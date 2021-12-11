Представитель Госдепартамента посетит Москву, Киев и Брюссель

Польские спецслужбы опубликовали в соцсетях аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен разговор диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту перед принудительной посадкой рейса.

Как сообщает телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), запись разместил в Фейсбуке представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Отмечается, что на пленке слышно, как диспетчера консультирует по-русски третий человек.

«Дождь» приводит содержание разговора. А именно, что на аудиозаписи диспетчер, ссылаясь на поступившую информацию, сообщает пилоту о бомбе на борту, которая может взорваться в воздушном пространстве Вильнюса. Когда диспетчер замолкает, некий мужчина по-русски просит его продолжать. После этого диспетчер рекомендует пилоту приземлиться в Минске. Член экипажа спрашивает, откуда именно поступила рекомендация. Мужчина, которого польские спецслужбы называют офицером КГБ, подсказывает: «По нашей рекомендации». Авиадиспетчер повторяет его слова пилоту лайнера Ryanair.

Ранее на этой неделе газета The New York Times написала, что авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске 23 мая самолет с Протасевичем и его подругой, россиянкой Софией Сапегой на борту, дал показания польским властям. Галегов рассказал, что самолет принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу.

В публикации NYT также говорилось, что Галегов еще летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Газета указывала, что получила сведения от своих источников в европейских спецслужбах.

Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию NYT «информационным вбросом». Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление.

Канал Nexta активно освещал протестные акции в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года. Сейчас против Протасевича и Сапеги возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

В июне, после того как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест. На днях Софии Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье о «разжигании вражды». Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.

Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую на Западе. Случившееся назвали угоном самолета и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.