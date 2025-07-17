Польша выдворила 27 граждан Грузии

Польская Пограничная служба при содействии «Фронтекс» (Европейская служба пограничной и береговой охраны) депортировала 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы «по соображениям безопасности», сообщает посредством социальной сети X Погранслужба Польши.

«Среди граждан Грузии 20 человек получили обязательные к исполнению решения о принудительном выдворении, из соображений государственной безопасности или охраны общественного порядка. В случае граждан Молдовы это были 9 мужчин. Один из грузин имел 12 судимостей за кражи. Другие иностранцы были задержаны, в том числе, за вождение в нетрезвом виде и незаконное пребывание на территории Польши», - говорится в заявлении.

Среди выдворенных также были люди, «помогавшие и участвовавшие в организации незаконного пересечения границы другими иностранцами», а также те, кто изменил свои персональные данные, чтобы попасть в Польшу.

С начала года Польшу принудительно и добровольно покинули более 4,6 тысяч иностранцев, сообщает Пограничная служба.