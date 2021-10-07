Председатель Верховной Рады Украины Разумков отправлен в отставку

Бывший координатор движения «Протестный Кузбасс» Лев Гяммер уехал из России в Грузию, опасаясь уголовного преследования по делу о создании экстремистского сообщества, возбужденного против сторонников Алексея Навального.

«С сегодняшнего дня я живу в Тбилиси», – сообщил он в социальной сети.

Как пишет Настоящее время, решение Гяммера связано с возбуждением уголовного дела «за участие в экстремистском сообществе», в состав которого, как утверждает СК, входили Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади и «иные лица».

«Это очень больно. Россия – мой дом. В этой стране мои друзья и семья. В этой стране похоронена моя мама», – написал активист.

В 2017 году Лев Гяммер был помощником координатора штаба Навального в Новокузнецке, в 2020 году несколько месяцев возглавлял команду соратников политика в Краснодаре.

«Политически активные экс-координаторы штабов попали под куда более серьезный удар, чем раньше. Это сигнал. Нам дали фору. Дальше – тюрьма. Новость эту я узнал, пока заканчивал дела в Великом Новгороде. Я посовещался с юристами, и мы пришли к однозначному выводу: надо уезжать», – рассказал активист в своем посте.

Он отметил, что в начале сентября на допрос в одно из силовых ведомств вызывали его 72-летнюю бабушку.

«Ей прямым текстом сказали: «Пусть ваш внук не прячется, мы все равно найдем», – рассказал Гяммер «Тайге.Инфо».

Деньги на перелет собрали соратники Льва Гяммера.

После закрытия штаба Навального в Новокузнецке Гяммер возглавил незарегистрированное политическое движение «Протестный Кузбасс» и стал секретарем кузбасского отделения Либертарианской партии России.

В 2020 году Гяммер уехал в Москву, входит в инициативную группу поддержки фигурантов «Ростовского дела». С марта по август 2020 года – координатор штаба Навального в Краснодаре.

В декабре он вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ на Лубянке после того, как журналистское расследование показало, что к отравлению Алексея Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ.

В конце сентября СК возбудил уголовное дело против Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова о создании и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).

Кроме того, против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, отбывающего наказание из-за твитов оператора Павла Зеленского и уфимского активиста Рустема Мулюкова возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В официальном заявлении Следственного комитета России говорится, что «участники созданного Навальным экстремистского сообщества систематически проводили мероприятия, где совершались противоправные действия».

Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Навальным, 10 августа внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими. Решение принято по иску прокуратуры, в котором она заявила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».