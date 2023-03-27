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Нетаньяху объявил о приостановке судебной реформы на фоне массовых протестов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил лидерам правящей коалиции о намерении приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Об этом сообщила Израильская корпорация телерадиовещания. Ранее с такой просьбой к парламенту обратился президент Ицхак Герцог.
Официально о приостановке судебной реформы пока не объявлено. Reuters сообщает о расколе в правящей коалиции по этому вопросу. Запланированное на утро телевизионное выступление премьера отложено.
Реформа предполагает смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что это приведёт к исчезновению независимой судебной системы. Протесты против реформы продолжаются с начала января, в воскресенье, 26 марта, в демонстрациях участвовали до 300 тысяч человек, сообщает оппозиционная израильская пресса.
В понедельник с просьбой остановить реформу выступил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, это нужно сделать «ради единства страны». В воскресенье аналогичное предложение выдвинул министр обороны Йоав Галант, он после этого был отправлен в отставку.
Протесты против планов реформы продолжаются в понедельник. По призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в стране объявлена забастовка. Сообщается, что из-за забастовки не работает крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.
Тысячи людей направляются в Иерусалим, где проходит акция протеста у здания парламента.
Другие новости дня
Рауль Лолуа назначен советником абхазского президента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о назначении Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
Рауль Лолуа – депутат шестого созыва абхазского парламента. Он возглавляет общественную организацию «Наш дом Абхазия».
В ноябре прошлого года Лолуа говорил, что Абхазии необходимо готовить резервные силы, проводить совместные с РФ учения и строить оборонительную линию на де-факто границе с Грузией.
В Мариуполе взорвался автомобиль начальника российской полиции
В находящемся под российским контролем украинском Мариуполе утром 27 марта взорвался автомобиль начальника назначенной российской администрацией городской полиции. Российские источники утверждают, что он был легко ранен.
Взрыв произошёл в 8:07 по местному времени (совпадает с московским), у рынка на юго-западе города, сообщается в телеграме украинского городского совета Мариуполя. Городской голова Вадим Бойченко заявил, что удар был нанесён «сопротивлением», утверждается, что была подорвана машина высокопоставленного российского военного.
Агентство ТАСС в свою очередь утверждает, что покушение произошло на начальника полиции Михаила Москвина. Он, как сообщается, получил лёгкую контузию. Пресс-секретарь военного командования донецких сепаратистов Эдуард Басурин заявил, что говорил с Москвиным после покушения.
Подробности биографии Москвина неизвестны. За донецких сепаратистов воевали два человека с таким именем — отец и сын. Оба граждане Украины, Москвин-старший — бывший милиционер, младший, ему сейчас 31 год, дезертировал в 2014 году из части Национальной гвардии Украины и присоединился к вооружённым силам сепаратистов.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно совершаются покушения на назначенных Москвой гражданских чиновников и военных. Киев обычно не берёт на себя ответственности за случившееся. Однако известно о нескольких случаях, когда покушения, по утверждению российской стороны, были инсценированы ФСБ.
В Германии – крупная забастовка на транспорте
В Германии 27 марта проходит крупная предупредительная забастовка работников транспортной сферы. Она продлится 24 часа. Забастовка, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi, затронула работу железных дорог и аэропортов, в ряде регионов существенно ограничено движение общественного транспорта.
Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник отменены практически все рейсы в аэропортах страны, в том числе в крупнейших транспортных узлах – Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Исключением стал аэропорт Берлина.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране до утра 28 марта. Отменены и большинство пригородных поездов. В семи регионах бастуют сотрудники общественного транспорта, при этом часть автобусных рейсов всё же выполняется – действует специальное расписание на случай забастовки.
Забастовка ведётся с экономическими требованиями. Профсоюзы, указывая на резко выросшую в Германии инфляцию, требуют увеличения заработной платы не менее чем на 10,5%, причём прибавка не должна быть меньшей, чем 500 евро в месяц. У железнодорожников ещё более высокие требования – 12%, или не менее 650 евро в месяц.
Как пишут германские СМИ, речь идёт о самой крупной забастовке в Германии как минимум с 1992 года, то есть за последние 30 лет. Представители властей ведут с профсоюзами переговоры, их очередной раунд начинается сегодня и продлится, как ожидается, до среды.
