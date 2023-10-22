Политики осудили рост антисемитизма в ФРГ после атаки ХАМАС на Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, участвуя в разных общественных мероприятиях, заявили, что осуждают рост антисемитизма в ФРГ вслед за нападением радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль. В высказываниях обоих политиков была подчеркнута идея, что усиление такой ненависти недопустимо в стране, которая несет ответственность за Холокост.

Шольц присутствовал на открытии новой синагоги в городе Бессау, в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Я глубоко возмущен тем, как после того рокового дня, 7 октября, прорывается ненависть к евреям и бесчеловечная агитация в интернете, в социальных сетях, по всему миру, и к стыду своему также здесь, в Германии», - сказал Шольц.

За последние дни в нескольких германских городах были случаи, когда срывали и жгли флаги Израиля. В Берлине неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в местную синагогу. Кроме того в столице ФРГ на дверях и стенах ряда зданий, в которых живут евреи, появились изображения звезды Давида. Полиция усилила безопасность еврейских учреждений в Берлине и по всей Германии, отмечает Associated Press.

Президент Штайнмайер 22 октября выступил у Бранденбургских ворот перед собравшимися на акцию в поддержку Израиля и против антисемитизма. Участники держали флаги Израиля и постеры с фотографиями людей, пропавших без вести или удерживаемых ХАМАС в заложниках. «Невыносимо, что евреи сегодня вновь живут в страхе, в нашей стране», - подчеркнул Штайнмайер. По его словам, каждое нападение на евреев и на еврейские учреждения - это позор для Германии.

Одновременно в воскресенье полицейские в Берлине взяли в кольцо участников пропалестинской демонстрации на Потсдамской площади, которая была запрещена из-за случаев насилия на схожих акциях в Германии.