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Поставки нефти из РФ в Северную Европу снизились на 90% с февраля
За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти её поставки в страны Северной Европы снизились на 90 процентов по сравнению с февралем - с одного миллиона двухсот тысяч баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Об этом пишет Bloomberg.
Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов остался Роттердам, отмечает агентство.
Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти несколько месяцев назад. В сентябре к ним присоединилась Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Индия закупает нефть, воспользовавшись так называемым льготным периодом. США и Великобритания ранее заявили, что освободят от санкций нефть, которая будет загружена в танкеры до вступлению в силу ограничений 5 декабря, при условии, что её доставят до 19 января.
По подсчётам агентства, общий объем поставок из России упал до 2,57 млн баррелей в сутки— это девятинедельный минимум. Как утверждает Bloomberg, доходы России от торговли нефтью снизились до самого низкого уровня с начала января. Поставки в Китай, Индию и Турцию выросли до рекордных 2,45 миллионов баррелей в сутки.
В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию – почти один миллион баррелей в день. В начале ноября Reuters сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не разместили заявки на импорт сырья из России, поскольку "ожидают ясности" по механизму ограничения цен.
- Согласно восьмому пакету санкций, принятому в ответ на российское вторжение в Украину, 5 декабря вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в страны Евросоюза, США, Канаду и Японию. Также будет запрещено страховать и выгружать российскую нефть в портах других стран, если цена на неё превышает допустимую – так называемый потолок цен, который пока не установлен, но планируется в 63–64 доллара за баррель. Это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.
- Кремль уже заявил, что не будет продавать нефть по невыгодным для себя ценам и не исключает сокращение добычи.
Другие новости дня
В Грузии рассказали об опасности экстрадиции в Россию дагестанца Кадиева
В оппозиционной партии «Европейская Грузия» состоялся брифинг по поводу суда над дагестанцем Микаилом Кадиевым и опасности в связи с его возможной экстрадицией в РФ.
По словам председателя партии Гиги Бокерия, правительство Грузии готовит правовую основу для экстрадиции Кадиева в Россию, пишет СОВА.
Суд над дагестанским активистом состоится сегодня, 22 ноября в Апелляционном суде, передает Telegram-канал Tbilisi_life.
По словам адвоката Кадиева Малхаза Патарая, подзащитный представил в Миграционное управление МВД Грузии факты его пыток во время пребывания в РФ, которые состоят как из его рассказа, так и из медицинских заключений. Однако Миграционная служба отказалась рассматривать это как вновь открывшееся обстоятельство.
Кадиев приехал в Грузию в 2011 году. РФ обвиняет его в убийстве главы администрации Хасавюртовского района в 2009 году. По словам Микаила Кадиева, на момент совершения убийства он работал в службе спасения Дагестана и никакого отношения к преступлению не имеет.
«У меня есть 14 свидетелей, которые подтверждают, где я находился [в тот момент]. Убийство произошло в Москве, а я был на территории Дагестана», — сказал Кадиев.
Российская прокуратура дважды запрашивала экстрадицию Кадиева, из-за чего последний обратился к Грузии с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В прокуратуре Грузии заявили, что обсудят вопрос об экстрадиции после того, как Министерство по делам беженцев Грузии примет решение о предоставлении статуса Кадиеву.
Министерство по делам беженцев отказало Кадиеву в связи с «необоснованным наличием источников преследования и опасности». Защита Кадиева говорила об угрозе его физической ликвидации российским правительством в случае экстрадиции.
«Не выдавайте Кадиева России» — с этим призывом в последние годы в Грузии было проведено несколько акций. Народный защитник также откликнулся на запрос об экстрадиции Микаила Кадиева в Россию. По словам омбудсмена, экстрадиция Кадиева в Россию недопустима, так как его жизни может угрожать опасность.
Кадиев был задержан в Тбилиси в 2013 году по обвинению в незаконном хранении оружия. Сам дагестанец утверждает, что оружие в его квартиру подбросили. По словам Кадиева, в действительности его преследуют за правозащитную деятельность на Северном Кавказе. В 2015 году СМИ сообщили об освобождении Кадиева.
