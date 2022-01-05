Правительство Казахстана ушло в отставку. Протесты продолжаются

Правительство Казахстана отправлено в отставку на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо. Соответствующий указ президента страны Касыма-Жомарта Токаева опубликован на сайте главы государства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Также Токаев назначил на должность госсекретаря страны своего помощника Ерлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.

Отставка правительства произошла на фоне протестов из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ, которые начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.

К вечеру 4 января протесты, на которые люди в большинстве своем выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.

Так в Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя "Старик, уходи!". В ответ власти ввели в город армейские части и подразделения спецназа, которые применили против демонстрантов газ и светошумовые гранаты. О количестве пострадавших и задержанных точной информации нет.

В Алма-Ате, где, по предварительным данным, накануне были задержаны более 200 человек, вновь вспыхнули беспоряди. Центральная площадь перекрыта БТРами. В разных концах города слышны взрывы светошумовых гранат, сообщают агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидцы. Ряд СМИ называют происходящее "уличными боями". Участники протестов поджигают полицейские автомобили.

В городе не работает общественный транспорт, остановки переполнены людьми, которые пытаются уехать на работу.

Президент Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что "власть в стране не падёт". Он призвал граждан, особенно молодёжь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". Токаев также заявил о призывах атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил он.

После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести государственное регулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

В полночь Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Согласно указу президента, он будет действовать до 19 января.

По всей стране отмечаются сбои в работе интернета. В Алма-Ате не работают мобильный интернет и мессенджеры. Власти Казахстана также заблокировали сайты СМИ, освещавших протесты.