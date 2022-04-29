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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. С начала российского вторжения на территорию Украины Варшава поставила Киеву военной техники и оборудования на сумму полтора миллиарда евро. Об этом сообщает Польское радио.
Минобороны Польши заявило, что Украина, помимо прочего, получила системы залпового огня "Град" и ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.
Кроме тяжёлой техники Киеву переданы беспилотники польского производства WB Electonics. Их используют в разведке.
Польское радио напоминает, что танки Т-72 Украине также поставила Чехия. Всего у украинской армии на вооружении имеется 400 единиц этой военной техники.
Разработка танка Т-72 началась в Советском Союзе в 1967 году. В 1973 году танк приняли на вооружение в Советской Армии. Производство началось в 1973 году на Уралвагонзаводе и на Челябинском тракторном заводе и велось до начала 1990-х годов. Всего выпущено около 30 тысяч T-72.
Советские танки использовались армиями некоторых стран Восточной Европы. Западные СМИ писали, что Польша и Чехия отправили Украине находящиеся в запасе старые советские Т-72, которыми умеют пользоваться украинские военнослужащие.
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Другие новости дня
Хазарадзе: государство должно выкупить акции «Боржоми»
Лидер оппозиционной партии «Лело», бизнесмен и основатель TBC Bank Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у российской компании «Альфа-групп». Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Сегодня компания IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных войной в Украине.
«Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», – написал Хазарадзе.
Он добавил, что сейчас «на кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что IDS Borjomi была основана в 1995 году Мамукой Хазарадзе и его деловыми партнерами на основе бренда минеральных вод Borjomi. По словам Хазарадзе, в 2013 году ныне покойный миллиардер Бадри Патаркацишвили и нынешний менеджер телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе продали контрольный пакет акций «Боржоми» российской «Альфа-групп». Основатель последней — российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман недавно попал под международные санкции.
В Южной Осетии уволили приглашенного из России чиновника
Александр Приходько освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Южной Осетии. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики.
Глава югоосетинского Кабмина Геннадий Бекоев призвал министра здравоохранения Сослана Наниева более ответственно подходить к представлению заместителей.
«Он должен был отчитаться о деятельности ГУПа «Югосетмедпрепараты», этого отчета мы не увидели. В целом, о его деятельности мы были мало проинформированы. Поэтому я бы попросил вас при представлении заместителей более ответственно подходить к вопросу, ведь на заместителях лежит груз ответственности того или иного министерства или ведомства», – сказал Бекоев.
Он отметил, что «человека назначили на должность, поставили перед ними задачи, а об их выполнении Кабмин не проинформирован».
Александр Приходько начал деятельность в югоосетинском правительстве в июне прошлого года. Приходько родился в Грозном, служил в Вооруженных силах РФ, работал в различных российских компаниях.
На параде 9 мая в Москве не будет лидеров других стран
На традиционный военный парад на 9 мая не приедут лидеры иностранных государств. Кремль заявил, что никого не приглашал, так как "год не юбилейный". По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко, передаёт "Медуза".
Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад, самый представительный был в 2005 году, когда Россия отмечала 60-летие победы во Второй мировой. Тогда на мероприятии присутствовали президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, председатель КНР Ху Цзинтао и премьер-министры Италии Сильвио Берлускони и Японии Дзюнъитиро Коидзуми.
Парад на 70-летие победы в 2015 году проходил после аннексии Крыма и был проигнорирован лидерами западных стран, однако почти каждый год с тех пор на Красной площади оказывался кто-то из лидеров других государств. В прошлом году это был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В 2022 году парад будет посвящён 77-летию победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пусков заявил, что "это не юбилейная дата". В этом году в мероприятии планируется участие 11 тысяч военнослужащих, — передают РИА “Новости”.
Лукашенко утверждает, что жители стран ЕС едут в Беларусь за солью
Александр Лукашенко утверждает, что жители стран Евросоюза едут в Беларусь за солью, а страны ЕС препятствуют выезду своих граждан.