При землетрясении в Индонезии погибли как минимум 162 человека
В Индонезии, на острове Ява, в воскресенье произошло сильное землетрясение. Его мощность оценивается в 5,6 баллов по 10-балльной шкале Рихтера. Как минимум 162 человека погибли, более 300 получили травмы. Почти 14 тыс. яванцев лишились дома и сейчас находятся в лагерях для пострадавших и беженцев.
Губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил сообщил представителям прессы, что число погибших и раненых может ещё вырасти. Всё воскресенье спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Спасательные работы будут продолжаться и ночью, и на следующий день.
По оценкам спасательных служб, землетрясением разрушено более 2300 жилых домов, а также четыре школы; сильно пострадали здания мечети и больницы.
- Индонезия находится в "огненном кольце" вулканической активности в тихоокеанском регионе - одной из самый сейсмически активных зон на планете. Самое разрушительное землетрясение последнего времени в этих местах случилось в 2004 году на острове Суматра, также входящем в состав Индонезии. Его мощность была 9,1 балла; оно вызвало цунами, которое затронуло 14 стран и унесло жизни около 226 тыс. людей, половина из них - индонезийцы.
Россия не приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Россия не будет приглашена на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале будущего года.
Об этом объявил в понедельник председатель этого форму немецкий дипломат Кристоф Хойсген. "Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Хойсген на своей странице в Твитере.
Мюнхенская конференция по безопасности - один из самых престижных международных форумов в области международной безопасности, где принимают участие главы государств, правительств, министры, видные политики и общественные деятели из десятков стран. На сайте Конференции говорится, что у участников будет возможность оценить "уровень сплоченности альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку". Ее организаторы называют российское вторжение в Украину "поворотным моментом", вызвавшим не только "огромные страдания в Украине, но и усилившим кризисы в других концах мира".
В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении, резко негативно встреченном на Западе, он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за то, что он назвал попыткой утвердить однополярный мир, за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эта речь рассматривается ныне многими наблюдателями как сигнал о долговременных намерениях Кремля.
В 2021 году в работе Мюнхенской конференции участвовал президент США Джо Байден.
Украина повышает стоимость транзита российской нефти
Со следующего года Украина повышает стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо от компании «Укртранснафта» руководству российской компании «Транснефть». По данным Bloomberg, стоимость транспортировки нефти из России в Венгрию и Словакию с 1 января 2023 года увеличится с 11,5 до 13,6 евро за тонну сырья.
Власти Украины объясняют это решение массированными ракетными обстрелами своей территории со стороны России, которые привели к нехватке топлива, значительному дефициту электроэнергии и, как следствие, повышению ее стоимости. Кроме того, по утверждению генерального директора «Укртранснафты» Владимира Цепенды, резко возросли расходы на организацию защиты объектов компании и обеспечение безопасных условий труда ее персонала.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил получение письма от «Укртранснафты». По его словам, российская компания изучает предложение и «готовит соответствующее обращение в правительственные структуры».
- Нефтепровод «Дружба», построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию, Словакию и ФРГ.
- 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет экономических санкций против России. В него, в частности, входит запрет на транспортировку российской нефти, купленной выше установленного ЕС потолка цен. Однако это касается только нефти, перевозимой танкерами, а не трубопроводной.
Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев «СВО»
Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий для добровольцев, участвующих в так называемой «специальной военной операции» на территории Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налогов на квартиру, дом и гараж, земельного налога с шести соток, им предоставляется бесплатные проезд в транспорте, путевка в санаторий и лекарства, 50-процентная скидка за ряд коммунальных услуг, скидка на транспортный налог, а также ежемесячная выплата в размере 3 481 рублей.
В начале ноября Владимир Путин заявил, что в рамках объявленной им так называемой «частичной мобилизации» для продолжения военной операции в Украине в армию были призваны 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже находятся в зоне боевых действий. По изначальному плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. «Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается», – пояснил Путин.
НАТО призывает признать Россию террористическим государством
Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 21 ноября, единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса «четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим».
В документе также говорится, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии.
«Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство - удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах», – заявила новоизбранная председательница Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гарьо-Майлям.
Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.
- Украина призывает страны мира признать Россию террористическим государством. В администрации США в октябре заявляли, что не готовы поддержать признание России спонсором терроризма, поскольку Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне также высказался против этого.
