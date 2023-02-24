Пресс-конференция Зеленского: «Мы готовы пахать 24/7»

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину дал большую пресс-конференцию для журналистов разных стран. Конференция проходила под девизом «Год несломленности». Зеленский не выступил с речью, он сразу начал с ответов на вопросы.

В первую очередь Зеленский поблагодарил журналистов Украины и всего мира за то, что они уже год, рискуя жизнями, освещают войну в Украине. Он предложил почтить минутой молчания память сотрудников прессы, погибших в Украине.

Первый вопрос задала корреспондент CNN. Она спросила, почему Зеленский говорил о том, что война окончится победой Украины в 2023 году. Зеленский ответил, что такой исход возможен при поддержке международных партнеров. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, за исключением разве что США, не смогла бы противостоять настолько масштабной агрессии, но общими усилиями партнеров агрессию можно остановить.

Корреспондент украинского ICTV спросил, как военное командование намерено иметь дело с «войной на истощение», как нынешнюю фазу войны называют некоторые эксперты. Зеленский ответил, что политический выход из ситуации Украина уже предлагает: на саммите G20 страна представила «формулу мира», предложив свое видение урегулирования конфликта. Оно предполагает гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Журналист мексиканского телевидения поинтересовался, что мог бы Зеленский сказать тем странам, которые в ООН не поддержали Украину. Президент ответил, что в ООН Украину поддерживает 141 государство. В отношении тех, кто против или нейтрален, Украина ведет работу: расширяет посольское присутствие, продвигает инициативы по снабжению бедных стран зерном и прочими продуктами из Украины. Зеленский упомянул, что хотел бы расширения контактов с государствами Африки, и что в его планах проведение саммита со странами Латинской Америки. Он подчеркнул, что в последние 30 лет украинская дипломатия обращала слишком мало внимания на эти континенты, и это необходимо исправить. «У меня корона не упадет, у меня ее нет, - заявил украинский президент. - Мы готовы пахать 24/7, чтобы исправить эту оплошность».

Зеленский подверг критике работу международных организаций, таких как Красный Крест и ОБСЕ, в отношении гуманитарных миссий. Он упомянул, что еще до начала полномасштабного вторжения они не смогли в полной мере добиться соблюдения прав человека в отношении украинских граждан. По словам Зеленского, Красный Крест до сих пор не может добиться доступа к украинским военнопленным, а 120 крымских татар-активистов являются политзаключенными и находятся в российских тюрьмах. По мнению Зеленского, большинство международных гуманитарных институций впервые столкнулись с агрессией такого масштаба, и война показала их слабые места, поэтому по итогам войны они должны быть реформированы.

Телеканал Sky News спросил, как Зеленский видит себе победу Украины: на поле боя или за столом переговоров. Президент Украины ответил, что дипломатические шаги станут возможны только после прекращения огня с российской стороны. Он упомянул, что более 20 стран уже увеличили свои оборонные бюджеты, поняв, чего можно ждать от России. «После всего этого как мы можем сесть за стол переговоров? - спросил Зеленский. - Прекратите нас убивать, наших военных, мирных граждан, детей, собак и кошек - тогда мы поговорим дипломатически».

Издание «Украинская правда» задало президенту несколько вопросов том, допускал ли он ошибки, чем был разочарован, и какой день был для него самым страшным. Зеленский ответил, что разочаровали его те украинцы, которые покинули страну в начале войны вместо того, чтобы воевать. Он признал, что делал много ошибок, «как и любой живой человек». Самым страшным днем войны украинский лидер назвал день своей поездки в освобожденную Бучу, где увидел последствия военных преступлений, предположительно совершенных российскими войсками. «Явление дьявола на земле,» - так Зеленский охарактеризовал увиденное.