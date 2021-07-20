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Полиция задержала всё руководство ГИБДД Ставропольского края
В Ставропольском крае полиция и Росгвардия задержала главу регионального управления ГИБДД полковника Алексея Сафонова и несколько его подчиненных по подозрению в коррупции. Сообщается о задержании 35 сотрудников ведомства.
В рабочих кабинетах и домах подозреваемых проводятся обыски. Утверждается, что задержанные сотрудники ГИБДД "в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров".
Бывший советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил, что подозреваемые "наживались на всем: от "блатных номеров" и пропуска большегрузов - до торговли песком". Он выложил фотографии дома, который, по его словам, принадлежит Сафонову, не указав источник появления фотографий. На снимках видна роскошная эклектичная стилистика помещения, позолоченая сантехника потолки и расписные потолки.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания руководства ГИБДД Ставропольского края пока нет.
Другие новости дня
На временного президента Мали напали с ножом во время намаза в мечети
Двое вооружённых людей напали на временного президента Мали Ассими Гоиту во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в мечети в столице страны Бамако. Об этом сообщает AFP.
Свидетели происшествия рассказали, что один злоумышленник пытался ударить президента ножом, но промахнулся и ранил другого человека. Гоита не пострадал.
Полковник Гоита в 2020 году возглавил военный переворот в Мали. В августе 2020 года хунта свергла действующего президента. Временно исполнять обязанности президента стал Ба Ндао. Военные задержали его в мае 2021 года. Вскоре после этого Конституционный суд Мали объявил Гоиту временным президентом страны.
Грузия вернулась в «красную зону» по распространению коронавируса
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.
«Сейчас мы в «красной зоне». Эта один из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», - заявил он после заседания Координационного совета при правительстве.
Как пишет «Интерпрессньюс», Гамкрелидзе добавил, что в целях превенции распространения коронавируса может быть снова рекомендовано ношение масок на открытом пространстве.
«Мы сейчас приблизительно на том же уровне, что были на пике третьей волны, где-то 17 мая. Кроме того, сегодняшняя эпидситуация подобна той, что была у нас в конце октября, в начале ноября, и когда мы приближались к пику в конце ноября. Поэтому, это требует большого внимания. Мы перешли в «красную зону» по всем индикаторам. До этого мы были в «оранжевой зоне», а сейчас мы уже в «красной зоне», что является одним из главных поводов для тревоги, и должны быть приняты соответствующие меры», – отметил он.
По словам Гамкрелидзе, население расслабилось, маски не носят даже в закрытом пространстве.
«Мы ранее рекомендовали, чтобы на открытом пространстве, там, где собирается определенное количество людей, где коллективное скопление, обязательно носили маски. Штаб отработает этот вопрос и, наверное, в распоряжение (правительства) будут внесены соответствующие изменения», – заявил Гамкрелидзе, призвав население вакцинироваться от коронавируса.
- За сутки в Грузии выявили 2616 новых случая коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 22 декабря прошлого года. За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 7,19%. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
У резиденции Путина идёт секретная стройка на десятки миллиардов рублей
В Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".
Все это, по словам строителей и охраны, "режимные объекты". Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд".
На каждом подъезде к стройке установлены знаки "въезд запрещен", территория огорожена бетонным забором высотой в 6 метров. Общая площадь объектов – 56 тысяч кв. метров. Уже построен гостевой дом в 4 тысячи кв. метров. Сейчас, по словам строителей, идёт строительство ледовой площадки в 30 тысяч квадратов (без учета подземных этажей), четырехэтажного гостевого комплекса в 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительного комплекса в 16 тысяч квадратных метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые, говорится в расследовании "МБХ медиа".
С противоположного от резиденции Владимира Путина берега Москвы-реки к новым объектам можно будет проехать через двухполосный мост с тротуаром, который сейчас достраивается. Стоимость его строительства эксперты оценили примерно в 200 миллионов рублей. В поле находятся песчаные насыпи, которые, по мнению авторов расследования, могут быть основанием для вертолетной площадки.
При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управлением делами президента. Для кого на территории рядом с резиденцией Владимира Путина строятся гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно. В Кремле пока не прокомментировали публикацию издания.