У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет!
«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» – сказал Лукашенко во время общения с жителями Чечерского района.
Подобное заявление Лукашенко сделал и в минувшее воскресенье, посещая храм Преображения Господня в поселке Копысь.
«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас», – заявил Лукашенко.
- 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В начале марта Лукашенко заверил, что Минск не будет участвовать в операции. При этом он заявил, что вечером 23 февраля российские «Искандеры» находились в районе Мозыря в Гомельской области и нанесли удар по украинским позициям. По его версии, украинцы разместили тяжелую ракетную артиллерию у границы перед началом конфликта. Он показал на карте, «откуда на Беларусь готовилось нападение».
В Северной Осетии военным из республики ищут бронежилеты и бензопилы
В Северной Осетии заявили об "острой потребности в средствах наблюдения" у солдат из республики, которые в составе российской армии участвуют в военной агрессии в Украине. Ранее офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев объявил в своем Telergam-канале сбор "на нужды армии".
По словам Марзоева, в войне в Украине принимают участие четыре армейских и три росгвардейских батальона Северной и самопровозглашенной Южной Осетии, в частности, он называет Черменский, Карцинский и Моздокский батальоны. На их нужды в Осетии собирают системы наблюдения, дроны, тепловизоры, бензопилы, генераторы, полиэтилен и бинокли.
Обращения были адресованы, в частности, к осетинским диаспорам в России и за рубежом и охотникам, которым предлагалось принести свою технику в военный магазин во Владикавказе. Из отчетов о сборах, которые регулярно публикует Марзоев, следует, что 10 бронежилетов военным передал глава Пригородного района Алан Гаглоев, квадрокоптер – глава республики Вячеслав Битаров. В сборах также задействуют муниципальные школы.
По данным Кавказ.Реалии, официально известно о гибели в Украине 54 военнослужащих из Северной Осетии. Всего список убитых солдат Юга и Северного Кавказа насчитывает уже 385 имен. Это лишь те, чьи данные были объявлены официально или подтверждены источниками Кавказ.Реалии. Реальное число может быть намного больше.
- 29 апреля - 65-й день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Генштаб ВСУ сообщает, что российская армия наращивает темпы наступления, особенно на востоке Украины, где стремится окружить части ВСУ. По центру Киева был нанесен российский ракетный удар. Американские военные, по сообщениям СМИ, оценивают продвижение российских войск на Донбассе как "медленное и неравномерное" из-за сопротивления украинских сил и продолжающихся логистических проблем.
- По данным на 28 апреля, ООН зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения Украины, включая 2787 погибших и 3152 раненых. "Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", – рассказала Би-би-си Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
- С начала российской агрессии в Украине около 312 военнослужащих из Южной Осетии и Краснодара отказались воевать на территории соседней страны.
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», – заявил Алиев на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».
Азербайджанский лидер говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.
«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией». Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах – это Армения», а сейчас говорят, «Карабах – это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, за счет своей мощи, своим духом», – подчеркнул Алиев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил понимание позиции Азербайджана по отношению к украинской войне. По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.
Глава МИД Грузии осудил заявления Алексея Арестовича
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям двух стран.
28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович сказал, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ.
«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», – заявил Дарчиашвили.
По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.
Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что сценарий новой войны с абхазами и осетинами необходимо исключить.
Грузия заполнила первую часть анкеты для вступления в ЕС
Грузия заполнила первую часть официальной анкеты относительно вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС.
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. На подготовку анкеты у Тбилиси был один месяц.
«Заполненный вопросник будет передан главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая», – сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что первая часть анкеты состоит из 369 вопросов. Они охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Вторая часть опросника полностью посвящена совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам. Она включает 33 главы и до 2,3 тысячи вопросов. По информации пресс-службы администрации правительства, работа по ее заполнению уже начата. В ближайшее время документ обнародуют, как это произошло и в случае первой части анкеты.
