Правительству Франции вынесен вотум недоверия

Нижняя палата парламента Франции - Национальная ассамблея - вынесла вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Теперь премьер должен подать в отставку.

За недоверие кабинету проголосовали 364 депутата, поддержали Байру только 194.

74-летний центрист Байру стал премьером только девять месяцев назад. Тогда он заручился поддержкой парламента. Однако на этот раз и левая, и правая оппозиция выступили за отставку кабинета. У сторонников президента Эммануэля Макрона в парламенте нет большинства, и неясно, сможет ли он представить кандидата в премьеры, который нашёл бы поддержку в парламенте.

Основной причиной падения правительства Байру комментаторы называют состояние государственных финансов. Байру пытался провести через парламент бюджет, предусматривающий снижение бюджетного дефицита за счёт мер экономии. Это, однако, не поддержали ни левые, ни правые популисты.

Социалисты заявили, что готовы взять на себя руководство правительством, если Макрон доверит пост премьера их кандидату. Объединённые левые одержали победу на последних выборах, оттеснив крайне правое «Национальное объединение». Однако Макрон уже дважды не доверил представителям левых сформировать кабинет.

«Национальное объединение» и крайне левая «Непокорившаяся Франция» требуют роспуска парламента и назначения новых выборов. Комментаторы не исключают, что в конце концов Макрон пойдёт на этот шаг. При этом предыдущие выборы состоялись всего год с небольшим назад и тоже были досрочными.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон «в ближайшие дни» назначит нового премьер-министра, которому тоже необходимо будет заручиться поддержкой парламента для формирования правительства.



