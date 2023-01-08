Премьер Швеции: выполнить все условия Турции невозможно

Швеция не готова выполнить все условия, которые выдвинула Турция для того, чтобы одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом он добавил, что убежден в том, что Турция в конце концов даст согласие на вступление Швеции в Североатлантический союз.

«Турция подтверждает, что мы уже выполнили те условия, на которые мы согласились, но при этом она говорит, что хочет еще и других вещей, тех, которые мы не можем или не хотим сделать», - приводит агентство Reuters слова Кристерссона. О каких требованиях идет речь, он не сказал.

Швеция и соседняя Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза. На данный момент это сделали 28 стран, Венгрия, как ожидается, ратифицирует протокол в ближайшее время.

Турция, однако, еще весной прошлого года выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции. Среди этих условий - объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В конце июня на саммите НАТО в Мадриде три страны подписали совместный меморандум, в котором Швеция и Финляндия взяли на себя ряд обязательств, а Турция пообещала не препятствовать их вступлению в союз.

В конце прошлого года Верховный суд Швеции отказался удовлетворить запрос на экстрадицию турецкого журналиста, которого Анкара подозревает в причастности к организации попытки переворота. Турция тогда высказала недовольство этим решением. Слова шведского премьера Турция пока не комментировала.