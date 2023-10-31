Кадыров призвал «стрелять в лоб» участникам массовых беспорядков

Рамзан Кадыров поручил «сажать» тех, кто будет устраивать массовые беспорядки в Чечне: он приказал силовикам «делать три выстрела в воздух, а четвертый – в лоб». Это заявление было сделано на фоне захвата аэропорта в Дагестане, когда более тысячи местных жителей вышли на антисемитскую акцию. Каким образом требование расстреливать участников беспорядков согласуется с нормами Уголовного кодекса России, Кадыров не уточнил.

Кадыров добавил, что прошлой ночью попытка подобной «провокации» была пресечена в Чечне, других подробностей он не привел.

«Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – цитирует Кадырова сайт «Чечня сегодня». Глава региона так же, как и президент РФ Владимир Путин, обвинил в «инспирировании» антисемитских беспорядков Украину и страны Запада, передает сайт Кавказ.Реалии.

В МИД Украины назвали попыткой «переложить с больной головы на здоровую» обвинения российской стороны в причастности Киева к организации антисемитского погрома.

От нескольких сот до полутора тысяч человек вечером в воскресенье, 29 октября, захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против действий Израиля в секторе Газа и требовали изгнать евреев из региона.

Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на лётное поле в поисках пассажиров из Израиля. Произошли столкновения с полицией. Минздрав Дагестана сообщил, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы, в том числе двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадали девять сотрудников полиции. Минздрав Дагестана днём в понедельник опроверг сообщения о том, что один из них умер.