Премию Нобеля по медицине дали за открытие для вакцины против COVID-19

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2023 год присудили за открытие модификации нуклеозидных оснований, позволившее создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Награду получили авторы открытия – венгерская исследовательница Каталин Карико и американский биохимик Дрю Вайсман, работающие в Университете Пенсильвании в США.

Карико и Вайсман сотрудничают в области исследований РНК уже более десяти лет. В сентябре 2021 года за своё открытие, которое помогло создать вакцину против COVID-19, они получили премию Breakthrough Prize в области наук о жизни и три миллиона долларов на исследования.

мРНК-вакцины против COVID-19 разработали, в частности, компании Pfizer и Moderna. Об эффективном завершении испытаний вакцин стало известно в конце 2020 года, менее чем спустя год после начала пандемии.

Премия по медицине - первая, лауреатов которой назвали в рамках так называемой Нобелевской недели, в ходе которой будут также объявлены лауреаты премий по физике, химии, литературе и Нобелевской премии мира.