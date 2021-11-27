Послы РФ и Китая раскритиковали проведение в США саммита демократий

Послы России и Китая в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в которой подвергли критике «Саммит за демократию». Это мероприятие с участием лидеров десятков стран мира пройдет 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россию, ни Китай участвовать не пригласили.

На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что «затея» с проведением саммита «предпринята американцами в духе менталитета времен холодной войны» и подчеркивается, что Китай и Россия «категорически отвергают этот шаг».

«Демократия не является прерогативой какой-либо страны или группы государств... Ее можно реализовывать разными способами, и не существует такой модели, которая подошла бы для всех государств», – пишут послы государств, по многочисленным оценкам западных политиков и неправительственных организаций, таких как Freedom House, являющихся авторитарными. По мнению послов России и Китая, «основным мерилом демократии должен выступать народ» и то, насколько у людей в той или иной стране есть «ощущение удовлетворенности и счастья». Китай в статье назван «всеобъемлющей, целостной социалистической демократией», а Россия - «демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления», причем утверждается, что «поправки к Конституции, принятые в результате референдума (так в тексте, с юридической точки зрения, никакого референдума о поправках не проводилось, было организовано так называемое общероссийское голосование по специально принятому закону - РС) 2020 года, еще больше укрепили демократические институты в Российской Федерации».

Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться «во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека», а также осуждаются так называемые «цветные революции» как «антидемократические». «Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома» - пишут послы, призывая все государства отказаться от использования «дипломатии, основанной на ценностях» и стремиться к «гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства».