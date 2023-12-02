Премьер Эстонии связала получение гражданства РФ с угрозой безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что получение российского гражданства угрожает безопасности страны, и подтвердила, что таких людей могут начать высылать. Об этом пишет Postimees.

По мнению Каллас, тот факт, что человек, живущий в Эстонии, решает получить гражданство России – когда она нападает на Украину и ее народ, – говорит о том, что в случае мобилизации он готов вступить в российскую армию и тоже пойти воевать. «Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который государство не может игнорировать», – отметила она.

Каллас добавила, что полиция и погранохрана обязаны расследовать, не является ли это «заявлением о поддержке терроризма» и действий России, а также деятельности против Эстонии и ее союзников.

Каллас высказалась об этом в ответ на запрос депутата, действительно ли правительство «ищет способы» высылать тех, кто решит получить российское гражданство. Об этом недавно сказал министр внутренних дел страны. По словам Каллас, вопрос о лишении вида на жительства рассматривается в каждом случае индивидуально.

Эстония не допускает второго гражданства, также из страны не намерены высылать тех, кто уже имеет российский паспорт, и их детей. Таким образом, речь идет о «бывших гражданах СССР», которые так и не получили другого гражданства. По состоянию на январь 2023 года таких в стране было больше 64 тысяч человек, или 4,7% от населения.