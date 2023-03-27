Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил лидерам правящей коалиции о намерении приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Об этом сообщила Израильская корпорация телерадиовещания. Ранее с такой просьбой к парламенту обратился президент Ицхак Герцог.

Официально о приостановке судебной реформы пока не объявлено. Reuters сообщает о расколе в правящей коалиции по этому вопросу. Запланированное на утро телевизионное выступление премьера отложено.

Реформа предполагает смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что это приведёт к исчезновению независимой судебной системы. Протесты против реформы продолжаются с начала января, в воскресенье, 26 марта, в демонстрациях участвовали до 300 тысяч человек, сообщает оппозиционная израильская пресса.

В понедельник с просьбой остановить реформу выступил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, это нужно сделать «ради единства страны». В воскресенье аналогичное предложение выдвинул министр обороны Йоав Галант, он после этого был отправлен в отставку.

Протесты против планов реформы продолжаются в понедельник. По призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в стране объявлена забастовка. Сообщается, что из-за забастовки не работает крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.

Тысячи людей направляются в Иерусалим, где проходит акция протеста у здания парламента.