«На встрече обсуждались сроки заполнения второй части вопросника… ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части вопросника, но правительство Грузии желает передать вопросник ЕС как можно скорее», – проинформировали в пресс-службе.
После подачи заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственной оценки, которая будет передана в Совет ЕС, а соответствующее решение совета ожидается к концу июня.
3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
В Запорожье пропали британские волонтёры после встречи с военными РФ
Российские военные захватили в Запорожской области Украины двух британских волонтеров, занимающихся гуманитарной помощью. Об этом сообщают Би-би-си и CNN со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих на территории Украины.
Имена похищенных не называются. По словам Бирна, вчера они пытались эвакуировать мать с двумя детьми из населённого пункта, перешедшего под контроль России.
Российские военные остановили волонтёров на блок-посту. После этого связь с британцами пропала. По словам Бирна, женщина, которая ждала помощи, получила от волонтёров странное сообщение на телефон, а затем в её дом ворвались российские солдаты. Они якобы интересовались, не были ли волонтеры "британскими шпионами", отметил Бирн.
МИД Великобритании эту информацию пока не комментирвал.
Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении с мирными гражданами. Минобороны России утверждает, что атакует на территории соседней страны исключительно военные объекты.
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Беспилотник передал цветные снимки парашюта марсохода "Персеверанс"
Беспилотный вертолёт для изучения Марса "Индженьюити" получил цветные снимки обломков тормозной системы и парашюта, которые использовались при высадке на Марс ровера "Персеверанс" в начале прошлого года. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.
На снимках видно, что парашют и его стропы без повреждений выдержали спуск в атмосфере планеты.
"Персеверанс" запустили на Марс в июле 2020 года. Двухкилограммовый "Индженьюити" находился внутри ровера и отделился от него через несколько месяцев после запуска. Единственная миссия беспилотника – протестировать лётные возможности в разреженной атмосфере Марса, масса которой в 200 раз меньше земной.
Учёные планировали, что вертолёт совершит пять полётов на Марсе за один месяц, но аппарат выполнил их около 30. Суммарный налёт составляет час, общая дальность полёта – примерно шесть с половиной километров.
Марсоход "Персеверанс" сейчас находится в дельте реки в кратере Езеро. "Индженьюити" определит, по какому из двух высохших русел должен пойти ровер, чтобы достигнуть вершины дельты и сфотографирует происходящее на Марсе.
В настоящее время на Красной планете работают пять роботов – четыре американских и один китайский. Предполагалось, что осенью 2022 года миссию на Марс направит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Роскосмосом. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с межпланетным аппаратом планировался с космодрома Байконур.
Европейской агентство в марте приостановило проект. Причиной стало вооружённое вторжение России на территорию Украины. Запуск миссии, без участия России, перенесён как минимум на 2026 год. Роскосмос в ответ выразил сожаление и заявил, что европейские коллеги "поставили антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной".
Универсиаду 2023 года перенесут из России из-за войны в Украине
Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, а также приостановила участие России и Беларуси в своих мероприятиях. Об этом сообщается на сайте федерации.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят Универсиаду в Чэнду в Китае, которая состоится с 26 июня по 7 июля.
Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с августе 2023 года. Куда именно её перенесут пока не сообщается.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
Премьер-министр британских Виргинских островов арестован в США по подозрению в наркоторговле
Премьер-министр контролируемых Великобритании Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Они подозревается в сговоре с целью наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в заявлении губернатора территории Джона Ранкина.
Согласно документам суда, 51-летний политик был вовлечён в незаконную схему по ввозу как минимум пяти килограммов кокаина в США. Вместе с ним была задержана директор управления портов Виргинских островов Олеанвина Мейнард и её сын Кадим, — передаёт газета The Guardian.