- В марте стало известно о горной резиденции "Ачипсе" Путина в Краснодарском крае. Там журналисты издания "Собеседник" обнаружили личную канатную дорогу, баню с водопадом, раритетный рояль стоимостью в шесть миллионов рублей и другие предметы роскоши.
- В конце января Фонд борьбы с коррупцией (запрещён после признания организации экстремистской), созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования "Дворец для Путина". В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
- После выхода расследования по всей России прошли несогласованные протестные акции, в которых, по разным подсчетам, приняли участие более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на митинги вышло "мало людей", а за Путина голосует больше.
Число смертей от COVID-19 в Индии может быть занижено в 10 раз
Число смертей от COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше, чем заявлено официально. Об этом сообщили специалисты американского центра глобального развития.
Эксперты провели собственное расследование на основе трёх разных источников и выяснили, что с начала пандемии по июнь 2021 года в стране зафиксировано более четырёх миллионов избыточных смертей. По официальным данным, число пациентов умерших в Индии от коронавируса – чуть более 400 тысяч.
Американские специалисты признают, что причиной смертности может быть не только коронавирус, но, вероятно, именно COVID-19 был причиной значительной части избыточных смертей.
- С весны в Индии наблюдается вспышка коронавируса. В мае число заразившихся в день превышало 400 тысяч. Кроме того, в Индии был выявлен новый штамм COVID-19 – "дельта". Позднее он распространился по всему миру. По словам учёных, индийский штамм является одним из наиболее заразных вариантов коронавируса.
- В Индии, по официальным данным, число заболевших превышает 30 миллионов. В стране проходит вакцинация. Первую дозу вакцины получили 23 процента жителей страны. Полностью вакцинированы около шести процентов.
- Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С начала пандемии во всём мире выявлено более 190 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более четырёх миллионов человек.
- На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что мир всё больше отдаляется от окончания пандемии. Среди причин этого, по данным ВОЗ, несоблюдение профилактических мер и недостаток вакцин в ряде стран.
В Киеве вспоминают погибшего 5 лет назад журналиста Павла Шеремета
В Киеве почтили память погибшего пять лет назад журналиста Павла Шеремета. Близкие, коллеги и просто прохожие принесли цветы к памятнику, установленному год назад на месте, где 20 июля 2016 года был взорван автомобиль, в котором находился журналист "Украинской правды".
Обстоятельства этого преступления до сих пор не прояснены. Возможных заказчиков следствие пока не установило.
Об аресте троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета было объявлено в 2019 году на пресс-конференции в присутствии президента Владимира Зеленского. Ушедший на днях в отставку глава МВД Арсен Аваков говорил тогда об убеждённости в том, что убийцы Шеремета найдены. Многие представители украинской общественности, как и бывшие коллеги Шеремета, однако, выражают сомнения в доводах следствия. Все трое подозреваемых - музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь - заявляют о своей невиновности. За последний год, утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств их причастности к убийству журналиста следствие так и не предоставило.
Дело находится в суде уже почти год. Коллеги и мать Шеремета добиваются встречи с новым главой МВД Украины Денисом Монастырским. На прошлой неделе на заседании Верховной Рады он заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.
В 2017 году следователи назвали основной версией убийства профессиональную деятельность Павла Шеремета. А в 2019 году, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, – уже дестабилизацию ситуации в государстве путем убийства известного лица.
Высказывались и другие версии убийства Павла Шеремета , в том числе его связь с делом "беглого олигарха" Александра Клименко и "белорусский след" - возможная причастность к убийству спецслужб режима Александра Лукашенко. Павел Шеремет до 2010 года был гражданином Беларуси и выступал с критикой белорусских властей. До переезда в Киев он жил и работал в Москве.
Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения
Мусульманский мир сегодня отмечает Курбан-байрам, один из величайших праздников в исламе.
Курбан-байрам отмечается в 70-й день месяца Рамадан. В этот день мужчины молятся перед восходом солнца.
Во всех действующих мечетях Грузии торжественный намаз начался в 6 утра. Праздник по традиции продолжается три дня, пишет «Новости-Грузия».
