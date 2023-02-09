Польша закрыла крупный пропускной пункт на границе с Беларусью

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России в Украине стала главной темой информационных атак, причем в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.

Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано подтвердил, что большинство случаев дезинформации о Евросоюзе исходят из России или от связанных с ней агентов. В докладе подчеркивается, что фейки распространяются официальными дипломатическими каналами, государственными СМИ, вещающими как на российскую, так и на зарубежную аудиторию, а также прокремлевскими каналами в интернете, чья связь с российским правительством непосредственно не обозначена, но которые могут получать финансирование из Москвы.

В частности, российская пропаганда старается представить Украину как «нацистское» государство, обвинять ее в «геноциде» и убийствах собственных граждан, распространять фейки о наличии там биолабораторий США, которые якобы разрабатывают биологическое оружие, направленное на «русскую ДНК», и о связях украинских «неонацистов» с иностранными разведками. В докладе отмечается, что такую дезинформацию из кремлевских источников также активно распространяют государственные СМИ Китая. В целом дезинформация такого рода была обнаружена в сообщениях на как минимум 30 языках, в том числе 16 европейских.

В отношении Евросоюза российские и пророссийские источники распространяют ложь об отсутствии поддержки Украины в обществах стран ЕС, о пагубном влиянии принятых ЕС санкций против России и о том, что жители Европы якобы вынуждены голодать и замерзать из-за нехватки ресурсов, которые ранее закупались в России, - в действительности уровень жизни европейцев остался фактически прежним.

В качестве наиболее показательных примеров дезинформации в докладе названы российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Россия «мобилизовала все свои инструменты» для проведения дезинформационных кампаний и «систематического искажения реальности». «Мы видели попытки запутать и ввести людей в заблуждение постоянно меняющимися нарративами и версиями события. Цель в том, чтобы никто больше ничему не верил, чтобы люди пришли к выводу: «Да вообще все врут. Как я могу отличить ложь от правды?», - сказал Боррель.

Он также привел в пример мемы, появившиеся после запуска обучающей миссии Евросоюза, в которых ЕС представлен как слуга НАТО. «Этот пост появился на сайте МИД России. Да, на сайте МИД! 10 минут спустя - в их Telegram-канале, а затем быстро распространился по более чем 100 каналам, включая Sputnik Africa», - рассказал дипломат.

Боррель заявил, что Евросоюз намерен бороться с распространением ложных данных. По его словам, Европа намерена в ближайшее время создать центр анализа и обмена информацией, который будет противостоять пропаганде.

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова также анонсировала запуск проекта «Радио Свободная Россия» (пока это рабочее название), который объединит усилия независимых русскоязычных журналистов и изданий в создании правдивого контента для русскоязычной аудитории.