Управление по борьбе с наркотиками США утверждает, что на встрече с агентами под прикрытием, изображавшими членов мексиканского наркокартеля Синалоа, они согласились организовать встречу Фахи с представителями ливанской группировки "Хезболла", чтобы найти место для хранения тысяч килограммов кокаина из Колумбии. За это премьер-министр и Мейнард рассчитывали получить 700 тысяч долларов наличными.
Арест Фахи прокомментировала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, она заявила, что потрясена происходящим. В прошлом году Лондон учредил комиссию по расследованию неправомерного управления британскими заморскими территориями, которая заслушала обвинения в систематической коррупции, кумовстве, запугивании присяжных и нецелевом использовании государственных средств, напоминает The Guardian.
- Британские Виргинские острова — одна из крупнейших офшорных зон в мире. В 2021 году территория была названа "самым большим в мире источником злоупотреблений корпоративными налогами", — писала The Guardian. Журнал РБК в 2015 году подсчитал, что на островах зарегистрированы 5 из 500 крупнейших российских компаний с общей выручкой больше триллиона рублей.
В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода
Единственной погибшей в результате удара по Киеву 28 апреля оказалась журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич.
Ракетный удар по украинской столице был совершён во время нахождения в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с Гутерришем.
Городские власти, заявили, что ракеты попали как в военный объект, так и в 25-этажный жилой дом, в котором частично обрушились первые два этажа и возник пожар.
Сообщалось о шести пострадавших, но об убитых информации не было. Тело Гирич нашли утром 29 апреля под завалами жилого дома.
Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.
Мы разделяем горе украинских коллег и выражаем соболезнования.
- По последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала вооружённого вторжения России 24 февраля погибли 20 сотрудников СМИ из местных и зарубежных изданий.
- Минобороны России подтвердило факт ударов по украинской столице 28 апреля. Ведомство сообщило, что российская армия высокоточным оружием уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём".
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Завершился рабочий визит Аслана Бжания в Москву
Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Войно и заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.
«Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе указано, что Бжания провел ряд других встреч и переговоров, в частности, с заместителем секретаря Cовбеза РФ Рашидом Нургалиевым.
Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 26 по 29 апреля.
Заводы по розливу «Боржоми» временно прекратили работу из-за войны в Украине
Компания IDS Borjomi временно прекратила производство на заводах в Грузии. Об этом говорится в заявлении компании. Причина – трудности, возникшие из-за российского вторжения в Украину.
«С начала военных действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами. Компания продолжала функционирование с надежной на существенное улучшение ситуации, чего, к сожалению, не произошло. С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах «Боржоми». Надеемся, что ситуация изменится в ближайшее время и мы сможем возобновить функционирование», – сказано в заявлении компании.
- Производство по розливу грузинской воды принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп». 28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении совладельца консорциума Михаила Фридмана.
- Ранее сообщалось, что из-за введения санкций представители торговых сетей в Эстонии приняли решение не закупать «Боржоми».
- В СМИ появилась информация, что «Альфа-групп» может вернуть IDS Borjomi вдове грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Наблюдательная миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва отказалась продлить срок её мандата, который истёк 1 апреля.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили сожаление, что позиция России не оставила иного выхода.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич утверждал, что российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".
Вчера Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу в 2014 году после того, как на востоке страны начался вооруженный конфликт с участием сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", пользующихся поддержкой Кремля .
ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом, участвовала в сборе информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, сказал Рау.
Миссия в Украине считалась самой крупной. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников. Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из Украины в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.
В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.
Выступившего против войны телеведущего Галкина в эфире заменит Николай Цискаридзе
Российский Первый канал заменит ведущего рейтинговой программы "Сегодня вечером" после того, как он публично выступил против войны в Украине. Вместо комика Максима Галкина эфир будет вести танцор Николай Цикаридзе. Об этом пишут сообщают "Комсомольская правда" и "СтарХит" со ссылкой на участников съёмок.
Накануне "СтарХит" сообщил, что Галкин будет заменён в программе из-за антивоенных высказываний. Тележурналист Мария Борзунова сообщила со ссылкой на анонимный источник, что прекращение контракта напрямую связано с антивоенными выступлениями. Официально канал это не комментировал.
