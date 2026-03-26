Пресс-служба дополнила речь Тамар Багратиони текстом, пропущенным из-за «человеческой ошибки»

Администрация президента Грузии распространила текстовую версию выступления первой леди Тамар Багратиони на саммите в Вашингтоне, которая отличается от её реальной речи. Организатором мероприятия выступила первая леди США Мелания Трамп.

В пресс-релизе, разосланном СМИ, содержалась фраза: «Для меня, как для первой леди, носить её имя [царицы Тамар] и представлять наследие царской династии Багратиони — одновременно величайшая привилегия и ответственность». Однако на самом саммите Багратиони этого не произнесла, что подтверждает видеозапись выступления, опубликованная на сайте Белого дома.

Объяснение администрации

Когда грузинская служба Радио Свобода поинтересовалась, почему английский текст выступления отличается от распространенного перевода, в администрации президента ответили:

«У первой леди Грузии была заранее подготовленная речь. К сожалению, во время выступления произошла небольшая человеческая ошибка, из-за которой одно предложение было пропущено. Было принято решение включить в материалы для СМИ и ту часть текста, которая по этой причине не прозвучала».

Багратиони — древняя грузинская царская династия, на протяжении столетий определявшая развитие страны. Она дала истории многочисленных правителей, полководцев и церковных деятелей.

Наиболее известная представительница династии — царица Тамара, правившая с 1184 по 1213 год. Ее эпоха считается «золотым веком» грузинской государственности. Тамара была первой женщиной, самостоятельно правившей Грузией, и позже была канонизирована Православной церковью.

Выступление и реакция

24 марта Тамар Багратиони выступила на рабочей сессии саммита «Вместе за лучшее будущее». В своей речи она отметила: «Сегодня нас объединяет общая ответственность — благополучие наших детей и их будущее. Как первая леди, я всем сердцем служу этой миссии, и прежде всего обращаюсь к вам как мать четверых детей — человек, который остро чувствует ответственность за каждого ребенка».

Фрагмент выступления на английском языке, в котором заметно волнение первой леди, широко разошелся в социальных сетях. Провластный телеканал «Имеди» опубликовал видеоколлаж с мероприятия без звука.

Днем позже Багратиони пообщалась с другими участниками саммита, в том числе с первой леди Франции Брижит Макрон.

О саммите

Двухдневный саммит прошел по инициативе Дональда Трампа при участии представителей более 40 стран. Глобальная коалиция «Вместе за лучшее будущее» ориентирована на развитие детей с помощью образования и технологий. Мелания Трамп впервые представила эту инициативу на 80-й Генеральной Ассамблее ООН.

Вместе с Тамар Багратиони в США находятся заместитель министра образования Бая Квициани и председатель парламентского комитета по образованию Мариам Лашхи. По словам Лашхи, спецпредставитель администрации Трампа высоко оценил выступление первой леди Грузии, особо отметив тезис о том, что материнский инстинкт способен трансформироваться в глобальное движение.