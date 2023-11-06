Польские дальнобойщики блокируют погранпункты на границе с Украиной

В Польше десятки водителей-дальнобойщиков заблокировали грузовиками пограничные пункты на границе с Украиной. Они требуют от властей, чтобы те вернули лицензирование украинских грузоперевозчиков. Сейчас украинские перевозчики могут въезжать в Польшу без коммерческой лицензии и составляют существенную конкуренцию местным работникам.

Как уточняет «Украинская правда», протестующие блокируют три погранпункта: в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Они пропускают из Украины и в Украину только по одному большегрузному автомобилю в час. Исключение делается для машин, везущих грузы для армии, гуманитарную помощь, а также скоропортящиеся продукты и живой скот.

С начала военного вторжения России в Украину Евросоюз отменил необходимость коммерческих разрешений на работу в ЕС для украинских грузоперевозчиков. Польские водители требуют отменить эту льготу. Они обвиняют украинских водителей в том, что въехав в Евросоюз с целью транзита грузов, те начинают заниматься перевозками уже внутри Европы, занижая цены на рынке и нанося ущерб местному бизнесу.

Дальнобойщики сравнивают свою ситуацию с похожей проблемой, касающейся польских крестьян: этой весной сельхозпроизводители Польши и других граничащих с Украиной стран добились моратория на дальнейший ввоз из Украины зерна, масличных культур и другой агропродукции. По их утверждению, зерно, масло и молочные продукты из Украины, официально предназначавшиеся для экспорта в третьи страны, на самом деле продавались в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии по демпинговым ценам.

По данным украинского министерства транспорта, ежемесячно польско-украинскую границу проходят 40-50 тысяч грузовиков. Это вдвое больше, чем до войны. Большая часть из них принадлежит украинским компаниям.