Премьер Эстонии предложила выпустить евробонды для обороны

Евросоюзу следует выпустить еврооблигации на 100 миллиардов евро, средства от которых направить на инвестиции в оборонную промышленность. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

По словам эстонского премьера, ЕС необходимо развивать оборонную отрасль, а также заключить долгосрочные контракты на поставку оружия Украине как из европейских запасов, так и из мировых. Каллас также отметила, что не все страны Евросоюза чувствуют ту угрозу, которая исходит от России.

По данным Bloomberg, идею эстонского премьер-министра поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Но такие страны, как Германия, по мнению агентства, могут проявить меньший интерес к инициативе.

В свою очередь глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, без указания деталей заявил, что ситуация на поле боя у Украины должна решиться через три месяца. Боррель также отметил, что ЕС должен действовать более решительно.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене заявил, что дефицит оружия, особенно артиллерии и средств дальнего радиуса действия, у украинской армии усиливает президента России Владимира Путина.

Комментируя отход вооружённых сил Украины из Авдеевки Донецкой области, Зеленский обратил внимание, что это произошло на фоне острой нехватки боеприпасов.

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих дальнейшую помощь Украине. Байден связал захват российскими войсками Авдеевки в Донецкой области с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению 60 миллиардов долларов на необходимую Киеву военную помощь.

В заявлении Белого дома отмечается, что вывод украинских войск из Авдеевки произошел после того, как украинские солдаты были вынуждены ограничить использование боеприпасов из-за сокращения их поставок, что «привело к первым заметным успехам России за последние месяцы».

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