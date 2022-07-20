Правозащитники рассказали подробности о вербовке на войну заключенных на Юге России 

Издание «Важные истории» и правозащитная организация «Русь сидящая» опубликовали расследование о том, как именно заключенных в России вербуют для отправки на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер». В частности, в материале сказано, как «добровольцев»(в том числе из Адыгеи и Кубани) на незаконных основаниях этапируют в Ростовскую область.

Тетя одного из заключенных рассказала журналистам, что ее племянник из петербургской ИК-7 пропал в начале июля – 13 июля он созвонился со своей матерью, находясь в Ростовской области. Он не сообщил о себе никакие подробности.

По словам заключенных и их родственников, вербовщики приезжали в колонии в Адыгее, Краснодарском крае, Петербурге, Мордовии, Коми, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Делегации состоят из сотрудников ФСИН, ФСБ и ЧВК «Вагнер». В первую очередь их интересуют бывшие военные без семьи, осужденные на долгий срок – кандидатуры тех, кто осужден за наркотики, изнасилования и педофилию, не рассматривают.

Заключенным предлагают отправиться на войну на полгода и предупреждают о том, что они могут не вернуться – тем, кто останется в живых, обещают амнистию. Зарплата составляют около 200 тысяч рублей в месяц, выплата за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – 5 миллионов рублей для родственников.

Тем, кто соглашается, необходимо пройти полиграф, где спрашивают о намерении перейти на сторону Украины и отношении к российской власти. После проверки заключенных отправляют в колонии приграничных территорий – в том числе в Ростовскую область, по приблизительным оценкам правозащитников и журналистов, на данный момент завербовать таким образом удалось около 200 человек.

На каком основании вывозят людей из колонии неизвестно, как и то, какой договор дают подписать так называемым добровольцам. По свидетельству одного из источников, близкого к колонии №9 в Шахтах Ростовской области, заключенные сами пишут заявление согласия для отправки на войну – образец висит на доске информации в отрядах.