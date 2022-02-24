Байден, Джонсон и Столтенберг пообещали привлечь Россию к ответственности из-за «безрассудного нападения» на Украину

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями из-за начала российского вторжения на Украину.

Джо Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за разрушения", которые принесет нападение на Украину.

"Молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", – говорится в заявлении Зеленского.

Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами "большой семерки", после чего выступит с заявлением перед гражданами США, чтобы объявить о дальнейших санкциях против России.

Борис Джонсон заявил, что "потрясен ужасными событиями в Украине". По его словам, Путин "выбрал путь кровопролития и разрушений". Премьер пообещал решительный ответ Великобритании и союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия совершила "безрассудное и ничем не спровоцированное нападение" на Украину.

"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", – приводятся слова Столтенберга в сообщении, размещенном на сайте Альянса.

Он также добавил, что речь идет о серьезном нарушении международного права и угрозе евроатлантической безопасности. "Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Столтенберг.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.