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Премьер-министр Италии Марио Драги ушёл в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги повторно подал в отставку. На этот раз президент Серджо Маттарелла ее принял. Правительство остаётся работать для исполнения текущих дел. Об этом сообщает la Repubblica.
Во второй половине дня президент намерен встретиться с представителями обеих палат парламента. Ожидается, что парламент может быть распущен, в стране будут назначены досрочные выборы.
Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - «Движение пяти звезд» - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.
В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В ходе голосовании в среду, 20 июля, число голосов «за» доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме «Движения пяти звезд» в голосовании отказались участвовать еще две партии правящей коалиции - правопопулистская «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия!»
Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам вчерашнего голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не мог.
Другие новости дня
Аслан Бжания был вынужден покинуть встречу с общественностью в селе Мачара из-за беспорядков
В доме культуры Гульрипшского района Абхазии досрочно завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с общественностью.
На встречу приехали представили оппозиции. Еще до начала мероприятия оппозицию не хотели пускать в зал. Как передает телеграм-канал RESPUBLICA, началась потасовка.
Абхазский лидер отвечал на вопросы общественности (на абхазском языке). В один из моментов общественный активист Джансух Бжания задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче госдачи "Пицунда" Российской Федерации. Бжания начал свой ответ на вопрос словами: "Послушай, ты уважением моим к себе не злоупотребляй... будь добр, сядь на свое место".
Последовала словесная перепалка, после которой люди вскочили со своих мест, возникли эпизоды физических столкновений.
Президент покинул встречу, в настоящий момент часть людей также ушли из зала заседания.
Как сообщают очевидцы, на улице силовики устроили драку с представителями оппозиции.
Директор ЦРУ оценил потери армии РФ в Украине в 15 тысяч убитыми
Российские потери в войне с Украиной, по последним оценкам разведывательного сообщества США, составили 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч раненными. Об этом заявил директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс на форуме по безопасности в Колорадо, его слова приводит издание Axios.
По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.
Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены. Экспертное сообщество отмечало, что оценка могла быть занижена в разы.
Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу — в середине июля представительница ведомства заявила, что это государственная тайна, а раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.
В середине июля Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона", изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с февраля погибли как минимум 4760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить, – реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.
США призвали власти Грузии не упускать шанс на членство в ЕС и осудили нападки на посла Дегнан
США призывают правительство Грузии воспользоваться предоставленными ему возможностями и работать со всеми заинтересованными сторонами для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.
«Путь к статусу кандидата в члены ЕС ясен, он реален, он достижим, и мы настоятельно призываем правительство Грузии воспользоваться предоставленными ему возможностьями, чтобы продолжать идти по этому пути, работать с заинтересованными сторонами, работать со всеми частями грузинского общества для реализации шагов, намеченных Европейской комиссией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он добавил, что США «по-прежнему привержены работе с грузинскими партнерами» в процессе проведения реформ, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС.
Представитель Госдепа также отметил, посол США в Грузии Келли Дегнан пользуется полной поддержкой Вашингтона. По словам Прайса, Дегнан и её команда привержены работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии.
«Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели... Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и мы будем продолжать сосредотачивать внимание на поддержке наших общих целей», — сказал представитель Госдепа.
В США обсуждают возможность поставок истребителей Киеву
Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых военных самолетов, произведенных западными фирмами и организации подготовки украинских летчиков для эксплуатации этой техники. Об этом в среду заявил начальник штаба американских военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун.
По его словам, обсуждаются варианты поставок Украине американских истребителей, шведского Gripen, французского Rafale и Eurofighter Typhoon, производимого консорциумом европейских компаний. "Скорее всего, это будут не российские самолеты", - сказал Чарльз Браун.
Подобные обсуждения свидетельствуют о потенциальной перемене официальной позиции Соединенных Штатов. В марте Вашингтон отказался от плана, согласно которому Польша была готова передать Украине из своего арсенала советские МИГи, получив взамен американские F-16. Тогда Белый дом сослался на то, что подобный обмен может усугубить конфликт в Украине. Идея подготовки украинских пилотов для полетов на западных истребителях поддержана американскими законодателями. На прошлой неделе Конгресс выделил средства на эти цели.