Курбан-байрам – часть обряда жертвоприношения и заклания животного. Мясо делится на три части: одну раздают нуждающимся, другую – соседям, независимо от их вероисповедания, третью оставляют в семье.
«Курбан-байрам – важнейший мусульманский праздник, служащий как национальным, так и общественным целям.
Это один из способов приблизиться к богу, поделиться с людьми. Молитвы совершаются по всей Грузии. После молитвы начнутся жертвоприношения, будут заколоты животных, а затем мясо раздадут нуждающимся семьям. Это, с одной стороны, социальная поддержка.
Сегодня мы передадим мясо в около 8 тысяч семей как в Западной, так и в Восточной Грузии.
Поздравляю Грузию и мусульман мира с этим драгоценным праздником», – заявил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.
Девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» впервые изменён
Новый девиз Олимпийских игр будет звучать "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Соответствующие изменения утвердил Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио.
Обновление девиза произошло впервые за 127 лет. Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха слово "вместе" поможет выразить потребность в солидарности во всём мире.
Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее!" был утверждён в 1894 году, за два года до начала первых современный Олимпийских игр в Афинах. Автором слогана был доминиканский священник Анри Дидон. Он устраивал спортивные соревнования в колледже под Парижем и произнёс фразу перед открытием турнира. Девиз услышад друг священника — Пьер де Кубертен, создатель Международного олимпийского комитета и современных Олимпиад.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля о 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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Глава Якутии объяснил отказ от помощи Ди Каприо в тушении пожаров
Власти Якутии не получали официальных обращений от актера Леонардо Ди Каприо с предложением помочь в тушении лесных пожаров. Об этом в разговоре с телеканалом РБК заявил глава республики Айсен Николаев.
По словам Николаева, в Якутии были бы рады помощи от Ди Каприо, однако губернатор не представляет, чем актер может помочь "сидя в Голливуде". Реальную помощь Якутии по поручению президента Владимира Путина оказывает МЧС, Минобороны, Рослесхоз , заявил глава региона. "А то, что какой-то хайп люди используют, публикуют фотографии, которые к Якутии никакого отношения не имеют, это пусть остается на их совести", - сказал Айсен Николаев.
Ранее заместитель министра природных ресурсов Якутии Сергей Сивцев отказался от помощи актера, сказав, что власти справятся своими силами.
Помощи в тушении пожаров в Якутии у Леонардо Ди Каприо попросила в социальных сетях экоактивистка Роза Дьячковская. Актёр ответил согласием.
В 1998 году Леонардо Ди Каприо основал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, оказывающий поддержку проектам по защите экологии и дикой природы.
По данным властей Якутии, на территории республики действуют 205 природных пожаров. Их площадь превышает полтора миллионов гектаров. Огонь подошел вплотную к сёлам в Мирнинском и Горном районах, а также к Светлинской ГЭС.
Зеленский демонстрирует «надуманный имидж борца против оккупантов» – абхазский МИД
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали визит президента Украины Владимира Зеленского к де-факто границе по реке Ингури.
В абхазском ведомстве цитируют СМИ, сообщившие о том, что Зеленский «ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией» и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека». Зеленский также подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих намерениях по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.
«Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж «борца против оккупантов». Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?» – говорится в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми говорят, что российское военное присутствие в Абхазии «регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии – не говоря уже об Украине».
«Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо так и останется загадкой», – считают в Сухуми.
Абхазские власти обвиняют Зеленского в «откровенно провокационной политике в отношении республик Донбасса». Это, по их мнению, особенно ярко проявилось весной текущего года, когда «Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке».
В Сухуми говорят, что действия Киева показывают, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского.
«Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?» – сказано в заявлении.
«Руководителям Украины, как и их грузинским коллегам, следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы», – заявляют в абхазском МИДе.
Премьер-министр Грузии призвал граждан вакцинироваться активно
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал граждан Грузии активно вакцинироваться, чтобы не пришлось вновь объявлять локдаун.
«Вакцинация – это единственная практическая защита граждан, здоровья, жизни, поэтому я прошу наших граждан активно участвовать в вакцинации», – заявил премьер на заседании правительства
Как пишет «Новости-Грузия», премьер подчеркнул, что экономика Грузии не выдержит очередных жестких ограничений, тысячи людей потеряют рабочие места и государству придется брать новые долги.
«Наша страна больше не выдержит закрытия. Придется закрыться, люди потеряют работу и будет создана невыносимая ситуация. Поэтому я хочу сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это произошло. К этому прибавится и то, что стране нужно будет снова брать в долг. Это станет обузой для наших граждан, нашей страны, и ситуация будет очень сложной», – сказал премьер.
Накануне в Грузии вакцинировались 11 тысяч человек. По оценке премьера, это немного, так как по плану в день должны прививаться от 20 до 30 тысяч граждан.
«Вакцины были проблемой, но теперь мы привезли больше, чем надо. Две недели назад прибыл миллион доз вакцины (Sinopharm и Sinovac – ред.). Начался ввоз миллиона доз Pfizer – вакцину будут ввозить каждые выходные. Также планируется доставить подарок от правительства США. Еще полмиллиона китайской вакцины Sinovac привезли вчера, у нас полтора миллиона вакцин на месте. Самое главное, что вероятность заражения среди вакцинированных очень низкая, а смертность практически равна нулю», – сказал премьер.
По словам Гарибашвили, у Грузии есть все ресурсы для того, чтобы вакцинировать за два-три месяца до 1,5 миллиона человек.
По данным на 20 июля, полный курс вакцинации прошли 113 895 человек. За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2616 новых случаев инфицирования.
В Тбилиси скончался младенец из Абхазии, инфицированный коронавирусом
В тбилисской детской новой клинике им. Цицишвили скончался младенец из Абхазии, инфицированный дельта-штаммом коронавируса. Информацию подтвердили представители клиники.
COVID-19 у ребенка, которому было около двух месяцев, подтвердился 24 июня. Он проходил лечение в сухумской клинике, в Тбилиси был перевезен после ухудшения состояния здоровья.
«При поступлении в клинику состояние здоровья пациента было критическим. Через несколько часов он был интубирован и переведен на аппарат искусственного дыхания. С самого начала к лечению был подключен медицинский борд «Эвекси» и медицинское сообщество Грузии. Лечение и мониторинг проходили с использованием всех современных методов. Однако накануне ночью пациент скончался. У ребенка не было сопутствующих и хронических заболеваний. Основная причина смерти – ковид-инфекция, из-за которой развился респираторный дистресс-синдром», – заявил директор клиники Давид Рехвиашвили, добавив, что мать ребенка выздоровела.
16 июня в клинике им. Цицишвили скончался еще один младенец, у которого был подтвержден альфа-штамм коронавируса. Состояние здоровья еще одного ребенка с COVID-19, также подключенного к аппарату ИВЛ, улучшилось.
Пользователи соцсетей идентифицировали кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты»
Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» сегодня вечером назовет кандидата в мэры Тбилиси. О предстоящем мероприятии партия сообщила в социальной сети Facebook.
В анонсе «Грузинская мечта» опубликовала затемненную фотографию кандидата, не указав его личность.
Часть пользователей соцсетей по обуви опознала действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе. Вскоре портал «Табула» подтвердил: фотография принадлежит именно Каладзе – журналисты нашли в архиве оригинал изображения.
Ранее не раз сообщалось, что Каладзе может уйти из политики или из правящей партии. В марте стало известно, что у мэра проблемы со здоровьем, он находился на длительном лечении. Информацию о том, что он собирается покинуть правящую партию и политику в целом, политик не опровергал, но и не подтверждал.
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. Если правящая «Грузинская мечта» не сможет набрать на выборах 43% голосов, в стране должны быть назначены внеочередные парламентские выборы.
Прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с декабря
За сутки в Грузии выявили 2616 новых случая коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 22 декабря прошлого года. Накануне провели 36 375 тестов: PCR-тестов – 13 550, экспресс–тестов на антиген – 22 825.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 7,19%, за последние 14 дней составляет 4,77%, за неделю – 5,24%.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 5592 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
Выздоровели еще 880 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 390 945 , выздоровевших – 367 130.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 073 человека, всего использовано вакцин – 368 179.