Забастовка станет самой крупной стачкой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27–29 марта в Потсдаме. Работодатели пока предлагают 5-процентное повышение зарплаты и две единоразовые выплаты работникам, что профсоюзы считают недтстаточным.
Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек.
Гарибашвили прокомментировал присуждение Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке – со-основателя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.
Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом.
«Представьте себе, какое это издевательство и оскорбление нашего народа, когда всемирно известного авторитарного, почти диктаторского бывшего правителя Саакашвили, который был создателем деспотической, кровавой системы, награждают за достижения в области прав человека», – заявил он.
«Это примерно то же самое, как если бы премию вручили Брейвику, убившему много людей. Саакашвили умертвил сотни молодых людей», – добавил Гарибашвили.
На вопрос журналистки, есть ли у премьера доказательства сказанного, и почему против Саакашвили не возбуждены уголовные дела по фактам убийств, Гарибашвили отметил, что экс-президент, в частности, осужден по делу о смерти Сандро Гиргвлиани. Журналистка при этом указала премьеру, что Саакашвили осужден по делу о помиловании осужденных за убийство Гиргвлиани, а не по факту убийства.
- Андерс Брейвик был приговорён в 2012 году к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления за организацию взрыва в центре Осло и нападение на молодёжный лагерь Норвежской рабочей партии. В терактах погибли 77 человек, среди них 23-летняя грузинка Тамта Липартелиани.
Большой шлем в Тбилиси: Грузия заняла первое общекомандное место
В Тбилиси завершился турнир Большого шлема по дзюдо.
По информации Общественного вещателя, сборная Грузии заняла первое общекомандное место – с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
Победителями турнира стали олимпийский чемпион Лаша Бекаури, а также Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе. Лука Маисурадзе и Георгий Сардалашвили завоевали серебряные медали. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили.
В тбилисском турнире Большого шлема по дзюдо приняли участие более 400 спортсменов из 61 страны.
Президент Израиля на фоне протестов призвал остановить судебную реформу
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране.
По его словам безопасность, экономика, общество Израиля сейчас находятся под угрозой.
«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», – говорится в обращении президента Израиля. Герцог также призвал «глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности», — заявил президент Израиля.
В воскресенье с предложением приостановить процесс принятия судебной реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид.
В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку.
Протесты против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов. Вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов при населении страны около 9 миллионов человек.
Нетаньяху полагает, что цель протестующих – отстранить его от власти. Он был избран премьер-министром в шестой раз в своей политической карьере в декабре. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Министр обороны Израиля отправлен в отставку на фоне протестов в стране
В Израиле продолжаются массовые протесты против готовящейся судебной реформы. По мнению протестующих, она антидемократична. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с предложением приостановить процесс принятия реформы. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны.
Галант предложил остановить процесс как минимум на несколько месяцев, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии, и службах безопасности Израиля. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. Лапид назвал заявление Галанта смелым шагом, жизненно необходимым для безопасности Израиля.
В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание The Jerusalem Post. Нетанияху заявил, что потерял доверие к министру обороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства».
Протесты против реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. По словам их организаторов, вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. Это крупнейшая акция протеста за всю историю страны. Население Израиля составляет чуть более восьми миллионов человек.
Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Демонстранты считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, полагает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Италия может заблокировать продажу доли в компании-поставщике «Суперджетов»
Правительство Италии может заблокировать сделку по продаже доли в компании Superjet International ее бывшему менеджеру с итальянским гражданством. Агентство государственного имущества предполагает, что покупатель может быть подставной фигурой, представляющей российские интересы. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Superjet International - совместное итало-российское предприятие, занимающееся маркетингом самолетов «Сухой Суперджет-100» на международном рынке и адаптацией его для иностранных покупателей. После начала февральского вторжения в Украину и введения санкций Евросоюза против Москвы Финансовая гвардия Италии заблокировала активы компании.
Летом 2022 года бывший консультант итальянского совладельца компании, бизнесмен Витторио Гвидотти выкупил 41 процент ее акций. В феврале 2023 года о продаже 49 процентов инвестиционному фонду из ОАЭ объявила российская сторона, сделка должна быть одобрена итальянским правительством.
