Представление по делу Кана Кварчия отозвано из Верховного суда

Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Агрба отозвал из Верховного суда представление о привлечении к ответственности депутата парламента Кана Кварчия. Речь идет о расследовании инцидента, произошедшего 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник».

Напомним, что Кварчия объявлен в розыск в России. Его обвиняют в разбое в особо крупном размере в отношении троих граждан РФ — российских политтехнологов, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами. Расследование дела также начато в самой Абхазии.

В настоящее время Кварчия, как депутат парламента, пользуется иммунитетом.

«Представление генерального прокурора должно быть рассмотрено не позднее 10 суток со дня поступления в суд, однако Верховный суд не рассмотрел его в установленные законом сроки. В связи с этим генеральный прокурор принял решение отозвать материалы из Верховного суда. Материалы будут дополнены для усиления позиции Генеральной прокуратуры и вновь направлены в Верховный суд», — заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.

В Верховном суде при этом заявили, что сроки рассмотрения представления нарушены не были. Представление генерального прокурора Адгура Агрба поступило в суд 13 февраля. Адвокаты Кана Кварчия 20 февраля на судебном заседании заявили отводы двум судьям — Марату Авидзба и Екатерине Адлейба. 23 февраля председатель Верховного суда Саида Бутба удовлетворила заявление об отводе судьи Адлейба. По информации суда, при удовлетворении заявления об отводе (самоотводе) рассмотрение дела откладывается, поэтому оно было перенесено на 27 февраля.

Учитывая позицию генпрокурора, коллегия судей Верховного суда не стала рассматривать представление.