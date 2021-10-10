Представители чеченской диаспоры провели акцию перед зданием Совета Европы в Страсбурге

Перед зданием Совета Европы в Страсбурге 9 октября прошел митинг представителей чеченской диаспоры из нескольких стран Евросоюза. Они развернули специально заказанный 50-метровый флаг сепаратистской Ичкерии. Таким образом участники акции призвали обратить внимание на нарушения прав человека в Чечне.

Всего в митинге приняли участие более 200 чеченцев из Франции, Австрии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Польши и других европейских стран, а также представители Азербайджана и Грузии. Активисты держали портреты первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. В общей сложности митинг продлился два с половиной часа.

По итогам акции была принята резолюция, которую зачитал президент международной ассоциации «Мир и права человека», экс-министр связи Ичкерии Саид-Эмин Ибрагимов, выступивший одним из организаторов митинга. Документ призывает признать «жертвами российского государственного террора» всех мирных чеченцев, пострадавших от действий силовиков, прекратить похищения, убийства и преследования политических противников режима в Чечне, провести расследования по фактам угроз в их адрес.

Поводом для акции стали возмутившую чеченскую диаспору в Европе угрозы Ахмеду Закаеву, который называет себя председателем кабинета министров Ичкерии в изгнании. Его родственников заставили оклеветать политика. Аналогичному беззаконию подверглись и родственники его первого заместителя Алим-Паши Солтыханова.