Как пишет Corriere della Sera, рассмотрение дела о продаже акций Гвидотти запланировано на конец марта в Региональном административном суде Лацио. Предполагается, что в случае разблокировки активов Superjet International возобновит работу и будет собирать самолеты для международных покупателей на площадках в ОАЭ и Венеции без участия России.
- Гражданский самолет «Сухой Суперджет-100» был разработан российской компанией «Гражданские самолеты Сухого» с участием западных компаний. С 2011 года самолету удалось найти только двух иностранных заказчиков, мексиканскую Interjet и ирландскую Cityjet. Обе авиакомпании отказались от лайнера из-за проблем с эксплуатацией и ремонтом.
- Из-за западных санкций и невозможности использовать западные комплектующие российский производителей самолета, Объединенная авиастроительная корпорация, больше не может выпускать «Суперджет-100». На конец 2023 года ОАК анонсировала сертификацию импортозамещенной модификации самолета.
В Карабахе сообщают о стрельбе по гражданским лицам с боевых позиций ВС Азербайджана
Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщают о стрельбе с боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана по гражданским лицам.
В сообщении МВД региона отмечается, что 26 марта в отделение Кармир шука Мартунинского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что около 10:10 с боевых позиций противника был открыт беспорядочный огонь по жителям села Сос Размику Арутюняну и Ерванду Балаяну, когда они занимались обрезкой винограда на участке под названием «Хзазен Так».
Согласно сообщению, в тот же день, около 11:05 жители села Тагавард Вова Хачатрян и Рубен Алавердян, выполнявшие сельскохозяйственные работы на пшеничном поле участка под названием «Шехери ерес», расположенном на административной территории того же села, также были обстреляны азербайджанскими солдатами.
«С прилегающих азербайджанских боевых позиций из различного оружия был открыт беспорядочный огонь по гражданам Арцаха [Нагорного Карабаха – прим. Радио Азатутюн]. Никто не пострадал, однако в очередной раз были приостановлены сельскохозяйственные работы. Сообщение было передано российским миротворческим силам», - говорится в заявлении МВД Нагорного Карабаха.
В Тульской области произошел взрыв. Предположительно, взорвался дрон
В городе Киреевск в Тульской области в центральной части России днем 26 марта произошел взрыв. Предположительно, взорвался беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Ранены два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы. Кто и с какой целью запустил аппарат - неизвестно.
Взрыв прозвучал в 15:19 минут местного времени (совпадает с московским). По данным издания «База», диаметр воронки на месте случившегося составляет от 10 до 15 метров, а глубина - от 6 до 8 метров. По грубым подсчетам это эквивалентно приблизительно 14,5 килограмма тротиловой взрывчатки, подсчитал корреспондент РС.
В администрации губернатора Тулы сообщили, что на место выехали представители властей. Сообщается, что поверждены три жилых дома. «В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет”, - говорится в сообщении местного комитета по региональной безопасности.
Издание SHOT без указания источника сообщил, что в Киреевске взорвался советский беспилотник Ту-141 «Стриж». Это разведывательные аппараты советского производства с реактивным двигателем. Они используются украинской армией в переоборудованном виде для нанесения ударов, Киев такие атаки официально не комментирует. Киреевск находится приблизительно в 400 километрах от украинской границы.
По чему мог быть нанесен удар в этом случае - неизвестно. Однако Киреевск находится приблизительно в 25 километрах от Новомосковска. Там размещены несколько военных заводов. На 10 километров дальше от Киреевска расположена Тула, где размещен старейший в России оружейный завод.
- 2 марта воронка воронка глубиной около полуметра была найдена приблизительно в 10 километрах от города. Одной из предполагаемых причин взрыва местные власти назвали атаку беспилотника. Предполагаемая цель тогда не называлась.
Ядерное оружие России в Беларуси: Украина требует созвать СБ ООН
Украина потребовала срочно созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с заявлением президента России Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Киев ожидает решительных шагов от постоянных членов Совбеза - Франции, Великобритании, США и Китая.
