В Грузии дорожает бензин, что в первую очередь обусловлено топливной зависимостью страны от России. После того как российское правительство запретило экспорт бензина, грузинским импортерам приходится возвращаться на стабильные, но дорогие европейские рынки.

Кризис нефтепродуктов в России назревал все последние месяцы. Уже к июлю на юге России наметился острый дефицит бензина А-92, А-95 и дизельного топлива.

Как заявил аналитик нефтегазового сектора RusEnergy Михаил Крутихин «Настоящему времени», последние годы добыча в России неуклонно сокращается: близки к исчерпанию ресурсы нефти с низкой себестоимостью – то есть, той, которую легко и дешево извлекать. Война в Украине вскрыла проблему, и сейчас, по мнению эксперта, запрет на экспорт топлива – крайняя мера, на которую решилось российское правительство:

«Правительство сократило компенсацию нефтяным компаниям – так называемый демпферный механизм – вполовину. Таким образом компании поддерживали, чтобы они не завышали цены на АЗС. И вот сейчас эта компенсация ополовинилась, и нефтяным компаниям совершенно невыгодно отправлять нефть на переработку, чтобы продавать топливо в розницу. Первым почувствовали дефицит в некоторых российских областях и в оккупированном Крыму из-за того, что там рядом военные нуждаются в очень больших объемах топлива, поэтому для гражданского населения просто не хватает. А затем уже стали чувствовать везде по России, включая Дальний Восток».

Происходящее непосредственно затрагивает Грузию. Если до начала войны в Украине она закупала большую часть топлива у стран ЕС – Румынии и Болгарии, то с 2022 года рынок почти полностью переключился на российское топливо. По словам специалистов, в самом начале войны неожиданно попавшая под санкции Россия пыталась сбыть за рубеж запасы топлива, чтобы как-то залатать дыру в бюджете, вызванную западными санкциями.

По данным Грузстата, подешевевший российский бензин потеснил конкурентов из Болгарии и Румынии. К примеру, если в 2021 году объем импорта топлива из России составлял всего 21%, то в июне этот показатель достиг пикового значения 2023 года – 81%.

Топливный кризис в России привел к росту цен на АЗС в Грузии: за последние два месяца ввозимое из России топливо на заправках подорожало на 50-60 тетри, тогда как топливо, ввозимое из Румынии, всего на 15-20 тетри. В сентябре доля российского топлива на рынке Грузии снизилась до 68%.

Теперь она и вовсе упадет до ноля, так как правительство РФ ввело с 21 сентября запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Такое решение связано с дефицитом моторного топлива на местном рынке, что привело к неконтролируемому росту цен.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вахтанг Иобашвили считает, что с дефицитом топлива Грузия не столкнется, поскольку альтернатив на международных рынках предостаточно. В частности, Туркменистан, Румыния, Греция, Болгария, Азербайджан.

Как отметил Вахтанг Иобашвили, цену европейского топлива сейчас предсказать невозможно, тем более что в Европе производится только топливо премиум-класса. К слову, цена марки «Регуляр» на грузинских АЗС подскочила до трех лари, и импортеры считают, что это не предел.

«Россия никогда не была стабильной страной, мы просто воспользовались дешевым источником, который был гораздо дешевле европейской альтернативы и очень хорошо зарекомендовал себя на розничном рынке. Мы только воспользовались моментом, и это окупилось: вы, наверное, помните, что розничная цена топлива марки «Регуляр», самого востребованного, составляла два лари. Что касается европейского направления, то здесь не нужно долго искать. В Грузии есть компания «Ромпетрол», которая полностью работает с румынскими нефтеперерабатывающими заводами. Импортеры также работают с болгарскими предприятиями. Они являются собственностью компании «Лукойл». Качественное топливо «Евро 5» поставляется из Болгарии. Также есть греческий рынок».

Давид Кешелава, заместитель руководителя Центра исследований макроэкономической политики (ISET), считает, что зависимость от российского рынка в очередной раз сыграла злую шутку с грузинскими потребителями:

«Последствием такой политики будет то, что наша экономика в очередной раз столкнется с нестабильностью – привыкший к низким ценам бизнес будет вынужден срочно вносить коррективы, так как топливо составляет существенную долю в производстве и транспортировке продукции. У импортеров топлива есть запасы, и надеюсь, что инфляционный удар не будет слишком сильным, хотя рано или поздно потребитель его почувствует. Происходящее еще раз продемонстрировало, что не стоит сближаться со страной, использующей экономические рычаги для достижения геополитических целей, вспомним то же эмбарго, введенное против нас в 2006 году. Вместо того чтобы направить усилия на освоение стабильного и богатого европейского рынка, мы вновь тратим время и ресурсы на переориентацию на нестабильное российское направление, что более отдаляет нас от интеграции с ЕС».

Между тем сегодня стало известно, что Россия запретила вывозить топливо в самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию. О причине такого решения не сообщается. Де-факто абхазские и югоосетинские власти говорят, что изменения, внесенные в постановление российского правительства, не повлияют на поставки топлива.

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