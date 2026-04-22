Посла России вызвали в МИД Италии из-за высказываний Соловьёва

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии после высказываний прокремлёвского телеведущего Владимира Соловьёва в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьёзными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьёва на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю полную солидарность», – написал Таяни.

В эфире своих программ Соловьёв назвал Мелони «фашистской тварью», а также сказал: «Предательство – это её второе имя: она предала Трампа, которому ранее присягала на верность».

Парамонов, по информации ТАСС, выразил недоумение тем, что его вызвали в МИД из-за «слов известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале».

Сама Мелони ответила на высказывания в соцсети X. «Ярый пропагандист режима по природе своей не может давать уроки ни последовательности, ни свободы. У нас, в отличие от других, нет привязанных ниточек, у нас нет хозяев и нам не отдают приказы», – сообщила премьер-министр.

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил поддержку Мелони и осудил высказывания российского телеведущего.

Ранее российские дипломаты уже вызывались в МИД других стран из-за высказываний Соловьёва. В частности, в январе посол России в Армении Сергей Копыркин получил ноту протеста после слов Соловьёва о возможности военных операций «в других точках нашей зоны влияния». Тогда в своей программе «Соловьев. Life» телеведущий сказал, что ситуация а Армении для России болезненнее, чем происходящее в Венесуэле.

«Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему исходя из тех же самых соображений мы не можем начинать военные операции и в других точках нашей зоны влияния?» – сказал телеведущий.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Соловьёва частным мнением.