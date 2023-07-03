Посол США в России получила консульский доступ к Гершковичу

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с арестованным журналистом американского издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Корреспондента обвиняют в шпионаже, он находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Подробности встречи не разглашаются.

О получении консульского доступа к американскому журналисту и встрече с ним сегодня сообщает издание The Wall Street Journal, а также российские государственные агентства со ссылкой на посольство США в Москве.

Это вторая встреча посла с Гершковичем после его ареста. Первый раз Трейси навещала журналиста в «Лефортове» 17 апреля, за день до того, как суд отклонил ходатайство адвокатов о переводе их подзащитного под домашний арест.

Просьбы о дальнейших консульских визитах российской стороной были отклонены после того, как посольство США в Мосеве не выдало визы российским журналистам, которые планировали полететь в Нью-Йорк для освещения работы сессии Совбеза ООН.