Абхазия просит Россию провести следственные действия с раненными в Пицунде туристами
Орган предварительного следствия подготовил международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения необходимых следственных действий с участием потерпевших граждан Александра Филояна и Тимура Салимгариева на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Филоян и Салимгариев были ранены 15 июня в пицундском ресторане «Апсны». По данным следствия, ссору с посетителями ресторана затеял Дмитрий Пилия, который после этого произвел девять выстрелов из пистолета. Он нанес огнестрельные ранения двум гражданам Российской Федерации, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники уголовного розыска МВД задержали Пилия. В настоящее время он содержится под стражей. В ходе следственных мероприятий 15 июня был произведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, которые опознали Пилия как лицо, производившее выстрелы в Филояна и Салимгариева.
По информации ведомства, 16 июня показания свидетелей депонированы, к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены компакт-диски с оформленной протоколом выемки видеозаписи с места происшествия.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в автомобиле Volkswagen Дмитрия Пилия, припаркованном у въезда в пансионат «Самшитовая роща», обнаружили и изъяли наркотическое вещество «марихуана», – говорится в сообщении МВД.
Пилия обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества.
В абхазском МВД говорят, что получены судебно-медицинские, судебно-баллистическая, химическая, дактилоскопическая экспертизы. Признаны вещественными доказательством 8 стрелянных гильз пистолетного патрона калибра 9 мм, один деформированный фрагмент пули патрона калибра 9 мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Пилия, 1978 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, находится в производстве следственного отдела управления внутренних дел по Гагрскому району.
Reuters: США и Германия близки к договоренности о «Северном потоке-2»
Соединенные Штаты и Германия близки к договоренности, которая позволит им окончательно урегулировать разногласия относительно газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет подаваться в Германию. О ее достижении может быть объявлено в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Соединенные Штаты выступают против завершения строительства и введения в эксплуатацию газопровода, который по мнению США, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и лишит Украину многомиллиардных доходов за транзит газа по ее территории через существующую систему газопроводов. Договоренность, о которой должно быть объявлено в ближайшие дни, предотвратит введение американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства. Согласно источниками Reuters, обе страны объявят о значительных инвестициях способствующих модернизации энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. Германия также намерена дать гарантии поставок Украине природного газа в случае прекращения подачи Украине природного газа из России.
По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эту договоренность.
В мае администрация Байдена решила не вводить санкций против компании Nord Stream 2 AG-оператора газопровода и ее управляющего, исходя из национальных интересов Соединенных Штатов, несмотря на то, что компания нарушала американские санкционные законы. Решение администрации было встречено резкой критикой американских законодателей, требующих введения санкций. Эксперты говорят, что объектом санкций может стать даже действующий газопровод и имеющие к нему отношения компании, если США и Германия не смогут разрешить разногласия.
Энтони Блинкен и Виктория Нуланд встретились со Светланой Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Вашингтоне, призвала Соединенные Штаты оказать дополнительную помощь продемократическому движению Беларуси, сообщает "Голос Америки".
В понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки кратко остановилась на визите Тихановской в Вашингтон. Псаки сообщила, что Тихановская будет встречаться с официальными лицами из Белого дома, но не с президентом.
Позднее в понедельник со Светланой Тихановской встретились госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
В ходе встречи Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, ютьюб-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований, а также расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям. Кроме того, Тихановская попросила США увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.
- Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, жестко подавил прошлогодние уличные протесты, начавшиеся в связи с президентскими выборами, которые, по словам оппозиции, были фальсифицированы в его пользу.
- Тихановская баллотировалась на прошлогодних президентских выборах в Беларуси вместо своего мужа, видеоблогера Сергея Тихановского. С мая 2020 года он находится в тюрьме по обвинению в нарушении общественного порядка. После выборов Тихановская была вынуждена бежать в Литву.
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МВФ увеличил прогноз роста грузинской экономики до 7.7%
Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая в течение двух недель работала в Грузии, ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 7,7%. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики на 3,5%.
«Пересмотр прогноза обусловлен более высокими, чем ожидалось, ежемесячными темпами экономического роста во втором квартале текущего года», – заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон на брифинге.
В апреле ВВП Грузии вырос 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае – на 25,8%, высоким ожидается рост и по итогам июня.
