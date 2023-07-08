Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за вопроса об иммигрантах

Правительство Нидерландов распалось после того, как не смогло достичь соглашения по ограничению иммиграции. Премьер-министр страны Марк Рютте подает в отставку.
Консервативная партия Рютте «Народная партия за свободу и демократию» стремилась ужесточить условия для предоставления убежища в стране. За более жесткие меры выступала и партия христианских демократов. Две другие участницы правящей коалиции – «Демократы 66» и «Христианский союз» – с ужесточением иммиграционной политики не соглашались.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что разногласия стали непреодолимыми», – сказал Рютте, заявив, что немедленно подаст королю прошение об отставке всего кабинета министров.
Ситуация окончательно зашла в тупик на этой неделе, когда Рютте предложил ограничить въезд детей тех, кто бежал в Нидерланды от войны. Согласно инициативе премьер-министра, семьи могли бы воссоединиться только через два года. «Демократы 66» и «Христианский союз» наотрез отказались поддержать эту идею.
Нынешняя коалиция пока останется в качестве временного правительства и не сможет принимать решения о новой политике. Парламентские выборы ориентировочно пройдут в ноябре 2023 года. Ожидается, что Рютте, премьер-министр Нидерландов с 2010 года, снова возглавит свою партию на выборах.
- В 2022 году число заявлений о предоставлении убежища в Нидерландах выросло на треть и превысило 46 тысяч, причем почти половина из них пришлась на жителей стран Европы. По прогнозам властей, в этом году число заявлений может достичь 70 тысяч. Среди прочего наплыв беженцев создает нагрузку на жилой фонд, который и так мал для густонаселенных Нидерландов.