159 детей в России лишились отцов, призванных по мобилизации
Как минимум 159 детей в России остались без отцов с начала мобилизации: их отцы были призваны и погибли в Украине. Такую цифру приводит издание «Новая газета - Европа», проанализировавшее данные о потерях мобилизованных из открытых источников. Сиротами стали дети, по меньшей мере, в 91 семье, 15 из этих семей - многодетные.
Всего, по подсчетам издания, в Украине погибли уже как минимум 217 мобилизованных. В среднем от призыва до гибели проходило 23,5 дня.
Больше всего погибших приходится на регионы Урала: Свердловскую и Челябинскую области. В Украине погибли 60 и 27 их уроженцев соответственно. Еще как минимум 32 погибших были призваны из Волгоградской и Ростовской областей. Журналисты подчеркивают, что эти данные не обязательно отражают реальное положение дел: возможно, в этих регионах местная пресса чаще и подробнее пишет о потерях среди мобилизованных, благодаря чему больше сведений о них попадает в публичный доступ.
- Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации россиян на войну в Украине 21 сентября. Отсрочка от мобилизации могла быть предоставлена отцам четырех и более детей. В октябре число детей, необходимых для получения отсрочки, снизили до трех.
- Тем не менее многодетные мужчины все равно попадают на фронт, так как при оформлении отсрочки учитываются только дети до 16 лет и не учитываются дети супруги от ее прошлого брака, растущие в семье, если они не усыновлены отчимом или не взяты им под опеку. Также не учитываются «не родившиеся» дети: беременность жены может повлиять на отсрочку лишь в том случае, если у супругов уже есть трое детей до 16 лет, а жена беременна четвертым на сроке не менее 22 недель.
Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюции, в которых говорится о Грузии
В Мадриде Парламентская ассамблея НАТО утвердила две резолюции, в которых говорится о Грузии. В резолюции об инициативах в области сдерживания и обороны говорится, что она настоятельно призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО своевременно реализовать индивидуальные пакеты потребностей, принятые на саммите 2022 года для Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.
Резолюция под названием «Новая стратегическая эра НАТО» подтверждает твердую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Республики Молдова, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Единодушно приветствуем приглашение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, которые уже ратифицированы парламентами почти всех государств-членов, что укрепит евроатлантическую безопасность в целом и еще раз знаменует политику открытых дверей НАТО и непоколебимую поддержку евроатлантической интеграции Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины.
Призывает правительства и парламенты стран НАТО усилить поддержку уязвимых партнеров - Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы, чтобы помочь повысить устойчивость, развить их потенциал и защитить их политическую независимость. Также продолжать поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии и Боснии и Герцеговины», - говорится в тексте резолюции.
В той же резолюции написано: «Настоятельно призывает правительства и парламенты государств-членов НАТО открыто заявить, что Россия в условиях действующей власти является террористическим государством».
Келли Дегнан: США являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО
По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, Соединенные Штаты Америки являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО. Такое заявление дипломат сделала в ответ на вопрос журналиста касательно некоторых критическими заявлений, прозвучавших в Парламентской ассамблее НАТО по поводу того, что правительство Грузии делает недостаточно для сближения с НАТО, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«США являются самыми твердыми сторонниками Грузии в НАТО. В целях повышения возможностей и оперативной совместимости Грузии с НАТО мы уже много лет достаточно тесно сотрудничаем с Министерством обороны Грузии, Министерством иностранных дел и всем правительством. Очевидно, что нужно сделать больше, и это, как правило, отражается в ежегодном национальном плане, который правительство Грузии готовит в результате ежегодных консультаций с НАТО», - заявила посол США.
По словам Дегнан, США всегда стараются найти различные способы сотрудничества с Силами обороны и Минобороны Грузии, чтобы увеличить возможности Грузии и совместимость с Североатлантическим альянсом.
Кроме того, посол США подчеркнула важность возможности грузинских лидеров говорить с союзниками по НАТО и руководством Альянса.
«Я думаю, очень важно, что у лидеров Грузии есть возможность говорить с союзниками по НАТО и руководством Альянса, и искать пути сближения Грузии с членами НАТО. Это требует работы со стороны правительства Грузии, а также постоянной поддержки со стороны США и других стран-членов НАТО», - добавила Дегнан.
