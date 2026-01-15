Посольство США в Грузии разъяснило условия приостановки выдачи иммиграционных виз

Посольство США в Грузии подтвердило, что с 21 января 2026 года выдача иммиграционных виз будет приостановлена для граждан 75 стран, в том числе граждан Грузии, и пояснило условия этой приостановки. Согласно заявлению, администрация президента Дональда Трампа исходит из принципа финансовой самостоятельности иммигрантов – власти подчёркивают, что лица, переезжающие в США на постоянное место жительства, не должны становиться финансовым бременем для налогоплательщиков и зависеть от государственной помощи.

Посольство США также публикует в социальной сети Facebook ответы на часто задаваемые вопросы:

Что произойдёт с датой моего собеседования на иммиграционную визу?

Заявители на иммиграционные визы, являющиеся гражданами перечисленных стран, могут подавать заявления и посещать собеседования. Государственный департамент продолжит назначать даты собеседований, однако в период действия паузы иммиграционные визы выдаваться не будут.

Существуют ли исключения?

Пауза не распространяется на лиц с двойным гражданством, если они подают заявление, используя действующий паспорт страны, не входящей в указанный список.

Повлияет ли эта пауза на мою уже действующую визу?

Нет. В рамках данного указания ни одна ранее выданная иммиграционная виза не была аннулирована. По вопросам, связанным с въездом в США, следует обращаться в Министерство внутренней безопасности (DHS).

Распространяется ли пауза на туристические визы?

Нет. Пауза касается только заявителей на иммиграционные визы. Туристические визы относятся к неиммиграционным визам.

В ноябре Госдепартамент уже направил консульским представительствам по всему миру телеграмму, в которой предписывалось отказывать в выдаче иммиграционных виз заявителям, которые, по мнению проверяющего, могут стать зависимы от государственных пособий.