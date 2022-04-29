Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. С начала российского вторжения на территорию Украины Варшава поставила Киеву военной техники и оборудования на сумму полтора миллиарда евро. Об этом сообщает Польское радио.

Минобороны Польши заявило, что Украина, помимо прочего, получила системы залпового огня "Град" и ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Кроме тяжёлой техники Киеву переданы беспилотники польского производства WB Electonics. Их используют в разведке.

Польское радио напоминает, что танки Т-72 Украине также поставила Чехия. Всего у украинской армии на вооружении имеется 400 единиц этой военной техники.

Разработка танка Т-72 началась в Советском Союзе в 1967 году. В 1973 году танк приняли на вооружение в Советской Армии. Производство началось в 1973 году на Уралвагонзаводе и на Челябинском тракторном заводе и велось до начала 1990-х годов. Всего выпущено около 30 тысяч T-72.

Советские танки использовались армиями некоторых стран Восточной Европы. Западные СМИ писали, что Польша и Чехия отправили Украине находящиеся в запасе старые советские Т-72, которыми умеют пользоваться украинские военнослужащие.

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