Сборная Англии решила не надевать нарукавные повязки One Love
Футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сообщили, что капитаны их команд не будут надевать нарукавную повязку One Love на Чемпионате мира в Катаре. Они объяснили это угрозой санкций в отношении игроков со стороны ФИФА. Об этом сообщает Би-би-си.
«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить нарукавные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки в играх Чемпионата мира по футболу»,- говорится в совместном заявлении ассоциаций. Они отметили, что были готовы платить штрафы, которые могли бы быть наложены за нарушение правил связанных со спортивной формой, но не могут рисковать предупреждениями и даже возможными удалениями игроков с поля.
Футбольные ассоциации заявили, что разочарованы решением ФИФА и назвали его беспрецедентным. «В сентябре мы написали в ФИФА, что хотим носить повязку One Love, чтобы активно поддерживать инклюзивность в футболе, и не получили ответа. Наши игроки и тренеры разочарованы. Они ярые сторонники инклюзивности и будут оказывать поддержку другими способами», - говорится в заявлении.
- Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Власти страны критикуют помимо прочего за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Три человека погибли из-за обстрела турецкого города Каркамыш
По меньшей мере, три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного обстрела города Каркамыш с приграничном районе Турции. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу. Под обстрел попали школа, два дома и грузовик.
Турецкие власти заявили, что пять ракет было выпущено с севера Сирии ополченцами из группировки «Рабочая партия Курдистана» (Анкара признала ее террористической).
В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооруженной оппозиции. Минобороны Турции заявило, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьей 51 устава ООН. В результате удара, согласно сообщению ведомства, было уничтожено 89 целей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 ноября заявил, что еще в 2019 году Россия обещала «очистить» север Ирака и Сирии от террористов, а также принять участие в создании 30-километровой зоны безопасности в приграничных районах. Этого сделано не было, поэтому Турция начала собственную воздушную операцию и намерена продолжить защищать свои территории, «очищая» север Сирии.
Футболисты Ирана на чемпионате мира отказались петь свой гимн
Футболисты сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед матчем. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с участниками проходящих в Иране массовых протестов. Во время исполнения музыки футболисты молчали; болельщики встретили их поступок аплодисментами.
После этого они сыграли со сборной Англии. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу англичан.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка ее увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребенка; более 15 тыс. человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
Алиев обвинил Париж в организации провокации против Азербайджана
«В рамках саммита Франкофонии против Азербайджана была организована провокация, автором которой была Франция», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию возглавляемой им партии «Ени Азербайджан», пишет Радио Азатутюн.
«Автором этой провокации была Франция, и сейчас Франция спонсирует Армению. Они называют друг друга сестрами и особо это подчеркивают, хотя могли бы называть друг друга и братьями», - сыронизировал Алиев.
По словам лидера Азербайджана, саммит Франкофонии хотел принять резолюцию, в которой были «не соответствующие действительности» формулировки против Азербайджана.
«Благодаря усилиям наших друзей все антиазербайджанские тезисы были удалены», - сказал азербайджанский лидер, не уточнив, о каких тезисах идет речь и какие страны поддержали Баку.
В своем пространном выступлении Ильхам Алиев упомянул и ОДКБ, утверждая, что в этой организации у Азербайджана больше друзей, чем у Армении. По словам президента Азербайджана, «Еревану не удалось негативно настроить этот военный блок в отношении Баку, поскольку другие члены организации не поддались на провокации Еревана».
В порту Батуми мобилизована полиция. Поступила информация о минировании судна
В Батумском порту мобилизована полиция. Заблокированы вход и выход с территории.
Как сообщили СМИ сотрудники администрации порта, саперы уже несколько часов работают на судне под флагом Болгарии.
«Распространилась информация, что если корабль покинет терминал, мина взорвется. Деталей происходящего я не знаю, мы работаем в обычном режиме», - заявил один из работников порта журналистам.
Сообщается, что в администрацию порта поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на обозначенном судне, пишет SOVA. В Министерстве внутренних дел комментариев пока не делали. Информация не подтверждена.
Космический корабль «Орион» прошёл на минимальной высоте над Луной
Американский космический корабль "Орион" 21 ноября приблизился к Луне на минимальное расстояние во время своего первого полёта к спутнику. Трансляция велась в ютьюб-канале НАСА.
