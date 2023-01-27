Польша поставит Украине десятки собственных танков PT-91

Польша помимо 14 немецких танков «Леопард-2» поставит Украине собственные модернизированные танки. Речь идёт о 60 машинах, 30 из которых – основной боевой польский танк PT-91.

Об этом в интервью канадскому каналу CTV News сообщил премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Ранее сведения привёл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом в его сообщении в Telegram-канале говорилось о 60 танках PT-91.

PT-91 – модернизированная версия советского танка Т-72, отмечает «Новая газета. Европа».

На этой неделе Варшава официально обратилась с запросом к Берлину с просьбой разрешить передать украинской армии «Леопарды». Позднее власти ФРГ объявили о решении позволить реэскпорт немецкой техники в Украину, а также о намерении поставить Киеву из собственного арсенала 14 танков «Леопард-2» модификации A6. В тот же день, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 американский танк M1 Abrams.

Обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками должно начаться в ближайшее время. Пока же, как пишет «Немецкая волна», в Германию прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с боевыми машинами пехоты «Мардер». Группа украинских военных приземлилась в Кёльне 26 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзные страны за поддержку, одновременно назвав критически важным в дальнейшем вопрос о сроках поставок и их объёмах техники.

«Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется», – цитирует Зеленского «Би-би-си».

Поставок западных танков Киев в связи с российским военным вторжением добивается уже несколько месяцев. В связи с принятым в итоге решением канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что, оказывая военную поддержку Украине, Германия следует принципу делать всё необходимое, но не допускать эскалации войны в конфликт между Москвой и НАТО. «Мы и впредь будем соблюдать этот принцип», – подчеркнул Шольц.

Тем не менее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам «крайне опасным». «Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», – сказал Нечаев.

В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. «Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.