Россия также является постоянным членом этой организации и имеет в ней право вето.
Намерения России разместить в Беларуси тактического ядерного оружия в заявлении названы «очередным провокационным шагом». МИД Украины также обращается к белорусскому обществу с призывом «не допустить реализации преступных намерений».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации этой страны. По его мнению, оно максимально повышает уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. «Кремль взял Беларусь в ядерные заложники», – констатировал Данилов. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает решение Путина знаком того, что в Москве понимают, что проигрывают войну против Украины.
Союз НАТО в воскресенье подверг критике решение России, назвав его «опасным и безотвественным». При этом в заявлении отмечается, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие; не меняется и уровень боеготовности союзников по НАТО. Подобным же образом оценили ситуацию и в США. Госдепартамент и Пентагон заявили, что ядерные силы страны не будут переводиться в режим повышенной боеготовности.
- В субботу на государственном телеканале «Россия-24» вышло интервью с президентом Путиным. Он объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие по просьбе авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие. Кроме того, под несение ядерных ракет переоборудованы 10 самолетов белорусских ВВС.
- В заявлении, подписанном 21 марта по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, Россия и Китай при этом призывали все страны не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и вывезти его из-за рубежа.
- Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую противоречит конституции страны и нарушает ее безъядерный статус. «Россия ведет себя как оккупант, вредит национальной безопасности и сталкивает Беларусь с ее соседями и международным сообществом», – сказала Тихановская.
Туроператоры России фиксируют рост спроса на туры в Абхазию на майские выходные
Высокий спрос на отдых в самопровозглашенной республике Абхазия в летнем сезоне-2023 подтверждает и статистика продаж на майские праздники, сообщает ассоциация туроператоров России.
«По их информации, в среднем по рынку количество бронирований на этот высокий период уже на 20-40% опережает показатели прошлого года. У ряда компаний динамика еще выше, отмечают двукратный рост спроса на туры в Абхазию с заездом в период майских праздников», - уточняется на сайте АТОР.
По прогнозам участников рынка, основной пик спроса наступит в первой половине апреля. По оценкам туроператоров, в зависимости от гостиницы и санатория, размещение на майские праздники в Абхазии в сравнении с прошлым годом подорожало от 5 до 40%. Не исключено, что ближе к высоким датам отели снова повысят цены, пишет информагентство «Апсныпресс».
В Ростове депутат предложила использовать труд детей для нужд войны без согласия их родителей
В Ростовской области предложили без согласия родителей привлекать школьников к производству окопных свечей для «спецоперации» (так в России называют войну против Украины – Кавказ.Реалии.). С такой инициативой выступила депутат заксобрания от КПРФ Татьяна Иващенко. По российскому законодательству использование принудительного детского труда в школах запрещено.
Изготовление окопных свечей и маскировочных сетей Иващенко назвала «общественно значимым добровольческим трудом» и заявила, что для привлечения к нему учебным заведениям не должно требоваться разрешение от родителей школьников.
«Родители не доверяют школе? Мы сколько лет вот так вот школу унижаем? [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой», – цитирует Иващенко донской сайт 161.ру.
По итогам заседания председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поручил своему заместителю «проработать этот вопрос», пишет 1Rnd.ру.
Член профсоюза «Альянс учителей» Хельга Пирогова называла привлечение детей к подобному «абсолютно пропагандисткой историей». «Подобное, во-первых, является эксплуатацией детского труда. Во-вторых, нормализует в детском сознании происходящее со страной, делает их причастными к этому», – отметила она.
- В официальных аккаунтах нескольких средних школ Пятигорска появились листовки Минобороны о контрактной службе. Сообщается, что такое распоряжение дал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- В ноябре прошлого года сообщалось, что школьников в Предгорном округе Ставропольского края привлекли к акции «Тепло родного дома» – они вяжут для солдат носки с буквами Z и V, которые стали символами российских войск во время вторжения в Украину.
- В октябре в третьем классе школы в станице Привольная Каневского района Краснодарского края на урок «Разговоры о важном» в качестве «почетного гостя» был приглашен наемник «ЧВК Вагнера». Школа опубликовала фотографии с мужчиной в камуфляже и с закрытым лицом, его имя не называлось. Несколько дней спустя, после огласки в СМИ, школа удалила информацию о встрече со своего сайта.