Однако пока в Пентагоне никаких решений на этот счет не было принято. Дискуссии о поставках истребителей, по словам генерала Брауна, "частично нацелены на то, чтобы понять в каком направлении Украина хочет двигаться, и как мы ей можем помочь".
Россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток»
Газопровод «Северный поток» возобновил транспортировку газа из России в Германию после профилактических работ.
Как сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, газопровод возобновил работу утром 21 июля.
Однако накануне президент России Владимир Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» уже в июле, поскольку якобы на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат. После этого мощность Северного потока снизится до 30 миллионов кубометров в сутки – это 1/5 от его проектной мощности.
При этом Путин предложил компенсировать поставки газа с помощью газопровода «Северный поток-2», который не был сертифицирован германскими властями из-за российской агрессии против Украины.
С 11 июля Россия остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом было объявлено заранее – оператор газопровода, компания Nord Stream AG, утверждала, что речь идет о плановой профилактике, которая должна была продолжаться до 21 июля. Однако в Германии и других странах ЕС опасались, что на фоне противостояния, связанного с войной России против Украины, подача газа может и не возобновиться – что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе.
Правительство Италии получило доверие. Но Драги все равно может уйти
Сенат Италии в среду выразил доверие кабинету Марио Драги. Однако премьер-министру не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции. Как пишут агентства, большинство наблюдателей считает, что в ближайшее время Драги подаст в отставку с поста главы правительства Италии.
Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - «Движение пяти звезд» - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.
В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В сегодняшнем голосовании число голосов «за» доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме «Движения пяти звезд» в голосовании отказались участвовать еще две партии правящей коалиции - правопопулистская «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия!»
Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.
Если Драги в ближайшее время уйдет в отставку, страну, скорее всего, ждут досрочные выборы уже осенью, поскольку крайне маловероятно, что какая-либо из политических сил сможет сформировать новый кабинет.
Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне с Россией. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. Его оппоненты, в особенности «Движение пяти звезд», занимают гораздо менее однозначную позицию.
Bloomberg: Зимой в Гааге начнут рассматривать первые дела против России
Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине уже этой зимой, сообщает агентство Bloomberg. Точная дата начала производства по первому делу не называется, однако, по данным Bloomberg, это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Также сообщается, что представители Украины договариваются с Международным судом о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который якобы готов дать свидетельские показания против России.
Генеральная прокуратура Украины ведет сбор свидетельств о возможных военных преступлениях российских войск и собственные расследования с первого дня войны. В марте для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине была создана совместная следственная группа с участием нескольких европейских судебных органов, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. Работу группы поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.
По данным на 6 июля, Генеральная прокуратура Украины приняла к расследованию подозрения в совершении более 21 тысяч военных преступлений с начала российского вторжения. Бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила Би-би-си, что в ее ведомство ежедневно поступает около 200-300 новых свидетельств о предполагаемых преступлениях.
Елена Зеленская выступила в Конгрессе США
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. Она рассказала о разрушениях и жертвах среди мирного населения в ходе российского военного вторжения, и призвала США усилить поддержку Украины передовым вооружением.
В своей речи Зеленская говорила прежде всего об ущербе, который война наносит гражданским лицам, включая детей. Она показала кадры разбомбленных городов, фотографии пострадавших. «Для России это «Голодные игры», охота на мирных людей в мирных городах Украины. Они никогда не покажут такие кадры в новостях. Поэтому их показываю вам я,» - сказала Зеленская.
