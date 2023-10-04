Представители РФ, США и ЕС проводили секретную встречу по Карабаху

Высокопоставленные представители России, США и Евросоюза провели секретные переговоры за несколько дней до военной операции Азербайджана в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений. По его словам, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле.

По словам источника издания, основной темой переговоров было оказание давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил блокировку Лачинского коридора и допустил гуманитарный конвой с топливом и продовольствием в Карабах.

По данным Politico, Россию на встрече представлял специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, США — старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.

Издание называет встречу редким контактом на высоком уровне между Москвой и странами Запада по теме безопасности – после начала войны России с Украиной такие связи были нарушены. В марте госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индии. Москва тогда заявила, что дипломаты пообщались на ходу и никаких переговоров не было.

Представитель ЕС в разговоре с Politico, комментируя контакт с российской стороной, отметил, что Брюсселю важно поддерживать каналы связи с соответствующими представителями Кремля, чтобы избежать недоразумений.

Представитель Госдепартамента не стал комментировать встречу, отметив, что она была частной дипломатической дискуссией. При этом один американский чиновник в разговоре с изданием сообщил, что Москва по-прежнему контролирует ситуацию в Карабахе, поэтому у Запада должна быть возможность работать с российской стороной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию Politico, сообщил, что контакты по Карабаху были. При этом в статье, по словам Пескова, в статье много неточностей и речь в ней идёт не о тех переговорах, которые были на самом деле.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, на которой периодически вспыхивали вооружённые конфликты. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения. Контроль над частью Карабаха Азербайджан вернул по итогам 44-дневной войны в конце 2020 года, но мирный договор между сторонами так и не подписан.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в которой проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку.

Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По данным Еревана, Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч человек из 120 тысяч жителей.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

В четверг, 5 октября, в Гранаде, в Испании, должна была пройти встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии канцлера Германии и президента Франции. Ожидалось, что на саммите стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию кризиса между Баку и Ереваном.

За день до запланированной встречи появились сообщения о том, что Алиев отказался от визита в Гранаду. По данным азербайджанских СМИ, Баку настаивал на участии во встрече Турции, но получил отказ. Против, в частности, выступили Франция и Германия.

Одной из причин отказа Алиева от встречи журналисты называют заявления главы МИД Франции Катрин Колонны во время её визита в Ереван 3 октября. Дипломат пообещала Армении гуманитарную помощь и заявила, что Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставках военной техники, чтобы гарантировать безопасность.

В Баку отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона «с далёкими от региона странами», отмечает APA. По словам источников агентства, прежний трехсторонний формат при участии ЕС, Азербайджана и Армении будет возрождён, Баку сможет принять участие во встрече, но без участия Франции.

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