Северная Македония передаст Украине 12 боевых вертолетов
Генштаб Вооруженных сил Македонии одобрил передачу Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская. По ее словам, правительство страны одобрит соответствующее решение в среду.
По словам министра, это решение не повлияет на боеспособность македонской армии, поскольку страна намерена приобрести новые боевые вертолеты на Западе. Кроме того, большая часть Ми-24 в последнее время уже не были на боевом дежурстве.
Речь идет о вертолетах советского производства, которые Украина более 20 лет назад продала Македонии. Некоторые из них были модернизированы при участии израильской компании Elbit Systems. Они были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО.
По словам министра обороны, техника передается по просьбе украинской стороны. «Это техника, которой украинская армия умело пользуется», - сказала Петровская.
В августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25.
Вертолеты Ми-24 Украине ранее передала, в частности, Чехия. Недавно Польша и Словакия приняли решение о передаче Киеву имевшихся у них на вооружении истребителей МиГ-29. Речь идет об авиатехнике советского производства; западные боевые самолеты и вертолеты Украине пока не поставлялись.
Продюсер Пригожин отрицает подлинность записи с критикой Путина
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал фейком получившую распространение в интернете аудиозапись разговора с критикой президента Владимира Путина, властей России и войне в Украине. На запись обратили внимание украинские СМИ и российские оппозиционные активисты. На ней, как утверждают те, кто ее распространяют, запечатлен разговор Пригожина с бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым.
«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком, – заявил Пригожин на видео в своем инстаграме. – Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна».
При этом Пригожин заявил, что, послушав запись, сам «чуть было не поверил», что на ней звучит его голос. «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу», – отметил Пригожин.
В комментариях ряд пользователей отметили, что «все понимают» и поддерживают Пригожина.
На записи участники разговора обсуждают положение дел в России и взаимоотношения российских элит. В разговоре много нецензурной брани. Оба собеседника недовольны войной с Украиной и ее последствиями. Не называя президента Владимира Путина по имени, участники разговора резко его критикуют, утверждая, что он завел страну в тупик и лишил ее будущего. Отношения в его окружении собеседники описывают как «грызню» и предполагают, что представители российских элит «понимают, что они тонут». Главная претензия участников разговора к Путину - то, что вместо развития страны он сделал ставку на войну. Помимо прочего, обсуждаются якобы существующие планы смещения министра обороны Сергея Шойгу. Также на аудио звучит резкая критика в адрес Дмитрия Медведева, Игоря Сечина, Бориса Ротенберга и других людей из окружения Путина.
Как Пригожин, так и Ахмедов включены в санкционные списки ЕС как представители российских элит, поддерживающие Путина и войну.
ФСБ России намерена принять меры из-за утечки записи, заявил изданию «Важные истории» источник в спецслужбах.
«Запись разговора Пригожина и Ахмедова подлинная, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры», — сообщил он.
Источник отметил, что Иосиф Пригожин, утверждающий, что запись поддельна, пытается снять с себя ответственность.
Илия II написал Вселенскому патриарху письмо о ситуации в Украине
Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился с письмом к Вселенскому патриарху в связи с ситуацией в Украине, вокруг Киево-Печерской лавры и митрополита Онуфрия.
«Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу огромную боль в связи с российско-украинской войной, которая уносит жизни солдат, защищающих Родину, и тысяч невинных людей. Мы прошли через эти процессы и прекрасно понимаем всю серьезность ситуации. Наряду с вышеизложенным, мы сожалеем о сложившейся ситуации в Украинской Православной Церкви», – говорится в письме.
Илия Второй отмечает, что «находящееся в ситуации войны правительство Украины имеет свою позицию и религиозные глубины учитывает в меньшей степени», поэтому просит Вселенского патриарха помочь с разрядкой напряженности, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Факт, что Православная церковь Украины оказалась в очень сложном положении со многих сторон», – пишет Илия Второй, отмечая, что митрополит Онуфрий лишен Киево-Печорской лавры, есть проблемы с другими храмами-монастырями, находящимися в его ведении. При этом отмечается, что большая часть священников, служителей и прихожан Украинской Православной Церкви «проявили в этой войне верность своей стране, и их единодушие определило силу Украины».