Визит Елены Зеленской в США начался 18 июля. Вчера она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. В частном порядке они обсудили возможные меры помощи Украине, которые США смогут предпринять как сейчас для защиты страны, так и в будущем для ее восстановления. Зеленская побеседовала также с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Практические программы гуманитарной помощи Украине супруга Владимира Зеленского обсудила с главой американского агентства по международному развитию USAID Самантой Пауэр и с участниками программы протезирования - совместной инициативы Украинского дома в Вашингтоне и Посольства Украины в США. В рамках программы американские врачи-протезисты помогают детям и взрослым, потерявшим конечности из-за взрывных травм.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал агентству новостей UNIAN, что возлагает на визит своей супруги большие ожидания. «Она будет выступать от лица всех женщин, всех матерей Украины,» - подчеркнул он.
Страны Запада согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу
США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания согласились отсрочить выплаты Украины по ее государственным облигациям. Они также призвали остальных кредиторов присоединиться к ним, чтобы помочь Украине в войне против России. Об этом говорится в коллективном заявлении этих стран.
В заявлении стран сказано, что выплаты Украины по государственным облигациям отсрочены до конца 2023 года с возможностью продления ещё на один год.
Во вторник 19 июля правительство Украины выступило с просьбой к международным кредиторам об отсрочке выплат по государственному долгу.
Министерство финансов Украины заявило, что постарается согласовать среди всех держателей гособлигаций отсрочку на два года, и на год для держателей варрантов. Более того, Украина предлагает своим кредиторам компенсацию в случае согласия на отсрочку.
Определились два кандидата на пост премьера Великобритании
Консерваторы в парламенте Великобритании провели финальное голосование, оставив двух претендентов на пост премьер-министра страны. Большинство голосов набрал экс-министр финансов Риши Сунак: его поддержали 137 членов Палаты Общин. На втором месте со 113 голосами - министр иностранных дел Лиз Трасс. Младший министр торговой политики Пенни Мордонт набрала 105 голосов и выбывает из гонки.
Теперь в конце лета состоится национальное голосование, которое определит будущего лидера тори. В нем примут участие все британцы, принадлежащие к Консервативной партии - их около 200 тысяч. Результаты голосования будут обнародованы 5 сентября. Новый глава партии унаследует парламентское большинство, а с ним и пост премьер-министра.
Бывший премьер Борис Джонсон, объявивший о своей отставке 7 июля, сегодня в последний раз в качестве главы правительства ответил в парламенте на вопросы законодателей и обратился к ним с прощальным словом. Своему будущему преемнику он пожелал «держаться американцев, поддерживать украинцев и быть всегда на стороне свободы и демократии». Во внутренней политике он посоветовал снижать налоги и максимально дерегулировать экономику. «Спасибо вам всем, и Hasta la vista, baby» («До свидания, детка» - известная фраза из фильма «Терминатор»), - закончил свою речь Джонсон.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привел партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в ее современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он дважды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- В начале июня более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призвали вынести Джонсону вотум недоверия. Голосование прошло 6 июня, вотум вынесен не был. Однако более половины британских министров, включая нынешнего лидера гонки Риши Сунака, покинули свои посты, заявив, что более не готовы работать с Джонсоном. 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до объявления об избрании нового лидера партии 5 сентября.
Правозащитники рассказали подробности о вербовке на войну заключенных на Юге России
Издание «Важные истории» и правозащитная организация «Русь сидящая» опубликовали расследование о том, как именно заключенных в России вербуют для отправки на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер». В частности, в материале сказано, как «добровольцев»(в том числе из Адыгеи и Кубани) на незаконных основаниях этапируют в Ростовскую область.
Тетя одного из заключенных рассказала журналистам, что ее племянник из петербургской ИК-7 пропал в начале июля – 13 июля он созвонился со своей матерью, находясь в Ростовской области. Он не сообщил о себе никакие подробности.
По словам заключенных и их родственников, вербовщики приезжали в колонии в Адыгее, Краснодарском крае, Петербурге, Мордовии, Коми, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Делегации состоят из сотрудников ФСИН, ФСБ и ЧВК «Вагнер». В первую очередь их интересуют бывшие военные без семьи, осужденные на долгий срок – кандидатуры тех, кто осужден за наркотики, изнасилования и педофилию, не рассматривают.