Корабль пролетел над Луной на расстоянии около 130 километров, пройдя над местом посадки корабля “Аполлон-11”, на котором люди впервые приземлились на лунную поверхность. Согласно плану миссии "Артемида-1" это было максимальное сближение во время первого полёта.
"Орион" был запущен с космодрома на мысе Канаверал 16 ноября новой сверхтяжёлой ракетой-носителем SLS. На борту корабля находятся два манекена, имитирующих будущих астронавтов.
11 декабря корабль должен вернуться на Землю. Если миссия завершится успешно, во второй полёт корабль отправится уже с экипажем, а во время третьего высадит астронавтов на поверхность спутника, вернув человечество на Луну больше, чем через 50 лет после последней посадки.
Югоосетинская милиция продолжает борьбу с энергетическими напитками
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт реализации тонизирующих безалкогольных энергетических напитков в одном из цхинвальских продуктовых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия оперативниками изъято из продажи 13 банок энергетиков», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в отношении владелицы магазина составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в цхинвальский суд.
Запрет на реализацию энергетических напитков в Южной Осетии действует с 2012 года. В отношении нарушителей законодательством предусмотрены штраф и конфискация продукции.
Столтенберг вновь указал на важность сотрудничества с Грузией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что альянсу следует укреплять сотрудничество со своими партнерами — Молдовой, Грузией, Боснией и Герцеговиной.
«Мы должны укреплять сотрудничество с партнерами, наиболее пострадавшими от российской агрессии, такими как Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина, а также со всеми странами-единомышленниками в мире – от Латинской Америки до Ближнего Востока, от Северной Африки до Индо-Тихоокеанского региона. Мы разделяем интересы безопасности и стоим перед одними и теми же вызовами. Мы можем и должны противостоять им вместе, чтобы защитить свободу от угнетения, защитить демократию от тирании и сохранить основанные на международных правилах институты, которые приносят пользу каждому из нас», — сказал он.
Столтенберг выступил на заседании парламентской ассамблеи НАТО, проходящем в Мадриде. Он, в частности, рассказал, что члены альянса увеличивают оборонные расходы уже восьмой год подряд. Инвестиции в оборону станет важной темой саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в 2023 году, добавил Столтенберг.
Зурабишвили: «Я не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си вновь заявила, что не планирует помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, так как это решение, по её словам, приведет к «дальнейшей поляризации в стране». При этом Зурабишвили не хочет, чтобы бывший президент умер в тюрьме.
«Я – глава государства, в котором не хочу, чтобы экс-президент умер в тюрьме или пострадал от необратимых последствий (для здоровья). Поэтому, я очень пристально слежу за медицинскими заключениями», – сказала Зурабишвили.
Говоря о возможном помиловании Саакашвили, она заявила, что на данный момент не обладает такими полномочиями. По словам Зурабишвили, судебное производство в отношении него продолжается, а по грузинскому законодательству помиловать можно только по окончании всех процедур.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
У главы Гонконга выявили COVID-19 после встречи с Си Цзиньпином
Глава администрации Гонконга Джон Ли сдал положительный тест на коронавирус и находится в изоляции после возвращения из поездки в Таиланд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление гонконгского правительства.
В Таиланде Ли принимал участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В Бангкоке 18 ноября он сидел рядом и общался с президентом Китая Си Цзиньпином, пишет газета. 17 ноября Ли также находился рядом с главой КНР на одном из мероприятий. На этих двух встречах оба политика были без масок, отмечает газета.
Financial Times отмечает, что, вероятно, это был одним из самых близких контактов Си Цзиньпина с коронавирусом с начала пандемии.
Китай придерживался политики нулевой терпимости к COVID-19, вводя локдауны и заставляя людей изолироваться дома, несмотря на значительные экономические издержки, отмечает Financial Times.
Си начал выезжать за пределы Китая несколько месяцев назад – он посещал Центральную Азию. На прошлой неделе китайский лидер посещал страны Юго-Восточной Азии. Он участвовал в саммите G20 в Индонезии и ежегодной встрече лидеров стран АТЭС в Таиланде.
Сейчас Си, вероятно, находится в пятидневном карантине. Он обязателен для приезжающих в Китай из-за границы.
- Пандемия COVID-19 началась три года назад. С начала пандемии коронавирус выявили почти у 650 миллионов человек, умерли более шести с половиной миллионов пациентов.
