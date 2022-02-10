Посольство РФ в Киеве «прорабатывает вопрос» о выезде части дипломатов

Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» вопрос о том, чтобы часть его персонала покинула Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства, имя которого не называется.

Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями того, что «англосаксы» (так российский МИД традиционно называют США и Великобританию) якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. Он обратил внимание на то, что ряд западных стран, включая США, ранее вывезли часть сотрудников своих посольств и членов их семей, а также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Страны Запада пошли на эти шаги, опасаясь российского вооруженного вторжения на территорию Украину. При этом многие страны ЕС не стали отзывать дипломатов.

Российские власти ранее заявляли, что посольство в Киеве не будет эвакуироваться.

Лавров на пресс-конференции вновь отверг планы российского вторжения, заявив, в частности, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут ее.