Заключенным предлагают отправиться на войну на полгода и предупреждают о том, что они могут не вернуться – тем, кто останется в живых, обещают амнистию. Зарплата составляют около 200 тысяч рублей в месяц, выплата за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – 5 миллионов рублей для родственников.
Тем, кто соглашается, необходимо пройти полиграф, где спрашивают о намерении перейти на сторону Украины и отношении к российской власти. После проверки заключенных отправляют в колонии приграничных территорий – в том числе в Ростовскую область, по приблизительным оценкам правозащитников и журналистов, на данный момент завербовать таким образом удалось около 200 человек.
На каком основании вывозят людей из колонии неизвестно, как и то, какой договор дают подписать так называемым добровольцам. По свидетельству одного из источников, близкого к колонии №9 в Шахтах Ростовской области, заключенные сами пишут заявление согласия для отправки на войну – образец висит на доске информации в отрядах.
- Сразу несколько источников – отбывающие наказание осужденные, их родственники, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы – рассказали правозащитному проекту Gulagu.net о вербовке арестантов на войну против Украины. Опрошенные Кавказ.Реалии эксперты связали это с кризисом в Вооруженных силах РФ.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся «добровольцев» из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее».
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
Белгородские власти сообщили об обстреле двух сел и одном погибшем
В Белгородской области в среду, как утверждается, с территории Украины были обстреляны два села - Журавлевка и Нехотеевка. Как сообщил в своем телеграме губернатор региона Вячеслав Гладков, было выпущено пять снарядов. Погиб один местный житель.
В результате обстрела в Нехотеевке, по данным властей, пострадали четыре жилых дома и сельский клуб. В Журавлевке видимых повреждений нет. Обстоятельства гибели человека выясняются. Вячеслав Гладков отметил, что из-за угрозы обстрелов всех жителей этихдвух сел эвакуировали еще в мае, а въезд в них запретили.
Ранее губернатор выражал сожаление, что несмотря на запрет въезда и выставленные блок-посты, жители все равно возвращаются в свои дома, подвергая себя опасности.
В последние недели власти граничащих с Украиной регионов России регулярно заявляют об обстрелах пограничных территорий, включая населенные пункты. Сообщалось о гибели и ранениях нескольких человек. Украинские военные сообщения об этих обстрелах в сводки не включают. С территории российских пограничных областей регулярно ведутся обстрелы украинской территории.
Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
Постпреды стран Евросоюза утвердили очередной - седьмой - пакет санкций против России.
Об этом сообщил постпред Литвы Арнольдас Пранкявичюс.
В пакет вошли запрет на золото из России, новые меры экспортного контроля и заморозка активов Сбербанка. Также в санкционный список включили более 50 физических и юридических лиц, в числе которых политики, военные и олигархи.
С начала войны Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против Москвы и Минска. Последний, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.
Эксперты потребовали от ФРГ ускорить поставки вооружений Украине
Почти 100 международных экспертов по Восточной Европе выступили с открытым письмом к правительству Германии. Они требуют максимально ускорить и расширить поставки Украине современного тяжелого вооружения. Надежды на то, что Европа сможет поспособствовать достижению мира в Украине путем дипломатических переговоров, авторы письма считают неоправданными.
Открытое письмо, озаглавленное "Тяжелое вооружение - сейчас!", которое подписали 96 политологов, историков и политиков, специализирующихся на восточноевропейском регионе, опубликовано на сайте издания Focus Online. Оно стало ответом на обращение немецких интеллектуалов, вышедшее в июне в газете Zeit под заголовком "Остановить вооружение - сейчас!": в нем ученые, публицисты и деятели культуры призывали немецкое правительство не вооружать Украину, а добиваться мирного процесса дипломатическим путем. Авторы нынешнего, ответного письма критикуют авторов предыдущего за слабое понимание политических устремлений Москвы, ведь никто из них не является специалистом по Восточной Европе.