Максим Галкин с начала войны в Украине критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта он и его жена, певица Алла Пугачева уехали из России.
- Галкин — не единственный федеральный ведущий, пропавший из эфира после начала войны. Первый канал прекратил выпуск программ Владимира Познера и Ивана Урганта. Программа "Что? Где? Когда?" перестала выходить в прямом эфире, издание "Можем объяснить" утверждает, что многие молодые участники покинули проект, а в некоторых командах осталось по 1-2 игрока из шести.
- От имени телеведущего канала "Россия" Александра Гуревича появилось сообщение, что все выпуски его программы "Сто к одному" были записаны перед началом боевых действий. На "России 1" перестали выходить “Вести в субботу” с Сергеем Брилёвым — по официальной версии, он уехал в длительную командировку.
Из-за прорыва магистрального водопровода часть Тбилиси осталась без воды
Автомобильное движение на Правой набережной Тбилиси сегодня утром в течение нескольких часов было парализовано из-за крупной коммунальной аварии. Дорогу, которая является одной из главных транспортных магистралей, затопило после прорыва магистрального водопровода.
Авария произошла на проспекте Маршала Геловани недалеко от здания Минсельхоза Грузии. Пользователи социальных сетей пишут, что вода прибывала очень быстро – поскольку автомобильное движение было невозможно, некоторым водителям пришлось оставить свои машины.
По информации водораспределительной компании GWP, на месте мобилизованы их технические группы. К настоящему времени дорога открыта для транспорта, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Запорно-регулирующий клапан был закрыт, чтобы остановить поток воды из поврежденного участка трубы. На данном этапе ведутся подготовительные работы по устранению повреждений», – проинформировали в компании.
Из-за ремонтных работ подача воды до 02:00 часов 30 апреля будет ограничена тысячам абонентов в районах Мтацминда-Крцаниси, Ваке-Сабуртало и Дидубе. Список улиц, которых коснутся отключения, приведен на сайте GWP.
Арестович: политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ. Об этом украинский политик заявил в эфире «Фейгин лайв», говоря о поддержке Киева со стороны Запада.
«Нам сказали, (что) вы часть нашего мира, мы за вас воюем. А также намерены отстоять Молдову. И отстаивали бы Грузию, если бы нынешнее грузинское руководство не вело бы себя как-то странно.
Грузия – суверенная держава, и народ Грузии будет определять, какую политику проводит государство Грузия. Украина не вмешивается (ни словами Арестовича, ни какими иными путями) в вашу суверенную политику. Но вам, вашим заявлениям, вашей политике даст оценку грузинский народ на выборах», – сказал Арестович и передал властям Грузии «пламенный привет».
Ранее власти Грузии выступили с критикой Арестовича, заявившего, что у Тбилиси есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию».
Близкий к Путину бизнесмен Потанин покупает 35% группы Тинькофф
Одна из крупнейших управляющих и инвестиционных компаний России "Интеррос", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин, покупает 35% акций TCS Group (группа "Тинькофф"), принадлежащих семье банкира Олега Тинькова, сообщает РБК.
По оценке издания, рыночная стоимость 35% акций компании TCS Group составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. При этом источник РБК сообщил, что во время переговоров о покупке обсуждалась сумма почти в семь раз меньше - 350 миллионов долларов.
"Пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - прокомментировал сделку Тиньков. Потанин же заявил, что его компания "как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России".
Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, находящийся за границей, резко раскритиковал российское вооружённое вторжение на территорию Украины. В частности он назвал войну "безумной", а поддерживающих её - "дебилами".
В группе "Тинькофф" назвали выступление банкира его "личным мнением" и заявили, что он уже не принимает решений и не является сотрудником компании. Позже стало известно о переименовании группы и "Тинькофф банка". Новые названия пока не раскрываются.
Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов.
В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.
