Полиция заявила об аресте организатора убийства президента Гаити Моиза

Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза сообщила об аресте предполагаемого организатора преступления из числа местных граждан.

"Этот человек прибыл в Гаити на частном самолёте с политическими целями", - заявил в воскресенье на пресс-конференции шеф национальной полиции Леон Чарльз. По его словам, речь идёт о 63-х летнем Кристиане Эммануэле Саноне – враче, который жил в США, во Флориде. Он приехал в Гаити в июне в сопровождении нескольких колумбийцев, и изначально их целью было задержание Моиза, но затем планы изменились, полагает следствие.

С 7-го июля, дня убийства, арестованы 18 колумбийцев и, с учетом Санона, трое живущих в США подозреваемых гаитянского происхождения. В ходе их допросов выяснилось, что Санон завербовал 26 человек через базирующуюся во Флориде венесуэльскую охранную фирму CTU. "Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон", - цитирует France-Presse Леона Чарльза. Он упомянул о контактах Санона еще с двумя предполагаемыми организаторами нападения, но подробности о них следствие пока даёт.

Жовенель Моиз был убит на прошлой неделе в своём доме в столице Порт-о-Пренсе. Как заявляет следствие, пробравшиеся в его резиденцию более 20 человек открыли огонь по политику и его супруге Мартин. Она была тяжело ранена и впоследствии госпитализирована в Майями.

Полиция отчиталась о ликвидации троих нападавших, в розыске остаются пять человек.

Ситуацию в Гаити – беднейшем государстве двух Америк – сейчас характеризуют как хаос. Мировое сообщество на фоне опасений по поводу политического будущего страны призывает её руководство не отказываться от намеченных на этот год президентских и парламентских выборов.

Мотивы убийства президента остаются не ясны. Сам Жовенель Моиз, бывший крайне непопулярным политиком, которого обвиняли в коррупции, связях с преступными бандами и попытках установить диктатуру, в феврале заявлял о раскрытом заговоре с целью его убийства и госпереворота.