Авторы письма считают, что Россия не готова к мирным переговорам, а ее военная агрессия в отношении Украины является лишь одним из проявлений стремления Владимира Путина установить гегемонию России во всем восточноевропейском регионе. Они упоминают более ранние претензии РФ на доминацию в Молдове, Грузии, на Северном Кавказе, а также свидетельства о предполагаемых нарушениях российскими властями и их ставленниками прав человека в контролируемых Россией регионах Украины. Как подчеркивается в письме, единственный способ остановить российскую агрессию - противостоять ей, и Европа обязана помочь в этом Украине.
Инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд, в комментарии для Redaktionsnetzwerk Deutschland согласился, что переговоры и прекращение огня рано или поздно будут необходимы, но сейчас Украине нужно именно тяжелое оружие - как можно быстрее и больше. Он подчеркнул, что вооружение понадобится ей и для безопасности в будущем, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы.
Конгресс США пытается защитить однополые браки
Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, которым на федеральном уровне защищаются однополые и межрасовые браки. За этот законопроект проголосовали все демократы – члены Палаты представителей и четверть конгрессменов-республиканцев.
Закон, который официально называется "Акт об уважении брака", был инициирован законодателями-демократами после недавнего решения Верховного суда США, отменившего свое решение пятидесятилетней давности о конституционности абортов. Критики этого решения суда опасаются, что в недалеком будущем Верховный суд, в котором подавляющее большинство составляют судьи консервативных убеждений, может пересмотреть и решения, которыми в свое время были узаконены однополые и межрасовые браки.
Несмотря на то что в своем решении об абортах Верховный суд особо отметил, что это решение не означает, что он намерен пересмотреть другие решения своих предшественников, сторонники законопроекта говорят, что право на брак нуждается в законодательной защите. Они приводят высказывания некоторых членов Верховного суда о готовности вновь рассмотреть вопрос о конституционности однополых браков. Новым законопроектом аннулируется "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины, закон, признанный неконституционным Верховным судом в 2015 году, и вводятся дополнительные меры защиты однополых и межрасовых браков. Конституционность межрасовых браков также в свое время была утверждена Верховным судом.
Получит ли этот законопроект поддержку в Сенате, неизвестно. Для его одобрения требуются по меньшей мере десять голосов сенаторов-республиканцев. Некоторые сенаторы-республиканцы называют попытку принятия нового закона политическим трюком демократов, предпринятым в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся нынешней осенью. По их словам, никакой угрозы однополым или межрасовым бракам в США нет.
Ираклий Кобахидзе: «Харцель играл негативную роль в отношениях Грузии и ЕС»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе негативно оценивает работу посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.
В то время, как страна смогла получить признание ее европейской перспективы, во время своего пребывания в качестве посла Харцель играл только отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией, заявил журналистам Кобахидзе.
«Все это время мы избегали делать комментарии в отношении него, пока он был действующим послом Евросоюза по разным причинам, в том числе и потому, что у нас была подана заявка в ЕС. Но сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся, что следующий посол будет действовать по-другому», - сказал председатель правящей партии.
Напомним: Карл Харцель руководил представительством Европейского Союза в Грузии с сентября 2018 года. Четырехлетняя дипломатическая миссия посла в Грузии истекает в сентябре этого года.
Новым главой представительства Евросоюза в Грузии станет польский дипломат Павел Герчински (Pawel Herczynski).
Саломе Зурабишвили: «Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего»
Депутаты Европарламента прибыли в Грузию в исторический момент, какой редко бывает в стране. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместном брифинге с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером.
«Визит проходит в очень важный для нас момент, таких исторических моментов было немного. Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего. В это время выслушать европарламентариев и поделиться нашими посланиями с ними чрезвычайно важно. Также следует отметить, что депутаты европарламентарии приехали сегодня в рамках регионального визита. Это также подчеркивает геополитическую значимость этого региона в современном мире", - сказала президент.