- В Китае, откуда началось распространение COVID-19, заболели 288,5 миллионов человек, умерли более пяти тысяч. Заболеваемость COVID-19 в КНР, по данным ВОЗ, начала расти в августе. На днях в стране впервые с мая умер пациент.
Тюменский суд отменил оправдательное решение за надпись «Нет вобле»
Тюменский областной суд отменил оправдательное решение первой инстанции по делу о дискредитации армии против Алисы Климентовой, которая нарисовала мелком "Нет в***е" на площади в центре города. Об этом она сообщила Сибирь.Реалии.
В своей жалобе полиция обратила внимание на пацифик, который, по ее логике, означает "разоружение, антивоенное и антиядерное движения", а значит, "выражает несогласие с объявленной мобилизацией". По словам Климентовой, на апелляционном заседании представитель МВД не объяснил, как пацифистский знак дискредитирует российских военных.
Сама Климентова говорила полицейским, что нарисовала "пацифик", потому что он "красивый и нравится ей". "Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать, — прокомментировала Климентова решение областного суда изданию 72.ru. — Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы.
- 12 октября Центральный районный суд Тюмени рассмотрел дело против Климентовой. Полиция вменила ей надпись на асфальте "Нет в***е" как антивоенную.
- Климентова объяснила, что она посвящена "вобле", так как испытывает "неприязнь к данному виду рыб". На суде полиция не смогла опровергнуть это утверждение, и судья Сергей Романов встал на сторону задержанной.
- Оправдательное решение в пользу Климентовой породило волну мемов и шуток в интернете, связанными с заменой слова "война" на "вобла".
В ЕС заявили о развитии транспортных коридоров в обход России
Евросоюз и страны Центральной Азии заинтересованы в углублении взаимоотношений и развитии транспортных коридоров в обход России. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По мнению Борреля, Центральная Азия стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает Евросоюз в качестве "наиболее подходящего партнёра". Евросоюз также заинтересован в усилении связей с регионом – в первую очередь как с источником энергоносителей и "критически важного сырья".
Боррель признаёт, что существующие связи развиты слабо. Многие страны Центральной Азии имеют доступ к европейскому и мировому рынку только через Россию. "Но чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись дорогой ценой – мы усвоили горький опыт", – пишет Боррель.
Главным образом он говорит о Транскаспийском коридоре, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Боррель отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого коридора и тем, как преодолеть его узкие места.
По словам Борреля, Россия и Китай "играли и продолжают играть важную роль" в Центральной Азии. Однако Евросоюз "уже является её главным торговым и инвестиционным партнёром". По данным чиновника, за последние десять лет Евросоюз инвестировал в регион более ста миллиардов евро, что "намного больше", чем Россия и Китай. Планируется выделение ещё до 300 миллиардов евро.
После своего вторжения в Украину и санкций, введённых в ответ на это западными странами, Россия также стала активнее развивать сотрудничество с азиатскими странами. В октябре 2022 года состоялся первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". На конференции президент России Владимир Путин заявил, что "Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии: общий объём наших прямых инвестиций составляет порядка пяти миллиардов долларов".
NYT назвала подлинным видео с предполагаемым расстрелом пленных в Украине
Газета The New York Times заявила, что сумела подтвердить подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. При этом издание подчеркивает, что обстоятельства случившегося по опубликованным видео установить невозможно.
Издание сравнило кадры из видео со спутниковыми снимками, которые были предоставлены американской компанией Maxar Technologies, и пришло к выводу, что видео было снято в селе Макеевке под Сватово на территории Луганской области Украины. Журналисты издания отметили, что положение снятых на видео двора, дома, сараев и заборов совпало со снимками со спутников.
Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с жёлтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. Видео резко обрывается, когда в кадре появляется ещё один человек, по всей видимости россиянин, и раздается звук, похожий на выстрел. На втором видео, снятом, вероятно, с дрона показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт правозащитной организации "Врачи за права человека", к которому The New York Times обратилось за комментарием, считает, что большинство людей, снятых на видео, "были убиты выстрелами в голову". "Видны лужи крови. Это свидетельствует о том, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, никто не пытался их забрать или помочь им",— сказал Хаар. Он также добавил, что убийство или ранение солдата, который, "сложив оружие или больше не имея средств защиты, добровольно сдался", можно расценивать как военное преступление.
