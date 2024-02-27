Москва остановит экспорт бензина после серии атак на НПЗ

Правительство России запретит экспорт бензина в другие страны с первого марта. Ограничение будет введено после серии атак украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы и аварий, последствия которых не могут быть быстро преодолены из-за западных санкций.

Запрет будет действовать полгода, сообщил агентствам представитель вице-премьера России Александра Новака. Мера должна помочь удержать цены в сезон увеличенного спроса на топливо на фоне сокращения производства.

Кроме того, НПЗ, как ожидается, обяжут продавать 16 процентов произведённого дизельного топлива на бирже. Сейчас они обязаны продавать 12,5%.

По данным РБК, временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), Узбекистан, Монголию, самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.

Таким образом, запрет, предположительно, коснется Грузии. По информации Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 621 млн долларов (46% от общего импорта), в 2023 году – 552 млн долларов (47%).

В январе–феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России, в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луге были повреждены в результате атак беспилотников. Крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ. Производство бензина в России было сокращено почти на два процента.

На этом фоне биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%.

Запрет на экспорт топлива уже вводился правительством осенью. Тогда отраслевые эксперты отмечали, что у правительства нет возможности долго поддерживать такой запрет. Топливо негде хранить, а затоваривание привело бы к сокращению производства нефти, писала газета «Коммерсантъ».