Зурабишвили также обратила внимание на европейскую перспективу Грузии и выполнение 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС:
«Мы должны понимать, и, пожалуй, это главное для этой страны, что европейская перспектива, которая была нам дана Европарламентом, а также Европейским советом, чрезвычайно важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это сделанный шаг, который уже не будет отозван. Это требует от нас быть достойными этой европейской перспективы. С другой стороны, на ближайшее будущее может быть еще важнее то заявление, что мы получим статус кандидата в конце года, если выполним главные рекомендации, которые мы называем 12 пунктами, и работа над которыми должна начаться. Эта работа должна начаться в Брюсселе, куда, по моим ожиданиям, поедут представители власти, чтобы прояснить с Комиссией некоторые детали и то, как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов».
Председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей наряду с выполнением 12 рекомендаций Брюсселя, остается преодоление политической поляризации в стране.
«С госпожой президентом мы обсудили, насколько важно, чтобы объединились все политические силы, отложили в сторону разногласия и действовали конструктивно для достижения одной цели – предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, всплывает одно слово и это поляризация. Это процесс, политический дискурс, который характеризуется очень жесткой риторикой и нежеланием противоборствующих политических сторон работать вместе для достижения той цели, которую поставила перед собой страна», - заявил Дэвид Макаллистер.
По его словам, Евросоюз активно призывает противоборствующие стороны прийти к согласию по базовым реформам, укреплению верховенства закона и демократическому развитию Грузии.
"Шарль Мишель руководит и включен в этот процесс, и это само по себе свидетельствует о той огромной поддержке, которая есть у Грузии со стороны Европейского совета", - отметил Макаллистер.
По его словам, обнадеживает то, что "ведется очень серьезная работа над 12-пунктным планом " как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции и общественных организаций. Они представили собственные планы, что, по словам Макаллистера, свидетельствует, что все понимают цель - вступление в Евросоюз.
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам подчеркнул, что расширение Евросоюза остается основанным на заслугах процессом, который требует проведения соответствующих реформ в области укрепления демократии и верховенства права.
«Оценка Грузии и дальше будет проводиться, исходя из этих заслуг» — сказал Макаллистер.
По его словам, народ Грузии, который поддерживает членство страны в Евросоюзе, заслуживает этого.
- Делегация комитета Европарламента по иностранным делам в составе шести человек прибыла сегодня в Грузию из Азербайджана. Они отправятся из Грузии в Армению в рамках турне по странам Южного Кавказа.
- Среди обсуждаемых вопросов - ежегодный отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом и поданная страной заявка на получение статуса кандидата в ЕС.
- В рамках визита депутаты Европарламента встречаются с президентом Грузии, представителями исполнительной власти и оппозиции, а также Народным защитником и представителями неправительственного сектора.
Трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии обвиняют посольство США в давлении на суд
Трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии - Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили - присоединились к обвинениям в адрес посольства США в давлении на суд.
В своем заявлении бывшие члены Высшего совета юстиции выражают солидарность судье Лаше Чхиквадзе, который приговорил директора оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия к тюремному заключению. Ранее Чхиквадзе заявил, что сотрудник посольства США Кевин Бёрк встретился с ним в Тбилисском городском суде и от имени американского посла потребовал отчета о деле Гварамия, после чего сказал судье, что тот больше не поедет в США в рамках образовательной программы.
«Упомянутый факт является явным вмешательством в независимость конкретного судьи. С другой стороны, это наглядный пример «косвенного» давления на других судей, то есть того, как не должен вести себя судья, чтобы его взяли в поездку или не исключили из уже существующего списка», — считают Харебава, Кадагидзе и Гзиришвили.
Они также выражают недовольство тем, что Высший совет юстиции не включен в планирование и организацию визитов грузинских судей в США. По их словам, сотрудники посольства напрямую связываются с судьями, часто это делает Кевин Бёрк. Согласно заявлению, Совет не участвует и в определении тематики рабочих встреч, лекций и семинаров, проходящих в Грузии, а также в составление списка участников - экспертов или судей.
«Мы не забываем и ценим донорскую поддержку, которую на протяжении многих лет США через свое посольство оказывают системе правосудия Грузии, хотя это не исключает и не дает какого-то эксклюзивного права вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела или администрирование суда», - говорится в заявлении.
