журналистам, что превратит Россию «из оккупанта в друга».