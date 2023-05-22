Правящая партия Греции выиграла выборы, но вероятен второй тур

Правящая партия Греции «Новая демократия» выиграла парламентские выборы, однако не смогла получить абсолютное большинство мест. В стране вероятен второй тур, поскольку лидер победителей – премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис – не планирует формировать коалиционное правительство.

«Новая демократия» получила 40,8% голосов избирателей, идущая следом оппозиционная «Сириза» – 20,1%. Таким образом правоцентристская партия Мицотакиса занимает 146 из 300 парламентских мест. Судя по официальной карте результатов, «Новая демократия» выиграла во всех округах, кроме одного – района Родопи.

Сегодня, 22 мая, президент Греции Катерина Сакелларопулу вручит Мицотакису мандат на формирование коалиционного правительства. Однако, по словам помощников премьер-министра, воспользоваться им он не планирует и рассчитывает на второй тур, поскольку результаты укрепили его мнение, что однопартийное правительство «более чем возможно».

«Народ захотел, чтобы Грецией управляло правительство большинства и «Новая демократия» без помощи других партий», – сказал Мицотакис в своей победной речи. Второй тур, если он состоится, пройдёт в июле – его победитель получит 50 бонусных мест в парламенте, а следовательно, если партия Мицотакиса повторит свой результат, она будет иметь абсолютное большинство.

Лозунгом «Новой демократии» на выборах был «Давайте закончим то, что мы начали». В своей программе Мицотакис обещал и дальше повышать зарплату бюджетникам, снижать налоги, уменьшать безработицу и стимулировать экономику, привлекая прямые иностранные инвестиции.

В свою очередь «Сириза», которая находилась у власти в 2015-2019 годах, предлагала больше поддерживать здравоохранение и образование. Партия сочла результаты выборов глубоко разочаровывающими и далёкими от тех, на которые рассчитывала. Лидер «Сиризы» Алексис Ципрас назвал их «крайне негативными».