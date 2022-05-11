Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России. По его словам, с просьбой о включении назначенные Москвой власти Херсонской области намерены обратиться к Путину. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в город заявил, что Россия останется в нём "навсегда".

Кремль на официальном отрицает, что планирует аннексию украинских территорий по итогам войны в Украине. Утверждалось, что задачей операции будет получения контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.

Ранее ряд изданий сообщал, что в Херсонской области Москва также намерена создать управляемое сепаратистское образование — Херсонскую народную республику. Замглавы назначенной Россией областной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется.

"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет", — заявил он. По его словам, до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.