«Чрезвычайно важен тот факт, что блаженный Онуфрий синодальным решением отделился от Русской Церкви и предпринял некоторые шаги для переговоров.
Православный мир сегодня сталкивается с рядом серьезных вызовов, и каждый позитивный шаг на этом фоне будет высоко оценен…. Дай Бог здоровья Украине и всему миру».
К моменту начала российского военного вторжения в Украине действовали две православные церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата и независимая Единая автокефальная православная церковь Украины.
Митрополит Онуфрий, бывший глава Киево-Печерской лавры объявил о разрыве отношений с Русской православной церковью после того, как патриарх Кирилл поддержал войну России в Украине. Однако власти Украины не считают, что Церковь полностью прекратила зависимость от Московского патриархата.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что до 29 марта монахи и священники Украинской православной церкви Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры.
В конце прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабинету министров внести предложение в Верховную раду о запрете деятельности Украинской православной церкви при Московском патриархате в Украине. Президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 клириков Украинской православной церкви при Русском патриархате.
До провозглашения автокефалии Украинской церкви Украинская православная церковь Московского патриархата считалась доминирующей среди церквей в Украине. Киево-Печерская лавра, главный православный комплекс страны, до недавнего времени была резиденцией Украинской церкви Московского Патриархата.
Единая автокефальная православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года. В начале 2019 года Церковь Украины получила томос об автокефалии от Вселенского константинопольского патриархата. Со временем автокефалию Украины признали Александрийский и Африканский патриархаты, а также Церкви Эллады (Греции) и Кипра. Грузинская православная церковь не признала автокефалию Украины.
Празднование «Батумоба» назначено на 29 апреля после трехлетнего перерыва
После трехлетнего перерыва в Батуми в этом году будут праздновать день города – «Батумоба». Последний раз день города отмечался в 2019 году. Потом была пандемия коронавируса, а в 2022 году мероприятия перенесли на открытие туристического сезона.
Праздничные мероприятия в этом году пройдут 29 апреля. Центром «Батумоба» станет Старый бульвар, рядом с Летним театром, сообщает издание Batumelebi.
Городские власти объявили тендер на 202 тысячи 196 лари. Победитель должен будет организовать выставочное пространство, место для кинопоказов и зоны питания, разместить различные инсталляции, печать банеров, плакатов, флагов и футболок, обеспечить оборудование для работы диджеев, пиротехнику и так далее.
Прием предложений начнется 31 марта и завершится 3 апреля.
TI: должностные лица Грузии заполняют декларацию с нарушениями
Неправительственная организация Transparency International Georgia опубликовала новый отчет, согласно которому в 2022 году каждое второе должностное лицо указало в декларации неполную информацию, а 83% депутатов заполнили декларацию с нарушениями. Кроме того, по данным организации, в 78% деклараций неверно указаны данные членов семьи.
В 2022 году Бюро государственной службы проверило декларации об имуществе 346 должностных лиц, из которых 181 (52%) были заполнены с нарушениями. По решению бюро 136 должностных лиц (39%) были оштрафованы, а 45 (13%) получили предупреждения, пишет SOVA.
По данным организации, несмотря на то, что количество деклараций, получивших отрицательную оценку, уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом, 52% - является высоким показателем, означающим, что каждая вторая декларация является неполной или заполнена неверно.
Авторы отчета отмечают, что высокий уровень нарушений зафиксирован среди руководителей государственных предприятий и некоммерческих организаций (67%) и муниципальных служащих (55%). Что касается должностных лиц на секретных должностях, то в 2022 году было проверено 27 таких деклараций, из них в 11-ти (41%) выявлены нарушения.
В организации также отметили, что с 2019-го ежегодно увеличивается количество нарушений, связанных с указанием данных членов семьи. В частности, по заявлению TI, если в 2019 году этот вид нарушения фиксировался в 63% отрицательно оцененных деклараций, то в 2022 году этот показатель увеличился до 78%:
«Масштабное сокрытие/неуказание или неполное представление информации должностными лицами при подаче деклараций, помимо того, что является прямым нарушением законодательства, препятствует полноценному осуществлению внешнего мониторинга со стороны гражданского общества и СМИ.
