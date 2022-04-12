Полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна

Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь его дня рождения. Мероприятие прошло во время локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Даунинг-стрит.

Уведомление о штрафах также получили министр финансов Риши Сунак и жена премьер-министра Кэрри Джонсон.

Всего полиция Лондона расследует 12 мероприятий, которые прошли на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. За нарушение правил изоляции другим участникам уже выписано более 50 штрафов.

Так британские СМИ сообщали о проведении рождественской вечеринки 18 декабря 2020 года, через два дня после того, как власти Лондона ввели карантин самого высокого уровня. В городе не работали рестораны, кафе и многие магазины.

Другое мероприятие на Даунинг-стрит, где по данным Би-би-си было около 30 человек, включая премьера и его жену, прошло в мае 2020 года. Журналисты нашли приглашение на эту вечеринку, из которого сделали выводы, что речь идет не о рабочем мероприятии.