Бывшие члены Высшего совета юстиции считают, что любая коммуникация с судьями должна строго регулироваться на законодательном уровне, как это делается в западных странах, чтобы исключить давление, от кого бы оно не исходило.
- 15 июля судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе, приговоривший гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия к трем с половиной годам лишения свободы, распространил письмо, в котором обвинил посольство США в давлении из-за этого дела. В своем письме судья Чхиквадзе, в частности, писал, что после оглашения приговора по делу Гварамия, он встречался с представителем посольства США – Кевином Бёрком из департамента юстиции. Он передал вопрос посла Келли Дегнан, которая интересовалась, почему к Гварамия применили крайнюю меру – лишение свободы. Судья расценил вопросы как «требование отчета по конкретному делу». Чхиквадзе также отметил, что после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще пятью судьями уголовного права для участия в тренинге.
- Посол США Келли Дегнан в ответ на обвинения заявила, что «любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности». По ее словам, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы, которая является «важной частью здоровой демократии».
Путин в Тегеране встретился с лидерами Ирана и Турции
Президент России Владимир Путин во вторник совершил первый визит в дальнее зарубежье с начала войны с Украиной. Он посетил Иран, где встретился с местным президентом Ибрахимом Раиси, высшим руководителем страны Али Хаменеи и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Визит Путина состоялся в рамках Астанинского формата переговоров, направленного на урегулирование ситуации в Сирии. Россия и Иран поддерживают там центральную власть во главе с авторитарным президентом Башаром Асадом, Турция — вооружённую оппозицию на севере страны. Однако ещё одной из тем переговоров стала война в Украине.
Турция, несмотря на то что является страной НАТО, не поддерживает санкции против России, поставляя, однако, оружие Украине. Анкара предлагает себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом. Стороны, в частности, обсуждают обеспечение морского вывоза пшеницы из заблокированных из-за войны украинских портов.
Официальные лица Тегерана стали одними из немногих в мире, открыто поддержавшими позицию России в войне. Страны Запада подозревают, что Иран может оказать техническую поддержку Москве, поставив ей военные беспилотные аппараты. Тегеран это отрицает, но Хаменеи после встречи с Путиным заявил, что если бы Россия не начала войну в Украине, то войну бы начали страны НАТО, повторив один из тезисов Кремля.
Накануне визита Путина российский "Газпром" и иранская национальная нефтегазовая компания (NIOС) подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся инвестиционных проектов на сумму 40 миллиардов долларов. Экономика Ирана, как и России, находится под жесточайшими санкциями Запада политики двух стран заявляют о расширении сотрудничества на фоне изоляции российской экономики.
После переговоров стороны заявили, что продолжат совместную войну с терроризмом, но не сообщили о каких либо соглашениях. Путин и Эрдоган заявили о прогрессе в переговорах по зерну.
Китай стремится помешать ООН опубликовать доклад по Синьцзяну
Китай просит Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет не публиковать доклад о нарушениях прав человека в китайском районе Синьцзян. Об этом говорится в письме, составленном китайской стороной. С документом ознакомилось агентство Reuters.
Правозащитные организации обвиняют Пекин в нарушении прав мусульман-уйгуров, проживающих в Синьцзяне. В частности, по данным правозащитников, китайские власти безосновательно задерживают уйгуров и помещают их в тюрьмы и трудовые лагеря. Китай последовательно отвергает обвинения.
Группа экспертов по правам человека готовила доклад о положении уйгурского меньшинства в Китае более трёх лет. Бачелет обещала опубликовать его до своего ухода в конце августа 2022 года.
В письме, написанном китайскими дипломатами, выражается "серьёзная озабоченность" докладом по Синьцзяну. "Мы настоятельно призываем госпожу Верховного комиссара не публиковать такую оценку", – говорится в документе.