Сенат ранее уже одобрил этот законопроект, теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Документ предусматривает, что США будут предоставлять вооружение Украине и другим странам Восточной Европы до 2023 года. При этом Украина не должна будет заранее платить за поставки - само словосочетание ленд-лиз переводится как "сдача внаём, в аренду".
Ранее - первый и единственный раз в истории - программа ленд-лиза действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Американские законодатели провели параллели между нынешним законом и программой ленд-лиза времен Второй мировой войны. "Одобрение подобного документа дало возможность Великобритании и Уинстону Черчиллю продолжать борьбу и пережить бомбардировки Великобритании фашистской Германией до вступления Соединенных Штатов в войну, - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин. - Президент Зеленский заявил, что Украине нужны вооружения, чтобы выстоять и президент Байден ответил на этот призыв".
С практической точки зрения, этот закон позволит президенту США оперативно откликаться на запросы Украины и поставлять ей вооружения и необходимые для ведения войны материалы в обход многочисленных бюрократических процедур. Пока представители администрации Байдена не разъяснили как она намеревается использовать новые полномочия, предоставленные этим законом президенту страны.
Президент США Джо Байден запросил в четверг у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20-ти миллиардов долларов из этой суммы пойдут на поставку Украине вооружений. Около 12-ти миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства.
Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.
«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить Алексея Улюкаева
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс".
По данным собеседника агентства, если решение не будет обжаловано, то Улюкаев выйдет на свободу в середине мая. Источник подчеркнул, что прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметив его хорошее поведение".
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
«Ъ»: Костин предложил объединить банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ
Глава второго по размерам российского банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу три кредитные организации, подконтрольные государству – ВТБ, банк "Открытие" и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Все три банка находятся под западными санкциями.
По информации собеседника издания, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Идею, по словам источника, поддержал и Банк России. В самом регуляторе и Минфине на запросы "Коммерсанта" не ответили, во всех трёх банках также отказались от комментариев.
Источник издания в правительстве считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит "экономически и политически обоснованным".
По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений "тысяч сотрудников".
В случае объединения трех банков их суммарные активы составят почти 23 триллиона рублей. Для сравнения суммарные активы Сбербанка превышают 38 триллионов. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, "Открытия" и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13 тысяч.
ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, "Открытие" находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в аннексированном Крыму в 2014 году и оказался под санкциями. ВТБ и "Открытие" попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.
Расследование «Схем»: в России готовятся планы создания «Южной Руси»
Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием «Южная Русь» на украинских территориях, захваченных российской армией, утверждается в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы».
Планы по созданию нового государства изложены в документе, который получили «Схемы». Документ носит название «Манифест Южнорусского Народного Собора». Журналисты проанализировали документ и выявили причастных к его разработке людей среди руководства партии «Единая Россия».
Так называемый «Манифест» начинается с объяснения, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году «утратило легитимность в границах УССР», и «в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить «новое государство Южная Русь» как наследницу «Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским», наследницу Запорожской Сечи, наследницей «Новороссии, созданной Екатериной Великой», а заодно правопреемницей УССР.
В тексте русский назван языком, а украинский - наречьем. Манифест объявляет о планах «всенародного референдума».
Как сообщают «Схемы», метаданные документа помогли установить вероятного автора – Романова Романа Николаевича – и дату его создания – 16 апреля, компьютер, на котором документ был создан, принадлежит «Единой России». Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России». По словам источников «Схем», «манифест» был передан главе исполкома «ЕР» Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева.
- В последнее время ряд СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинских властей говорили о подготовке референдума в Херсонской области - говорилось о возможности провозглашения так называемой Херсонской народной республики. Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации в четверг заявили, что в данный момент референдум не готовится.
- В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в России обсуждались планы создания так называемой «Новороссии» за счет отторжения от Украины территорий южных и восточных областей. Тогда они не были реализованы, а в ходе нынешней войны слово «Новороссия» практически не употребляется.
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