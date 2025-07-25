Полиция задержала 17 человек во время выселения жителей в одном из районов Тбилиси

Полиция задержала 17 человек во время выселения десятков семей из жилого дома на улице Твалчрелидзе в посёлке «Африка» на окраине Тбилиси. Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в пресс-службе МВД, всем им предъявлены обвинения в неподчинении требованию сотрудника полиции — нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях.

За неподчинение требованию сотрудника полиции сотрудники правоохранительных органов могут задержать гражданина на месте, а суд может назначить штраф в размере от 2000 до 5000 лари или административный арест на срок до 60 суток.

Утром 24 июля сотрудники правоохранительных органов начали выселение жильцов из одного из жилых домов в посёлке «Африка» при содействии полиции. Это вызвало сопротивление со стороны жителей.

Национальное бюро исполнения уже сообщило о завершении процедуры выселения. В этом доме постоянно проживало 39 семей.

«По инициативе Национального бюро исполнения работа включала психоэмоциональную поддержку жильцов и подготовку к процессу. Было подробно разъяснено, что включает в себя процедура выселения и к каким негативным последствиям может привести добровольное неисполнение решения суда», — сообщили в ведомстве.

Семьи с различным социальным статусом «получили предложения» от Министерства здравоохранения. Кроме того, для семей, не имевших такого статуса, «кредитор предлагал единовременную компенсацию или предоставление квартиры с арендной платой, на что большинство жильцов согласились».