Кроме того, важным недостатком является то, что информация о масштабах выявленного нарушения не публикуется. Из отчета бюро невозможно узнать, сколько и какая стоимость недвижимого имущества не была указана чиновником (например, дача или гараж или чердак, одна единица имущества или несколько и т.д.)», - говорится в сообщении.
В Transparency International подчеркивают, что механизм мониторинга деклараций об активах не используется для выявления коррупции на высоком уровне.
Гондурас объявил о разрыве с Тайванем и установлении дипотношений с КНР
Центральноамериканское государство Гондурас в субботу объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и намерении установить их с Китайской народной республикой.
Власти КНР утром в воскресенье заявили о том, что дипотношения с Гондурасом уже установлены.
В заявлении МИД Гондураса говорится, что страна считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а власти КНР единственным легитимным правительством в Китае. Это необходимая формулировка для установления отношений с Пекином.
До последнего времени Гондурас был одной из немногих стран мира, которые признавали Тайвань в качестве Китайской Республики - легитимного правительства Китая - и, соответственно, не имели дипотношений с КНР. Администрация президента Сиомары Кастро, однако, заявила о смене политики. Глава МИД Гондураса на этой неделе посетил Пекин, разрыв отношений с Тайванем был ожидаемым.
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Гондурас ради сохранения отношений требовал от Тайбэя 2,5 миллиардов долларов в качестве экономической помощи. Тайвань отказался.
После разрыва с Гондурасом Тайвань, который по-прежнему официально называет себя Китайской Республикой, поддерживает дипотношения только с 13 странами. Со многими государствами, в том числе США и странами ЕС он, однако, поддерживает тесные связи без формального признания. В последние годы США все чаще заявляют о своей поддержке Тайваня и о том, что КНР не должна нарушать статус-кво. В ближайшее время президент Тайваня Цай Инвэнь должна отправиться в поездку, в ходе которой посетит Белиз и Гватемалу, сохраняющие дипотношения с Тайбэем, а также США.
Глава Комавтодора рассказал о ходе строительства нового моста в Цхинвали
В исторической части Цхинвали на месте снесенного «Старого моста» ведутся работы по устройству буронабивных свай, оснований опор нового моста.
«На объекте задействованы семь специалистов, из них двое приглашенные из Северной Осетии. Работы ведутся по плану. Как только эти работы закончатся, мы приступим к верхним опорам сооружения», - сообщил глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южнаяя Осетия Константин Елдзаров.
Елдзаров подчеркнул, что внешний вид моста пока не определен. «Мы ждем решение Министерства культуры и Минстроя республики по внешнему виду моста. От этого зависит организация работы», - отметил он.
Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев отметил, что проект «Старого моста» предполагает расширение проезжей части и тротуаров с сохранением прилегающих к мосту исторических зданий. Новый мост будет двухполосным, пишет информагентство «Рес».
Реконструкция «Старого моста» была внесена в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. На строительство нового моста Российская Федерация выделила 147 млн. рублей. Генподрядной организацией выступает РГУП «Дорэкспострой».
Ожидаем, что российские миротворцы предпримут практические шаги – МИД Карабаха
Министерство иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха выступило с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном линии соприкосновения, которое также подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В заявлении отмечается, что «25 марта вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз грубейшим образом нарушив взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства, пересекли линию соприкосновения с вооруженными силами Республики Арцах [Нагорный Карабах – прим. Радио Азатутюн] и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор».
«Такими действиями Азербайджан стремится еще больше ужесточить блокаду Арцаха, перерезав единственную связь между столицей Степанакертом и рядом сел Шушинского района республики. В то же время азербайджанская сторона пытается оправдать свои незаконные действия и провокации сфабрикованными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью.
Действия Азербайджана по сжиманию кольца вокруг Арцаха являются циничным ответом на решение Международного суда ООН о немедленном разблокировании Лачинского коридора, соединяющего Арцах с Арменией, и вызовом международному правопорядку.
