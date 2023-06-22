После разрушения Каховской ГЭС четыре канала остались без воды

После разрушения плотины Каховской ГЭС без воды остались четыре системы оросительных каналов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.

Журналисты изучили спутниковые снимки и увидели, что за две недели после прорыва плотины Каховское водохранилище почти полностью исчезло. В старых руслах остались Днепр и некоторые протоки.

Оросительные каналы обеспечивали водой почти шесть тысяч квадратных километров полей, на которых ежегодно выращивали около двух миллионов тонн зерна в год.

Эксперты Би-би-си утверждают, что район Каховского водохранилища подвержен как риску засухи, так и риску наводнений. Плотина помогала регулировать экстремальные подъемы и понижения уровня воды. Одним из решений для восстановления водной безопасности региона, вероятнее всего, остаётся возведение новой плотины, полагают специалисты.