Китай распространил письмо среди дипломатов других стран и попросил их подписать его. Три дипломата подтвердили, что получили этот документ. Представитель дипмиссии Китая в ООН не сказал, отправляли ли они письмо, и не ответил на вопросы о его содержании. Однако он отметил, что недавно почти сто стран поддержали Китай по Синьцзяну и "выступили против вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом прав человека" – в том числе в "совместном письме".
По мнению двух дипломатов, иногда странам трудно отказать Китаю в поддержке из-за тесных экономических связей с ним. Агентству Reuters не удалось выяснить, сколько подписей собрало письмо.
Также неизвестно, получила ли письмо Китая сама Мишель Бачелет. Комиссар посетила Синьцзян в мае 2022 года. На пресс-конференции по итогам визита она уклонилась от признания нарушений прав человека в Китае. Позже Бачелет призналась, что находясь в Синьцзяне, она не имела возможности разговаривать с заключёнными уйгурами и их родственниками. Кроме того, в поездке по району её постоянно сопровождали правительственные чиновники.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая сообщил, что во время визита Бачелет увидела "настоящий Синьцзян с безопасным и стабильным обществом".
Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%
Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам добровольно сократить использование природного газа на 15% со следующего месяца. Это вызвано опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, передаёт агентство Bloomberg.
Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя "Сохрани газ для безопасной зимы". Еврокомиссия собирается опубликовать этот план 20 июля. Он также будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение и рыночные меры для экономии газа.
Как заявил во вторник еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, Еврокомиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток – 1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.
По данным Bloomberg, власти ЕС хотят закрепить за собой право обязывать страны-участницы сокращать потребление газа, если добровольных ограничений будет недостаточно. Эта мера требует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. Большая часть стран выступает против принудительных ограничений.
Как пишет агентство ТАСС, президент России Владимир Путин заявил во время визита в Иран, что для увеличения поставок газа в Европу можно использовать "Северный поток – 2". 22 февраля Германия остановила процесс запуска газопровода в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу
Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» могут быть сокращены уже в июле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Тегеране. Компенсировать это он предложил запуском газопровода «Северный поток-2», этот проект был остановлен из-за вторжения России в Украину.
По словам Путина, на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность «Северного потока» снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 от от его проектной мощности. Российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.
При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем проектная мощность. После начала войны «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а потом — до 67 миллионов кубометров. После этого он был остановлен на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.
Путин предложил компенсировать поставки с помощью газопровода «Северный поток-2», проект был остановлен перед запуском из-за вторжения в Украину. Ветка не сертифицирована немецкими властями. Против восстановления проекта выступают и правящие партии Германии и большинство оппозиции, рассказывала в начале июля редакция DW.
Экономика крупнейшей страны Евросоюза, Германии, и ещё нескольких стран ЕС в значительной мере зависит от поставок газа из России. Немецкие политики обвиняют Москву в том, что Кремль использует поставки в качестве оружия для давления на европейские страны.
Российские поставки обеспечивали приблизительно до 40 процентов газа ЕС, его сложно заменить в краткосрочной перспективе. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит топлива приведет к рецессии.
Страны Союза ищут способы компенсировать поставки — как за счёт покупок газа у других поставщиков, так и за счёт поиска альтернативных источников топлива.
ИКАО признала ответственность Минска за посадку самолёта Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) закончила расследование экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, после которой белорусские спецслужбы задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Эксперты пришли к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту была заведомо ложной и о ней сообщили экипажу по указанию "высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси".
Организация пришла к выводу, что само сообщение о минировании угрожало безопасности рейса. Представитель Совета ИКАО от России с итогами расследования не согласился. Отчёт экспертов будет передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
23 мая 2021 года самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.
Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику в странах Запада. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Беларуси были введены новые жёсткие санкции, включая запреты на перелёты, что нанесло колоссальный ущерб Минску как транспортному хабу.
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией – Хаменеи Путину
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией. Об этом заявил верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов.
Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как «опасную организацию», а в отношении войны на Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона.
Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы, о чем было сказано и во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день.
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