В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич в беседе с изданием отмечает, что видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или застрелены после прекращения огня. Вукусич отметила, что если один из российских военных атаковал украинцев под видом сдачи в плен, то он нарушил этим Женевскую конвенцию.
Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства военнопленных. Москва потребовала от международных организаций осудить преступление и провести его тщательное расследование.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.
20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование произошедшего. При этом она добавила, что не считает короткие отредактированные видеозаписи доказательством утверждений российских властей. Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в её интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских, сказала украинский вице-премьер.
В апреле представители украинских властей заявляли, что проведут проверку видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено убийство российских пленных в Киевской области. О результатах не сообщалось.
Президент Казахстана Токаев победил на выборах с более 80% голосов
По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов на досрочных президентских выборах. Пять его соперников получили по 2-3%. Об этом сообщает Tengrinews.
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.
Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Кандидат "против всех", по результатам воскресного экзитпола, набирал 5,2%, что бьётся с предварительными итогами ЦИК. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.
Наблюдатели сообщили о десятках нарушениях своих прав. Рано утром в Алматы без объяснения причин задержали независимого наблюдателя. Также наблюдатели заявили, что их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. В ответ на это председательница ТИК в Алматы заявила, что "официально никаких нарушений не было".
В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против "выборов без выбора". Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция. Накануне голосования также были задержаны несколько оппозиционных активистов – их отправили под административный арест.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе президента Токаева в страну были введены войска России и её союзников. После завершения беспорядков войска вывели.
- После подавления беспорядков Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию – референдум об их "всенародной поддержке" прошёл в июне 2022. Среди прочего родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
- Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок "обнулился". По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.
В Грозном убили инспектора ДПС. Напавшего расстреляли
В квартальной мечети Грозного сегодня, 21 ноября убили инспектора ДПС Джабраила Джамалова. 19-летнего Мовсара Закриева, предположительно, совершившего нападение, застрелили недалеко от места происшествия.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, убитый напал на силовика во время совершения намаза. Его якобы расстреляли при попытке бегства, пишет сайт Кавказ.Реалии.
«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления», – заявил Кадыров.
Согласно неподтвержденной информации, напавшего убили у площади Дружбы народов на пересечении проспекта Путина и улицы Назарбаева. На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Niyso, слышны звуки выстрелов, после которых на землю упал мужчина. Он встает, но после повторных выстрелов снова падает.
Позже стало известно, что в поселке Алды силовики похитили родственников Мовсара Закриева, обвиненного в убийстве инспектора ГИБДД . Об этом сообщает телеграм-канал Niyso со ссылкой на свои источники.
Baza пишет, что Закриев якобы забрал у инспектора оружие, выбежал на улицу, где открыл огонь еще по двум силовикам (они не пострадали). Его застрелили ответным огнем.
Baza также упомянула голосовое сообщение, авторство которого приписывается Закриеву: в нем он на чеченском языке говорит якобы о намерении выйти на «священную войну» против муртадов (вероотступников). Кроме того, в телеграм-канале опубликовали предположительное фото Закриева: на нем человек в закрытой одежде, балаклаве и закрытыми специальным эффектом глазами держит в руках нож и флаг запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
При проверке через сервисы анализа изображений FotoForensics и InVID, на изображении отмечены аномалии, которые могут свидетельствовать о том, что нож и флаг были искусственно добавлены на этот снимок.
Предполагаемую аудиозапись Закриева опубликовало оппозиционное движение 1ADAT. В ней на чеченском языке мужчина сообщает, что он не согласен с чеченскими властями и готов «провести операцию» против них. По его словам, в его семье есть люди, которые поддерживают кадыровцев, однако сам он считает их предателями религии.
- В июле прошлого года правоохранительные органы Чечни сообщили, что вооруженный ножом житель Грозного напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, несших службу на стационарном посту. Полицейские применили табельное оружие, тот скончался в больнице от полученных ранений. Никто из полицейских не пострадал.
- 23 июня 2019 года в центре Чечни 21-летний Ахмед Барзаев напал с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы. Согласно официальной версии, он ранил правоохранителя Рамиля Сафиулаева. В этот момент мимо проезжал боец Росгвардии Зелимхан Джабраилов, который застрелил нападавшего. Перед этим злоумышленник успел его ранить.
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