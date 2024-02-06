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«Ъ»: Послание Путина сыграет роль его предвыборной программы

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «по сути, сыграет роль его предвыборной программы», пишет «Коммерсантъ».

По словам источников газеты, послание, скорее всего, состоится в конце февраля, «но дата может немного сдвинуться». По Конституции России президент обязан отчитываться перед Федеральным собранием ежегодно. Однако в 2022 году Путин этого не сделал.

По закону кандидаты на пост президента должны опубликовать свои предвыборные программы не позже 6 марта – как минимум в одном печатном издании и в интернете. Однако в 2018 году Путин, идущий тогда на четвёртый срок, этого не сделал. Тогда его программой считался «ряд выступлений», в том числе послание Федеральному собранию.

Ожидается, что в нынешнем послании-программе Путин снова расскажет о «достигнутых результатах СВО» (так российские власти называют полномасштабное военное вторжение в Украину - ред.), «позитивных показателях экономического развития», «демографии и многодетности», говорят собеседники «Коммерсанта».

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Пока ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов: Владислава Даванкова от «Новых людей», Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владимира Путина-самовыдвиженца, который собирается стать президентом в пятый раз.

  • Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

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