Ожидаем, что российские миротворческие силы предпримут практические шаги по ликвидации последствий очередного нарушения Азербайджаном положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также для предотвращения новых возможных нарушений.
В таких условиях необходимо, чтобы международное сообщество заняло единую жесткую позицию, чтобы заставить Азербайджан вернуться в правовое поле и выполнить свои международные обязательства. Международное сообщество и, в частности, Совет безопасности ООН должны предпринять конкретные коллективные шаги, направленные на немедленное открытие Лачинского коридора и сдерживание геноцидной политики Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.
Ранее из Информационного штаба Нагорного Карабаха сообщили, что после позиционного продвижения ВС Азербайджана на одну из высот, примыкающих к дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор, российские миротворцы заняли данную высоту и контролируют ее.
В то же время в сообщении отмечалось, что при этом российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции.
«Наряду с этим подразделения Армии обороны предприняли и предпринимают соответствующие шаги для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Азербайджана и в случае необходимости для обеспечения безопасного использования данной горной дороги. Власти Арцаха находятся на постоянной связи с командованием миротворческих войск Российской Федерации с целью принятия всех возможных мер для урегулирования ситуации», - отметили в Информационном штабе Нагорного Карабаха.
США и Украина прокомментировали заявление Путина о ЯО в Беларуси
США отреагировали на вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Представитель Госдепартамента Ведант Патель сообщил CNN, что ведомство будет продолжать наблюдать за ситуацией. Однако, подчеркнул он, Госдепартамент США не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и Вашингтон не считает нужным приводить собственные ядерные силы в повышенную боевую готовность.
С подобным же заявлением выступили в Пентагоне и Совете национальной безопасности США.
Американский Институт изучения войны (ISW) назвал интервью Путина «очередной информационной операцией». Эксперты института считают, что Путин преувеличивает возможность мобилизовать предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы напугать западных союзников Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации страны. По его мнению, оно максимально повышает уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. «Кремль взял Беларусь в ядерные заложники», - констатировал Данилов.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую противоречит конституции страны и нарушает ее безъядерный статус, прописанный в Декларации о независимости от 1990 года. «Россия ведет себя как оккупант, вредит национальной безопасности и сталкивает Беларусь с ее соседями и международным сообществом», - сказала Тихановская.
В ISW также отмечают, что заявленные Путиным цели по производству танков в этом году (около 1,6 тысячи) не учитывают ограниченные возможности производства и игнорируют потери на поле боя. Единственный производитель танков «Уралвагонзавод» производит всего 20 танков в месяц.
- В субботу на государственном телеканале «Россия-24» вышло интервью с президентом Путиным. Он объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие по просьбе авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие.
- Путин также заявил, что Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а «общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ». При этом российский президент сказал, что наращивание производства вооружений не повлечет за собой каких-то ограничений для российской экономики.
Министр обороны Израиля заявил об угрозе безопасности в связи с протестами
В Израиле продолжаются массовые протесты против готовящейся судебной реформы. По мнению протестующих, она антидемократична. Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с предложением приостановить процесс принятия реформы. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны.
Галант предложил остановить процесс как минимум на несколько месяцев, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии и службах безопасности Израиля. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. Лапид назвал заявление Галанта смелым шагом, жизненно необходимым для безопасности Израиля.
Протесты против реформы судов в Израиле продолжаются 12-ю неделю подряд. По словам их организаторов, вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. Это крупнейшая акция протеста за всю историю страны. Население Израиля составляет чуть более восьми миллионов человек.
Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Демонстранты считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, полагает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек
По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Несколько человек числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения.
Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там с корнем вырваны деревья, десятки тысяч домов остались без света.
Мощные торнадо причинили большие разрушения городу Роллинг Форк на западе штата. Его мэр заявил: «Нашего города буквально больше нет». В городе с населением около 1700 человек разрушены десятки домов.
Небольшой город Силвер-Сити, как и Роллинг Форк, сообщил о серьезных разрушениях, пострадали также Винона и Амори.
Как сообщает «Голос Америки», для оказания помощи пострадавшим от торнадо были развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Начался сбор средств для оказания помощи людям, оставшимся без крова.
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