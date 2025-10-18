Предполагаемый владелец телеграм-канала «Утро Дагестан» убит в Турции

В Стамбуле убит предполагаемый владелец телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров. СМИ сообщают, что причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее турецкое издание Yenisafak сообщило, что 7 октября на вилле в Стамбуле было обнаружено тело убитого мужчины. Вилла сдавалась посуточно. Утверждается, что мужчина заселился туда 6 октября, на следующий день он принял гостя, который покинул виллу с двумя сумками. При убитом не было документов, но полиция сообщила, что это гражданин другого государства.

О том, что речь идет именно об Абакарове, изданию «Кавказский узел» подтвердил источник в диаспоре в Турции. Подробности случившегося ему пока неизвестны. Убийство со ссылкой на свой источник подтвердил также телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В ноябре 2023 года Абакаров был объявлен в розыск в России. В базе ведомства говорится, что Абакаров «разыскивается по статье УК». О какой статье идет речь — неизвестно. Власти Дагестана считают приписываемый ему телеграм-канал «Утро Дагестан» причастным к антисемитскому погрому в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Незадолго до погрома телеграм-канал транслировал антисемитские призывы: в частности, его анонимные авторы призывали выгнать из гостиниц Хасавюрта якобы приехавших туда «беженцев из Израиля» и штурмовать аэропорт Махачкалы, чтобы заблокировать авиарейс из Тель-Авива. Впоследствии канал был заблокирован основателем Telegram Павлом Дуровым.

Телеграм-канал «Утро Дагестан» также связывают с бывшим депутатом Госдумы России Ильей Пономаревым, который с 2016 года живет в Украине. Он ранее говорил, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. После беспорядков в Махачкале Пономарев заявил, что канал «ушел в свободное плавание».