По оценкам миссии фонда, соотношение государственного долга страны к ВВП, которое ранее прогнозировалось в 2021 году на уровне 60,8%, снизится до 55,3%.
В то же время ухудшены инфляционные ожидания. Если до сих пор МВФ прогнозировал среднюю инфляцию в Грузии на уровне 3,8% в 2021 году, то, согласно новому прогнозу, средняя инфляция в стране в этом году будет на уровне 7,3%, а к концу года инфляция в годовом исчислении достигнет 9,4%. Эксперты фонда ожидают, что в 2022 году инфляция в Грузии должна снизиться до 2,8%.
COVID-19 в Абхазии: 196 новых случаев, пять человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 602 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 196 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 192 человека. Состояние 58 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
- За два дня в Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента - мужчины 37, 64 и 85 лет , а также женщина 75 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, состояние 12 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1935 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 159 человек. Зарегистрировано 282 летальных случая. Выздоровели 16 367 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Лело» призывает оппозицию Грузии начать формирование теневого кабинета
Грузинская оппозиция должна предпринять шаги для формирования большой коалиции, считает лидер партии «Лело - партнерство для Грузии» Мамука Хазарадзе. Политик считает, что с учетом непростой политической ситуации в Грузии оппозиции следует уже сегодня начать консультации по формированию «теневого» кабинета и по кандидатуре в премьер-министры.
«Сегодня же необходимо соглашение о том, что в будущем правительстве от «Национального движения» не будут представлены министры силовых ведомств, они должны быть профессионалами из гражданского общества. Если оппозиция сможет это сделать, тогда нынешнее правительство «мечты» изменится, и страна вступит на путь быстрых реформ и необратимой европейской интеграции», - пишет Хазарадзе на своей странице в Facebook.
- На фоне протестных акций, начавшихся в Грузии после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, парламентская фракция «Лело - партнерство для Грузии» выступила с инициативой начать процедуры по выражению недоверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Набрать достаточное количество голосов для обсуждения вопроса оппозиционные депутаты так и не смогли.
- Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в стране будут назначены новые парламентские выборы.
РПЦ не считает, что вакцинация вредит образу Бога
Представители Русской православной церкви прокомментировали слова наместника Соловецкого монастаря епископа Порфиция о том, что вакцинация против коронавируса может повредить геном человека, а вместе с ним и образ Бога внутри него.
«Владыка Порфирий - достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний», – сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда утверждает, что РПЦ выступают за добровольную вакцинацию, и отметил что на сегодняшний день это основной способ борьбы с пандемией. Монах Порфирий, по его словам, ошибался и уже сам с сожалением это признал.
18 июля монах Порфирий во время своего выступлении перед паствой предположил, что вакцина от коронавируса может отредактировать геном человека, и не только его: «Совершенно официальная информация: вакцина - это генноинженерный, высокотехнологичный продукт. Что такое генетически модифицированный человек? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божьем?»
Представители РПЦ в своих выступлениях не раз отмечали, что отказ от вакцинации не должен быть обусловлен религиозными причинами.
Французская компания «Кармат» продала первое искусственное сердце «Эсон»
Искусственное сердце, созданное французской компанией «Кармат» (Carmat), было имплантировано пациенту в Италии в ожидании подходящего сердца от донора. Для этой операции компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом «Эсон» (Aeson). Об этом событии официально объявлено в понедельник, после чего акции «Кармат» на фондовом рынке стремительно подорожали.
Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе. Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря прошлого года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба «Кармат», знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.
Агентство France-Presse сообщило, что до настоящего времени ни одно сердце «Эсон» не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции - 150 тысяч евро - была оплачена региональной системой здравоохранения.
Искусственное сердце «Эсон» создано для пациентов, страдающих терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.
15 июля «Кармат» объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина). После успешного проведения операции цена акций на Парижской фондовой бирже выросла более чем в три раза. Управление США по санитарному надзору одобрило предстоящие операции по трансплантации искусственного сердца для десяти пациентов.
В декабре 2020 года «Кармат» получила маркировку Евросоюза, что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.
