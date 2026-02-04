Пострадавшие от оползня жители деревень Гверки и Хемагли требуют «справедливой» компенсации

У здания Министерства здравоохранения Грузии прошла акция жителей пострадавших от оползня деревень Гверки и Хемагли протестуют против предоставленного им государством статуса экомигрантов и предложенной компенсацией. Как заявляют пострадавшие, статус экомигранта предоставляется семье только в том случае, если она проживает в зоне стихийного бедствия. Однако, если изменения вызваны деятельностью человека, в таком случае граждане не являются экомигрантами и имеют право на компенсацию за имущество, которым они владели до катастрофы.

Члены пострадавших семей встретились с министром здравоохранения, однако по её завершении заявили, что их требование не удовлетворено.

По решению правительства в Харагаульском муниципалитете были выделены компенсации для 112 семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Сумма в 30 000 лари будет выплачена тем, у кого есть или ранее было зарегистрировано альтернативное жилое помещение в собственности, а 50 000 лари получат пострадавшие семьи, не имеющие зарегистрированного альтернативного жилья. Эти размеры компенсаций установлены распоряжением правительства от 2013 года и с тех пор не пересматривались.

Участники встречи с министром Михаилом Сарджвеладзе поясняют, что данные суммы закреплены законом для граждан, имеющих статус экомигрантов, и министр ссылался именно на это положение законодательства.

«Мы, граждане, считаем, что эта сумма даже близко не соответствует той, за которую можно купить дом или начать новую жизнь, и, как видно, у министра нет возможности ни увеличить её, ни изменить законодательство... Мы считаем, что с нами обращаются несправедливо, потому что никто из нас не сможет начать жизнь заново с 30 000 лари», - заявила одна из пострадавших Нино Каландадзе и добавила, что «эта сумма равна совокупной зарплате депутата за два месяца».

Местные жители подозревают, что оползневые процессы могли быть вызваны взрывными работами, проходившими с 2019 года в ходе проекта модернизации железной дороги Тбилиси–Батуми. Эти подозрения жители сел высказывали и в интервью грузинской службе Радио Свобода, однако большинство из них всё же воздерживалось от открытых предварительных выводов.

Жителям сёл Гверки и Хемагли был присвоен статус экомигрантов на основании геологического исследования. В нём говорится, что «очень мощный и экстремально крупный» оползень был в основном вызван природными факторами.

«В этом исследовании прямо не сказано, что оползень произошёл исключительно по природным причинам, там также указано, что фактор железной дороги подлежит учёту, просто в рамках данного исследования не проводился отдельный анализ влияния железнодорожных работ. Железнодорожный участок нуждается в дополнительном исследовании, и мы поставили этот вопрос перед министром – установить истину, о которой знает всё село: взрывы, воздействие которых – звук, детонацию, вибрацию, ощущали жители. Мы требуем документы, чтобы понять, могли ли железнодорожные работы повлиять на происходящее, однако ни один документ нам пока не предоставили», - говорит житель села Гверки Маради Гелашвили.

Геологи в заключении исключили отрицательную роль изменения рельефа, вызванного работами по обустройству железной дороги. При этом геологи указывают, что им неизвестно, в какой именно период и какими методами проводились работы. В заключении специалистов указано, что возникновение оползня на территории Харагаульского муниципалитета, в сёлах Хемагли и Гверки, «связано с нарушением равновесия массивов грунта на гравитационно напряжённом склоне».