В настоящее время аппарат «Эсон» продолжает испытываться в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них достигли шести месяцев выживания с протезом - в ожидании последующей трансплантации сердца.
В последние годы операции по пересадке искусственного сердца были произведены также в Дании, Чехии и Казахстане.
- В конце 2013 года французская компания «Кармат» провела первую в мире операцию по вживлению полностью автономного искусственного сердца новой конструкции. Компания «Кармат» создана знаменитым кардиохирургом Аленом Карпантье.
Шарль Мишель - президентам Грузии, Украины и Молдовы: Друзья, вы можете рассчитывать на ЕС
«Друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания «Ассоциированным трио» декларации на Батумском саммите. Мишель выразил поддержку странам, участвующим в этом важном процессе и отметил, что ЕС сделает все возможное для поддержания и укрепления диалога на высоком уровне, передает Общественный вещатель Грузии.
«Я хочу выразить поддержку Евросоюза странам, участвующим в этом очень важном процессе. В декабре у нас будет саммит «Восточного партнерства», и я думаю, что есть определенные приоритеты, на которые нам нужно обратить внимание. Мы должны очень хорошо подготовиться к встрече на высшем уровне, чтобы обеспечить ее конкретный характер и ощутимые результаты на благо всех наших граждан. Первый приоритет - давайте постараемся мобилизовать больше финансовой помощи и быть инновационными, будем работать с «Европейским инвестиционным банком» для поддержки конкретных инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить развитие и укрепление малого и среднего бизнеса на благо страны и ее граждан. Во-вторых, союз должен стать общим приоритетом для укрепления сотрудничества в различных сферах. В-третьих, важность проведения реформ необходима не для того, чтобы понравиться Брюсселю, а для блага граждан. Дорогие коллеги, друзья, вы можете рассчитывать на Евросоюз. Мы сделаем все возможное для поддержания и укрепления этого диалога на высоком уровне», - заявил Шарль Мишель.
Лидеры «Ассоциированного трио» - президенты Грузии, Молдовы и Украины - сегодня подписали декларацию, в которой говорится, что все три страны объединяет цель присоединения к Евросоюзу.
Премьер Грузии предлагает превратить Черное море из зоны конфликтов в регион возможностей
Видение правительства Грузии заключается в превращении Черноморского региона в «регион возможностей». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии Международной конференции в Батуми, сообщают «Новости-Грузия».
«Ясно, что Черное море остается на передовой динамичной региональной шахматной доски. Именно поэтому вы здесь и именно поэтому так важна эта конференция. Регион Черного моря является микромиром управления конфликтами. Если мы сможем поддерживать мир и стабильность здесь, мы сможем сделать то же самое и в другом месте. Видение нашего правительства - способствовать превращению нашего региона из региона конфликтов в регион возможностей», - сказал Гарибашвили.
Премьер добавил, что несмотря на все существующие проблемы с безопасностью, они продолжают выполнять свои обязательства по евроатлантической интеграции Грузии и готовятся к подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году.
Президент Евросовета Шарль Мишель, который также принимал участие в форуме, со своей стороны заверил, что ЕС останется надежным и сильным партнером Грузии, Молдовы и Украины.
- Батумская международная конференция проводится уже в 17-й раз. В этом году она посвящена процессу интеграции с ЕС «ассоциированного трио» Грузии, Молдовы и Украины. Вместе с глава Евросовета и премьером Грузии, участие в форуме принимают президенты всех трех стран.
Ассоциированное трио «Восточного партнерства» подписало декларацию Батумского саммита
Ассоциированное трио «Восточного партнерства» - Грузия, Украина и Молдова - подписало декларацию Батумского саммита, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Декларацию в крепости Петра подписали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду.
Сегодня, 19 июля, состоялось открытие Батумской международной конференции, которая проходит в гибридном формате. Мероприятие открыл вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани. На сессии выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президенты Молдовы, Украины и Европейского совета Майя Санду, Владимир Зеленский и Шарль Мишель.
В ходе выступления на Батумской международной конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выбор европейского пути – это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями, есть консенсус, и мы никогда не будем спорить по этому поводу. Она добавила, что европейский выбор Грузии – безальтернативен.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит, по его словам, не является предметным.
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